Les 3 meilleurs PC portables de décembre 2022 sur Frandroid

Chaque mois, nous mettons en avant les différents PC testés à la rédaction. Quelles sont les nouveautés en matière d'ordinateurs ? Découvrez avec nous ceux du mois de décembre.

La rédaction de Frandroid teste des smartphones, mais pas que : tablettes, casques, écouteurs, vélos et voitures électriques, TV, montres connectées, enceintes, consoles… et bien sûr des ordinateurs portables. Les nouveaux modèles qui sortent passent sur notre banc d’essai. Nous cherchons ainsi en permanence à savoir quels sont les meilleurs PC portables.

Au menu ce mois-ci, Dell qui est sur le front de la nouveauté, mais aussi MSI qui sort un laptop peu commun dédié aux professionnels. Le top 3 des meilleurs PC portables du mois, c’est maintenant !

Dell XPS 13 (9315) Le must-have de Dell

Le Dell XPS 13 est une référence. Nous l’utilisons d’ailleurs largement au sein de la rédaction de Frandroid. Véritable parangon de l’ultraportable, il constitue un bon pendant au MacBook Air d’Apple. Réputé pour la qualité de ses finitions, de son châssis aluminium, mais aussi de son clavier, le XPS 13 de Dell est une formule bien établie.

Dell a ainsi mis à jour son best-seller : pour 2022, le numéro de modèle passe donc du 9310 au 9315. Quelles sont les nouveautés ? On ne change pas une formule qui gagne, il faut donc bien admettre que celles-ci sont limitées. On notera donc l’intégration d’un processeur Intel de dernière génération : au choix, un i5-1230U ou bien un i7-1250U. Ces derniers offrent d’excellentes performances, en évitant la chauffe.

C’est bien, certes, mais il s’agit du seul changement effectué par Dell pour ce refresh. C’est dommage, car le constructeur aurait pu notamment évoluer sur l’écran, toujours bloqué sur du LCD 60 HZ, quand les concurrents sont passés à l’Oled et au 90 Hz…

Le XPS 13 reste néanmoins une référence incontournable et un produit particulièrement fiable. Muni du i5, il est vendu de base à 1 299 euros. Vous pouvez le retrouver équipé du Core i7-1250U à partir de 1 359 euros.

Pour tout savoir sur la nouvelle version du Dell XPS 13, retrouvez son test détaillé sur Frandroid.



MSI Creator M16 (A12UD) L'ordinateur des créateurs

Le MSI Creator M16 est un PC portable un peu surprenant, pas forcément dans l’air du temps, où les ultraportables au poids plume occupent le devant de la scène. Il s’adresse plus spécifiquement aux créatrices et créateurs du numérique.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances sont au rendez-vous, avec des composants puissants : SoC Intel Core i7-12700H, 64 Go de RAM (!) et un GPU NVIDIA RTX 3050 Ti. Tout ceci fonctionne très bien pour de la création 3D ou du montage vidéo. Le système de refroidissement étant très efficace, vous n’aurez a priori aucun souci en cours de création.

Mais le MSI Creator n’est pas exempt de défaut : MSI a notamment fait l’impasse sur la RAM DDR5 en restant sur de la DDR4. De même, d’autres choix sont difficiles à comprendre, notamment sur la connectique : pas de port Thunderbolt ni de lecteur de cartes et la présence d’un antédiluvien port USB 2.0.

L’écran (LCD, 16 pouces, en 2560 × 1600 pixels) est correct et bien calibré de base. On saluera aussi la qualité du clavier, très agréable à utiliser.

En somme, un PC puissant, qui s’adresse plutôt à un public de niche, mais qui manque un peu de modernité.

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez notre test du MSI Creator M16. Pour être davantage productif, ne manquez pas de vous équiper d'une souris efficace, ou encore d'une tablette graphique.



Dell Inspiron 16 Plus (7620) Le grand format pro

Pour ce dernier appareil, on retombe sur Dell avec son Inspiron 16 plus. Celui-ci est clairement destiné aux travailleuses et aux travailleurs. Il est sobre, efficace, puissant comme il faut, et muni d’un grand écran de 16 pouces en définition 3K, de 3072 par 1920 pixels pour un ratio 16:10. Il faudra cependant accepter une luminosité maximale un peu décevante.

Il pourra faire tourner tout ce qu’il faut en bureautique avancée grâce à la puce Intel Core i7-12700H et au chipset Iris Xe. Chapeau bas pour la dissipation thermique particulièrement efficace et les ventilateurs très silencieux. Autre point fort à saluer, l’autonomie : elle monte jusqu’à 10 heures, ce qui est excellent pour un PC avec une dalle aussi grande.

L’Inspiron 16 Plus de Dell est donc un outil parfaitement efficace pour accompagner une journée de travail. Avec un placement tarifaire respectable, il peut être une option à considérer si vous cherchez un grand écran pour travailler.

Intrigués ? Pour le test du Dell Inspiron 16 Plus, c'est par ici.



