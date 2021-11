Nouveaux Inspiron, XPS 15, XPS Tower : jusqu’à 900 € de réductions sur les PC Dell pour le Black Friday

Si le Black Friday ne commence véritablement que vendredi, ce lundi marque le début de la Black Week et son cortège de promotions. Et Dell propose déjà de nombreuses offres sur ses ordinateurs, fixes ou portables, orientés productivité. On vous explique tout.

Le Black Friday commence déjà dans la boutique de Dell ! Le constructeur américain propose de nombreuses promotions sur des PC portables ou fixes de son catalogue. En ce début de Black Week, le constructeur a décidé de miser sur la productivité à travers une sélection de produits taillés pour le travail. XPS 13 ou 15, Inspiron nouveaux ou anciens, ordinateurs fixes, portables ou convertibles, il y en a pour tous les goûts, et toutes les bourses.

Les meilleures offres Dell du Black Friday

Les nouveaux Dell Inspiron à partir de 636 euros

En ce Black Friday, Dell propose deux modèles d’Inspiron à prix réduit. Le premier est le nouvel Inspiron dans sa version 13 pouces. En sus de sa dalle FHD aux bordures fines, il dispose d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération suppléé par 8 Go de RAM et un GPU Intel Iris Xe. Simple et élégant, il dispose d’une bonne autonomie et d’une charge rapide ainsi que d’un faible encombrement qui vous permettent de l’emporter partout avec vous. De quoi en faire un allié parfait pour les travailleurs nomades.

Durant le Black Friday, le nouveau Dell Inspiron 13 est disponible au tarif de 636 euros au lieu de 815 euros habituellement, soit une belle économie de 188 euros.

Second modèle de la gamme Inspiron proposé à prix réduit, l’Inspiron 15 Plus dispose d’une force de frappe plus importante que son petit frère. Il peut en effet compter sur un Core i7 de 11e génération, une GeForce RTX 3050 Ti (4Go), 16 Go de RAM ainsi que sur un SSD de 1 To. Son écran de 15 pouces Full HD aux bords fins offre une surface de travail appréciable, tout comme son clavier légèrement incliné pour un confort de frappe optimal. Idéal pour les créatifs, cet ordinateur bénéficie grâce à son GPU de toutes les technologies Nvidia Studio.

Le nouveau Dell Inspiron 15 Plus, pour sa part, voit son prix chuter à 1238 euros contre 1547 euros en temps normal, soit une baisse de prix de 309 euros.

Le Dell XPS 15 à partir de 1830,5 euros

Pour le Black Friday, Dell solde ses XPS 15. Sobres et élégants, ces ordinateurs allient puissance et polyvalence pour briller quelle que soit la tâche demandée. Équipés d’un écran Infinity Edge aux bords extrêmement fins, ils sont capables d’afficher des images d’une grande finesse. Ces dalles sont en effet compatibles avec les normes HDR et Dolby Vision et peuvent afficher jusqu’à 100 % du gamut Adobe RGB et 94 % du gamut DCI-P3.

Grâce aux GPU Nvidia, les portables de la gamme XPS bénéficient des outils d’optimisation logicielle tels que Nvidia Studio, ou la solution Dell Creator Edition. De quoi réaliser plus rapidement et plus efficacement des montages audios et vidéos complexes sans que les performances s’en ressentent.

En ce moment, vous pouvez acquérir le Dell XPS 15 équipé d’un Core i7 de 11e génération, d’une RTX 3050 Ti et d’une dalle FHD+ pour 1830,5 euros au lieu de 2615 euros. Une réduction de 781 euros.

Dell vend également ce même Dell XPS 15, mais avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte graphique GTX 1650 Ti au prix de 1897 euros au lieu de 2710 euros.

Le Dell Vostro 7510 à 1027 euros

Le Vostro 7510 est un ordinateur taillé pour la productivité qui bénéficie de nombreuses fonctionnalités facilitant la vie professionnelle. Équipé d’un Core i5 de 11e génération, il embarque aussi une GeForce RTX 3050 et 8 Go de RAM pour lui permettre de gérer aisément tous vos logiciels et présentations vidéo.

Conçu pour offrir une expérience de travail optimale en toute circonstance, il profite d’un clavier confortable, d’un refroidissement optimisé, ainsi que d’une bonne autonomie supportée par une charge rapide permettant de recharger la batterie à 80 % en une heure. Il dispose enfin d’une webcam intégrée (qu’il est possible d’obturer) capable de diffuser en 1080p et disposant d’une réduction de bruit matérielle, pour des visioconférences de qualité.

Le Dell Vostro 7510 est actuellement vendu 1037 euros. Il bénéficie donc d’une réduction de près de 47 % par rapport à son prix initial de 1937 euros.

Le PC fixe XPS Tower à 1847,45 euros

Avec ce PC fixe, Dell s’adresse aux professionnels les plus exigeants, ainsi qu’à ceux qui ont besoin d’une machine puissante pour réaliser tous leurs projets. Cette XPS Tower embarque un processeur Intel Core i7 de 11e génération suppléé par une GeForce RTX 3070 (8 Go) et 32 Go de RAM. Une configuration puissante, à même de surmonter toutes les tâches qui lui seront soumises, y compris sur des logiciels gourmands en ressources.

Côté stockage, la XPS Tower dispose d’un SSD de 1 To, ainsi que d’un HDD de 1 To. Et avec dix ports USB, dont quatre en façade, vous pourrez connecter sans aucun problème tous les périphériques dont vous pourrez avoir besoin pour travailler. Cette tour est vendue avec une licence Windows 11 professionnelle, un clavier Dell KB216 ainsi qu’un an de service ProSupport.

Durant les soldes du Black Friday, le PC fixe XPS Tower voit son prix passer de 2147,45 euros à 1847,45 euros, soit une économie de 301 euros.

En cas de souci, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les ordinateurs présents dans cette sélection, sachez que la hotline Dell Small Business est disponible au 0801 800 001.