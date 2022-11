Huawei continue de s'imposer avec ses ordinateurs portables pensés pour la mobilité. Vous êtes intrigués par l'excellent rapport qualité-prix proposée par la marque pour obtenir le meilleur PC Huawei ? Voici notre sélection des différents modèles les plus intéressants selon l'usage.

Le TOP 3 des meilleurs PC portables Huawei

Depuis l’embargo américain, qui a abrégé le développement de sa branche smartphones à l’international, la marque Huawei s’est recentrée sur d’autres familles de produits, notamment les montres connectées et les PC portables. Force est de constater qu’en très peu de temps, Huawei a réussi à percer sur le marché pourtant déjà bien saturé des laptops. Comme elle le faisait jadis avec ses téléphones sous Android, la firme parvient à proposer des produits au rapport qualité / prix alléchant.

La gamme d’ordinateurs portables de Huawei est très simple. Tout commence par une dénomination unique, les PC de la marque étant tous nommés « MateBook » — façon Apple et ses MacBook. La firme chinoise emprunte d’ailleurs largement du design de la marque à la pomme pour ses propres laptops.

Quel est le PC Huawei qu’il vous faut ? Nous avons rassemblé ici les modèles qui nous semblent les plus pertinents selon les différents cas d’usage.

Huawei MateBook X Pro (2022) Le plus puissant PC Huawei

Le nouveau modèle Pro de Huawei est le plus performant de la gamme MateBook, et dispose de tous les atouts du premium. Ce PC de 14,2 pouces ne possède malheureusement pas d’écran OLED, il faudra ici vous contenter de LCD, avec heureusement une belle définition et un panel de couleurs très satisfaisant.

Le design du MateBook est réussi, le châssis en magnésium est d’excellente qualité, le tout est bien fini, sans aucune flexibilité sur le clavier, avec un pavé tactile en verre. Vous bénéficierez d’ailleurs de tout un panel de gestes bien pratiques directement sur le trackpad, par exemple pour régler la luminosité ou le son. Le clavier est particulièrement silencieux, un atout pas si répandu.

Belle réussite du côté de l’écran, avec des bordures très fines qui font plaisir à l’œil. On accordera par ailleurs un bon point à Huawei qui semble enfin avoir compris que la webcam placée sous une touche du clavier n’était pas une bonne idée. On la retrouve à présent au-dessus de l’écran. On notera en outre d’excellents haut-parleurs pour un ultraportable. Au niveau de la connectique, on reste sur du très classique en matière d’ultraportable, avec 4 ports USB-C (dont deux compatibles Thunderbolt 4). Notons tout de même que Huawei a au moins le bon goût de fournir un adaptateur vers l’USB-C dans la boite. On regrettera l’absence de lecteur de cartes microSD.

Contrairement à tous les autres PC portables du marché, le Matebook X Pro vient dans une seule et unique configuration. C’est simple et efficace, et ça fait du bien pour s’y retrouver plus facilement… le revers de la médaille est l’impossibilité de muscler sa configuration. Il s’agit donc d’un Intel Core i7-1260P, 16 Go de RAM LDDR5 et un SSD de 1 To. Une combinaison au poil qui a fait ses preuves. Si les performances sont bien au rendez-vous, notamment grâce à un refroidissement particulièrement efficace, il faudra par contre se contenter d’un chipset Intel Xe : point de GPU dédié ici.

Sur le pan de l’autonomie, si tout va bien avec l’écran en 60 Hz, les choses se gâtent si vous le passez en 90 Hz. Vous ne bénéficierez alors plus que de 7 heures d’autonomie, maximum. Un point qui pêche un peu pour un PC à ce prix.

Pour tout savoir sur le MateBook X Pro 2022, nous vous invitons à lire notre test détaillé.



Huawei MateBook 14s 2021 Un excellent ultrabook compact

Les Matebook 14s et 16 s sont d’excellents choix dans la gamme de PC de Huawei. Ils représentent le cœur du milieu de gamme de la marque, avec brio. On s’intéressera ici plus particulièrement au 14s, qui nous semble plus pertinent à choisir, le 16S étant un bon produit, mais un peu redondant avec d’autres appareils de la gamme Huawei.

Le MateBook 14s reprend le design habituel des MateBook, avec un châssis en aluminium gris. Avec 1,43 kg sur la balance, il est plus léger qu’un Macbook Pro 14. Comme sur les autres MateBook, le clavier est agréable avec des touches larges et une course pas trop courte.

L’écran est un des vrais points forts du modèle. Avec ses 14,2 pouces et son format 16:10, il est parfait pour la productivité. Tactile, en définition 2,5 K et pouvant monter jusqu’à 90 Hz, il est très agréable au quotidien. La luminosité maximale est bonne et les contrastes sont excellents. La webcam est ici aussi placée au-dessus l’écran et le PC est donc compatible avec Windows Hello.

Le 14 s date de 2021 et intègre donc les processeurs Intel de l’an passé, à savoir, le Core i7-11370H ou bien le i5-11300H. Ils s’en sortiront parfaitement sur tous les travaux bureautiques, et même plus, grâce au chipset Intel Iris Xe.

Un bon point pour l’autonomie, avec 12 heures au compteur — si l’on reste en 60 Hz.

Pour plus de détails, direction notre test du MateBook 14s.



De son côté, le MateBook16s est aussi très bon. Il est plus puissant, car il peut intégrer jusqu’à un processeur Core i9-12900H, mais son prix s’en ressent. Avec ses 10 heures d’autonomie, il fait fort pour un 16 pouces. Mais on regrettera un poids un peu dérangeant ainsi qu’un écran pas vraiment au niveau. Au choix, pour ceux qui veulent un 16 pouces, on recommandera plutôt le MateBook D16 de 2022, qui est moins cher, moins lourd, et possède le même SoC. Si vous souhaitez rester dans le haut de gamme en 16 pouces, passez au modèle X Pro déjà cité plus haut.

SI vous voulez lire le test du MateBook 16s, c’est par ici.



Huawei Matebook D16 (2021) Un grand format abordable

Le MateBook D16 fait partie des PC plus abordables dans la gamme de Huawei. Il ne sacrifie pourtant que peu de chose sur l’autel du prix. Une nouvelle version, la 2022, que nous n’avons pas testée, est sortie cet été. Elle améliore notamment les performances grâce à l’utilisation de processeurs Intel de dernière génération. La dalle est elle aussi revue, en passant au format 16:10. Nous avions pu tester le modèle de 2021, avec une puce AMD, qui était déjà très bon : le modèle 2022 semble encore meilleur. Il fait par ailleurs partie de nos recommandations pour les PC portables à destination des étudiants.

Nous conseillons les deux modèles, avec une préférence pour la dernière version qui corrige certains points.

Concernant le modèle de 2021, sur lequel nous avions pu mettre la main, on notera de bonnes finitions pour un châssis plastique. C’est entre autres sur les matériaux que Huawei économise par rapport à ses modèles plus haut de gamme. On regrettera un tantinet la qualité du pavé tactile, qui, s’il est suffisamment large, manque un peu de précision. Idem sur le clavier que nous trouvons un peu « mou », bien qu’il soit apparemment de meilleure qualité sur la nouvelle version.

Mais c’est sur ses performances que les MateBook D16, 2021 comme 2022, se démarquent dans cette gamme de prix. Le processeur Intel de 12e génération, qu’il soit i5 ou i7, fournit d’excellents résultats.

Il s’agit d’une machine bien polyvalente, et la connectique suit : on trouve ainsi deux ports USB classiques 3,2 Gen 1, une entrée jack 3,5 mm, deux ports USB-C et une sortie HDMI pouvant aller jusqu’à de la 4 K en 60 Hz.

Côté autonomie, le portable tiendra environ 7 heures en utilisation mixte.

Vous pouvez retrouver le test du Huawei MateBook D16 2021 ici.



Huawei Matebook E (2022) Le plus petit PC portable Huawei

Le MateBook E est un appareil 2-en-1 convertible, qui peut être utilisé comme un laptop classique ou bien comme tablette. Il se place ainsi sur le même segment que les Surface de Microsoft, à une différence près : le prix. L’appareil hybride proposé par Huawei est une bonne option si votre budget est serré. La configuration d’entrée de gamme est vendue seulement 569 euros (avec le clavier), une prouesse pour un produit aussi bien fini avec un écran OLED et une définition 2K.

Que cache ce PC convertible ? On y trouve donc un écran tactile de 12,6 pouces, très agréable à utiliser avec le stylet vendu à 20 euros. Les finitions alu sont bonnes, l’appareil est particulièrement fin, et très léger (709 grammes sans le clavier, 1,142 kg avec), ce qui en fait un excellent ultraportable. La caméra frontale est capable de filmer en Full HD, un bon point lorsque l’on sait que la plupart des PC portables se contentent encore de 720 p. Côté connectique, on regrettera la pauvreté de l’offre : en plus du port casque, il y a un seul port USB-C (heureusement Thunderbolt 4). Un dongle vous sera quasi indispensable.

Côté performances, rien de mirobolant, mais une utilisation bureautique et vidéoludique classique se fera sans accroc. On vous conseille tout de même de vous tourner vers une configuration un peu plus musclée que celle de base avec un i3 et de préférer un Intel Core i5, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Jusqu’ici, tout allait bien, mais le MateBook E s’en sort moins bien sur un point pourtant crucial : l’autonomie, trop juste pour un PC hybride. On atteint ainsi en général les 6h30 d’utilisation, ce qui est bien léger.

Clavier compris, la version i3 est donc vendue à 569 euros. La version i5, préférable, est proposée à 899 euros. Le stylet est quant à lui en option à 20 euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test du Huawei MateBook E.



Bien choisir son PC Huawei

Qui est Huawei ?

Huawei est un géant chinois des télécommunications et aujourd’hui l’une des plus grosses entreprises du pays, avec un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars en 2021. Elle est surtout connue du grand public pour ses smartphones, tablettes et PC, mais elle fabrique aussi des antennes de télécommunication 4G et 5G.

Si Huawei était bien placée à l’international avec ses smartphones, les choses ont changé en 2019 avec la mise en place de l’embargo américain sous l’administration Trump. Résultat, la marque ne peut plus utiliser Android sur ses terminaux. Elle a donc décidé de se recentrer sur d’autres produits tech, à savoir les tablettes, les montres connectées, et les PC portables. Heureusement pour elle, des marques américaines telles que Microsoft et Intel ont obtenu des dérogations auprès du gouvernement américain pour continuer à commercer avec le géant chinois. Les PC Huawei intègrent donc des puces Intel et tournent sous Windows, vous n’aurez pas de questions à vous poser de ce côté-là.

Comment s’organise la gamme de PC Huawei ?

La gamme d’ordinateurs portables de Huawei est une des plus simples que l’on ait vu. Tous les ordinateurs portables se nomment « MateBook ». On distingue ensuite :

MateBook X : le haut de gamme ;

MateBook : PC de 14 et 16 pouces dédiés à la créativité ;

MateBook E : PC hybrides ;

MateBook D : PC abordables pour le divertissement et la bureautique.

