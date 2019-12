10 idées cadeaux de dernière minute avec la livraison garantie avant Noël

Il ne vous reste plus qu’un week-end pour faire vos achats de Noël. Et vous le savez, samedi ce sera la foire d’empoigne dans les magasins. Heureusement qu’Internet nous permet d’éviter le contact humain en commandant en ligne. Voilà nos suggestions de cadeaux que vous pouvez commander aujourd’hui pour être sûr de recevoir la livraison avant Noël.

Plus que 6 jours avant Noël ! Vous avez presque fini votre calendrier de l’avent Kinder, mais malheureusement, la hotte du père Noël est désespérément vide. Comme beaucoup (l’auteur de cet article par exemple), vous n’avez pas eu le courage de partir à la recherche d’un cadeau sympa, pas trop cher, et attentionné parce que, disons-le, on ne trouve jamais le cadeau idéal.

Mais il ne faut pas désespérer. En 2019, vous pouvez encore faire vos emplettes en ligne et être livré avant les fêtes, même dans des délais courts, surtout si vous êtes abonné à Amazon Prime ou d’autres services premium comme Fnac+ ou Cdiscount à volonté.

Pour vous aider, voici une sélection de 10 idées cadeaux qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, seront livrées avant le 24 au soir.

Le Xiaomi Redmi Note 8T

C’est le smartphone pas cher par excellence en cette fin d’année. Si vous ne nous croyez, vous pouvez lire notre test du Redmi Note 8T. Il n’y a actuellement pas mieux sur le marché dans ce segment de prix. Autrement dit, c’est un super cadeau que vous pouvez offrir les yeux fermés.

Aujourd’hui, la version 64 Go du Xiaomi Redmi Note 8T est affichée à 199 euros et celle avec 128 Go de stockage à 229 euros (en exclusivité sur Amazon).

Le Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone premium, mais abordable. Il a la particularité d’être incroyablement compact avec son écran borderless — utilisant la technologie Dynamic AMOLED, et — ne dépassant pas les 5,8 pouces. Un form factor très agréable, d’autant plus que l’excellente interface One UI est là pour faciliter l’utilisation du smartphone à une main. De plus, il n’a pas à rougir de ses aînés avec une partie photo satisfaisante (notamment grâce au mode ultra grand-angle) et des performances au top avec l’intégration de la puce Exynos 9820, ici épaulée par 6 Go de mémoire vive. Son seul défaut, c’est son autonomie un peu juste. Lisez notre test pour en savoir plus.

Au lieu de 759 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à moins de 500 euros pour Noël.

Les Kindle d’Amazon

Les liseuses d’Amazon sont d’excellents produits et font de très bons cadeaux de Noël pour tous les amateurs de lecture… et pas que. Leur praticité, ainsi que la facilité avec lequel on télécharge des ouvrages, pourrait pousser ceux qui n’ont pas envie de s’encombrer des livres pas toujours pratiques à transporter avec soi. De plus, la Kindle offre toutes les fonctionnalités essentielles d’une bonne liseuse, dont le rétroéclairage pour lire la nuit ainsi qu’une chouette autonomie.

La gamme de Kindle est assez complète et l’on en trouve à tous les prix. Le Kindle basique est en ce moment à moins de 60 euros avec des offres spéciales, ce qui se traduit simplement par l’affichage d’une publicité qui s’affiche une fois au moment de l’allumage.

Pour monter en gamme, nous recommandons plutôt le Kindle Paperwhite, dont l’écran de 6 pouces est mieux défini pour des caractères plus fins qui donneront vraiment l’illusion de lire un livre. Elle gagne en plus une résistance à l’eau qui sera bien pratique l’été venu au bord de la piscine, ou pour lire dans sa baignoire.

Google Nest Mini & Google Home

Pour se lancer dans la domotique, quoi de mieux que les Google Home ? En dépit de beaux efforts d’Amazon sur Alexa, l’assistant de Google reste selon nous plus performant. Un petit prix : optez pour le Google Nest Mini. Ce n’est pas une enceinte très puissante, mais toutes les fonctionnalités de l’assistant sont là. Si vous avez un peu plus de budgets, prenez le Google Home classique pour obtenir une meilleure qualité sonore.

Le Google Nest Mini est disponible à 59 euros et le Google Home est quant à lui affiché à 99 euros.

Le Google Chromecast

Le Chromecast est une clé HMDI qui va vous permettre de diffuser le contenu vidéo d’un smartphone sur un téléviseur. C’est notamment très pratique pour faire sortir YouTube de son téléphone, ainsi que d’autres plateformes comme Twitch. Si l’on ne possède pas de décodeur TV, il permet aussi de diffuser Molotov pour regarder des émissions de télévision en flux. Un chouette gadget que l’on trouve en version Full HD ou 4K moyennant quelques euros supplémentaires.

On trouve le Chromecast basique à 34 euros et le Chromecast Ultra (4K) à 69 euros.

L’Amazon Fire TV Stick

D’une façon similaire, le Fire Stick permet de transformer un téléviseur à l’ancienne en une Smart TV. Cette clef HDMI embarque son propre système d’exploitation, Fire OS, qui ajoutera de nombreuses applications au téléviseur, dont Molotov également pour regarder les chaînes de télévision. De plus, il s’agit des nouveaux modèles de 2019 avec la nouvelle télécommande qui intègre l’assistant Alexa.

Pour Noël, les Fire TV Stick sont en promotion avec : le modèle Full HD à moins de 25 euros et le modèle Ultra HD / 4K à moins de 45.

Les Philips Hue White & Color

Les ampoules c’est bien, les ampoules connectées c’est mieux. Et les Philips Hue sont les meilleures. Ce Pack de démarrage trois ampoules de la gamme White and Color — qui comprend également le pont Hue nécessaire au bon fonctionnement des ampoules, ainsi que l’interrupteur / variateur — est idéal pour commencer une nouvelle installation connectée. De plus, les Hue sont compatibles avec Google Assistant, Alexa ou Siri. Elles pourront être pilotées à la voix donc.

Le pack de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules White & Color (avec hub + interrupteur) est aujourd’hui remisé à 155 euros sur Amazon.

Le Casque sans fil Sennheiser HD 4.50 BTNC (ou Special Edition)

Sennheiser est une marque réputée dans le monde audio, particulièrement auprès des professionnels. La firme propose également de nombreux produits grand public, dont des casques audio plutôt haut de gamme avec un bon positionnement tarifaire. C’est le cas notamment du HD 4.50 BTNC, qui a le mérite de proposer en plus de la réduction de bruit active. Vous ne trouverez pas mieux à ce prix.

À l’heure où nous écrivons ce guide, Amazon propose une Special Edition à moins de 100 euros, parfaitement identique au modèle BTNC classique. Il sera en revanche livré dans une boîte Amazon et non Sennheiser. C’est assurément le bon plan du moment, mais il ne durera pas éternellement.

Les AirPods Pro

Les AirPods sont d’excellents écouteurs true wireless, et Apple a revu et amélioré sa copie avec les AirPods Pro cet automne. Plus chers, mais aussi tout simplement meilleurs, les AirPods Pro apportent une grande nouveauté : la réduction de bruit active, qui est d’ailleurs d’excellente facture. Ils fonctionnent à merveille avec les iPhone, mais aussi avec les téléphones Android, même si c’est un peu moins pratique.

Les nouveaux Apple AirPods Pro sont disponibles à 279 euros.

La PlayStation 4 Slim (ou Pro)

Si vous avez suivi l’actualité sur Frandroid, vous avez sûrement aperçu les grosses promotions de Noël pour la PlayStation 4, aussi bien pour le modèle Slim que Pro. Il faut dire que c’est une console qui a tout pour plaire, notamment avec son catalogue alléchant d’exclusivités, en passant par Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us, Uncharted et tellement d’autres jeux à apprécier.

La PlayStation 4 Slim 500 Go est disponible à partir de 189 euros (au lieu de 299) et la PlayStation 4 Pro 1 To à partir de 289 euros (au lieu de 399). D’autres packs avec des jeux (ou manettes supplémentaires) sont également en promotion.

Toujours plus de cadeaux

