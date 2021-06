Le Realme GT doté du Snapdragon 888 est déjà 100 € moins cher sur Amazon

À peine sorti, le Realme GT n'échappe pas aux promotions du Prime Day. Avec une dalle super AMOLED de 120 Hz, un Snapdragon 888 et la charge rapide 65 W ne, ce smartphone ne manque pas d'arguments à faire valoir. Bonne nouvelle : son prix est d'ores et déjà en baisse en passant de 599 euros à seulement 499 euros.

La marque chinoise Realme continue son offensive et tente de faire de l’ombre au segment premium avec son nouveau flagship killer : le Realme GT. Le rapport qualité-prix est excellent lorsque l’on jette un rapide coup d’œil à sa fiche technique, mais ce smartphone qui vient tout juste de sortir devient encore plus intéressant aujourd’hui, car le Prime Day lui fait déjà perdre 100 euros de sa valeur initiale.

L’impressionnante fiche technique du Realme GT

Un écran Super AMOLED à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM

Un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Une batterie de 4 500 mAh et de la charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 599 euros à son lancement, le Realme GT 5G en version 12+256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros, soit 17 % de réduction.

Un look sportif d’une vitesse absolue

Pour son tout nouveau fleuron, la marque chinoise a souhaité opter pour un look sportif. Son appellation « GT », nous évoque des voitures de course notamment avec son coloris jaune racing, garni d’un bandeau noir qui descend du bloc photo. À la face avant, ce modèle dispose d’un écran plat percé d’un poinçon en haut à gauche avec de fines bordures. Ce qu’on apprécie surtout, c’est bel et bien son écran super AMOLED de 6,43 pouces, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une agréable fluidité.

Un SoC dernier cri à petit prix

En termes de puissance, le Realme GT est propulsé par le puissant Snapdragon 888, compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le smartphone exécutera toutes les tâches du quotidien ainsi que les jeux gourmands sans problème. Il offre donc une expérience utilisateur fluide, le tout accompagné de la dernière mise à jour Android 11, avec l’interface Realme UI 2.0.

Une autonomie solide avec une charge rapide

Côté autonomie, le Realme GT embarque une batterie confortable de 4 500 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Au cas où, il est bon à savoir que le smartphone est compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 W, et permet de récupérer des pourcentages rapidement. Comptez une bonne demi-heure pour passer de 10 à 100 % d’énergie.

Une qualité photo correcte

Pour finir, côté de la photo, il possède un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels. Loin d’être le photophone de l’année, le Realme GT proposera des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité. Pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 16 mégapixels qui réussit à bien conserver les détails du visage. Sachez qu’il est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme GT 5G.

