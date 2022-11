Les 3 meilleurs PC récents de novembre 2022 sur Frandroid

Découvrez dans ce papier quels sont les trois meilleurs PC de ce mois sur Frandroid. Parmi les nombreux produits que notre rédaction a testé, les PC portables font figure d’incontournables. Notre sélection de novembre 2022 se compose d’un PC Huawei, d’un Honor et d’un Lenovo.

Ceci n’est pas une sélection des smartphones de novembre 2022, quand bien même parmi les marques citées en introduction se trouvent Huawei et Honor. Les constructeurs en question se sont orientés depuis peu sur le marché des PC portables. À l’aube du mois de novembre et surtout des fêtes de fin d’année, il est important pour vous d’avoir le maximum d’information possible pour acheter le produit qu’il vous faut. Nous vous conseillons de lire notre sélection des meilleurs PC portables pour trouver la crème du marché.

Les trois meilleurs PC portables de novembre 2022 qui vous sont proposés sont trois types de produits bien différents. Un appareil exclusivement pensé pour le travail, un PC portable surpuissant et un modèle qui vise le juste équilibre. Découvrez tout de suite notre sélection complète.

Huawei MateBook X Pro (2022) Le facteur X

Malgré les déboires de Huawei sur le marché de la téléphonie mobile, le constructeur a décidé de prendre part à d’autres marchés. Au sein de notre sélection des meilleurs PC Huawei, vous pourrez d’ailleurs trouver les appareils composant la gamme de la marque. Le Huawei MateBook X Pro version 2022 est le fleuron du catalogue, avec des prestations véritablement admirables. Le design est tout de métal tout en restant texturé grâce à l’utilisation d’un alliage de magnésium. L’écran flatte la rétine avec son rafraîchissement à 90 Hz et ses couleurs fidèles.

En termes de puissance délivrée, le PC Huawei s’appuie sur une combinaison comprenant la puce Intel Core i7-1260p ainsi que 16 Go de RAM LPDDR5. L’ensemble délivre de bonnes performances, mais surtout le système de refroidissement en place est plus efficace que la moyenne. Toutefois, l’autonomie est un peu juste, surtout si l’on sollicite le rafraîchissement à 90 Hz sur l’écran. Le fleuron de Huawei est un appareil premium, et son prix s’en ressent : il est affiché au prix conseillé de 2 199 euros.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Puissance et mobilité

Le marché du PC portable s’enferme assez aisément dans une dichotomie entre puissance et mobilité. Avec le Honor MagicBook 14 RTX 2050, entreprenez une fusion de ces deux mondes. Le PC portable se veut plutôt sobre en matière de design tant ce dernier semble indémodable. À la pesée pourtant, la balance affiche 1,58 kilogramme, transformant ce PC d’ultrabook à PC portable plus traditionnel. Il est équipé d’un Intel Core i5-12500H avec 16 Go de RAM LPDDR5 et une GeForce RTX 2050.

Le PC se révèle puissant pour les logiciels de bureautique comme pour une petite session de jeu. Surtout, les performances ne se font pas au détriment de l’autonomie, cette dernière pouvant atteindre jusqu’à 10 heures en usage bureautique. On regrettera néanmoins un écran assez peu lumineux et une chauffe intempestive lorsque le PC est poussé à sa pleine puissance. Des concessions à prendre en compte au regard de son prix : 1 299 euros.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Uniquement pour le travail

La gamme ThinkPad disponible sur le catalogue de PC Lenovo est principalement pensée pour les travailleurs. Avec le Lenovo ThinkPad X13s, vous aurez entre les mains un allié pour le travail… et c’est tout. Rien que sur l’aspect du design, l’accent est mis sur la durabilité et la solidité. Un aspect particulièrement utile si votre ordinateur portable est amené à bouger régulièrement. Le petit bouton rouge typique de la gamme, placé au centre du clavier, permet de contrôler la souris. L’écran sRGB est bon et vous permet surtout de le lire en plein soleil.

Dans le volet performances, la configuration comprenant la puce Snapdragon 8cx Gen 3 couplée à 32 Go de RAM LPDDR4x offre des performances honorables, même si l’ensemble est avant tout réservé à la bureautique. Théoriquement, il est possible de bénéficier d’une puissance plus importante, mais la suite logicielle du PC n’est pas adaptée. L’autonomie mise en place permet de tenir deux journées entières. Le prix affiché du Lenovo ThinkPad X13s est de 1709 euros pour sa configuration de départ à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage sur le site de Lenovo.

