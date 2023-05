Le Huawei P60 Pro sort en France : voici son prix européen

La marque chinoise Huawei sort de nouveau son flagship annuel en Europe, le P60 Pro, malgré l'absence de 5G et de services Google. Un fleuron qui mise à nouveau sur la photographie pour combler ses manques.

On connaît enfin son prix sur le Vieux Continent. Ce mardi 9 mai marque le lancement européen du Huawei P60 Pro, l’un des flagships annuels de la marque chinoise.

Un smartphone haut de gamme déjà officialisé en Chine fin mars 2023 aux côtés des Huawei P60 et P60 Art. Ce modèle reste pourtant le fleuron de Huawei et le modèle européen conserve l’essentiel des caractéristiques du modèle chinois.

Un capteur photo à ouverture variable

Le Huawei P60 Pro change quelque peu son design par rapport à l’année dernière, avec un nouveau placement de ses modules photo. Ses bords sont toujours incurvés en revanche, de même que son écran Oled LTPO de 6,67 pouces, rafraîchi jusqu’à 120 Hz. Un modèle imposant de 200 grammes également étanche (IP68).

Huawei met surtout l’accent sur la photographie permise par son smartphone, avec un objectif grand-angle principal de 48 mégapixels à ouverture variable de f/1,4 à f/4,0, lui permettant de mieux appréhender des situations de luminosité difficiles. On attendra toutefois notre test pour le vérifier.

De même, la marque vante un téléobjectif de 48 mégapixels à l’ouverture « plus large que n’importe quel smartphone », accompagné par un ultra grand-angle et une caméra frontale de 13 mégapixels.

Sous le capot, on retrouve par ailleurs la puissance et l’endurance d’un flagship sur le papier, avec une batterie de 4815 mAh rechargeable jusqu’à 88 W en filaire et 50 W sans fil, ainsi qu’une puce Snapdragon 8+ Gen 1… limitée cependant à une connexion 4G.

Un prix élevé pour un smartphone incomplet

Car oui, gardez en tête que Huawei est toujours soumis à l’embargo américain prononcé en 2019, ce qui empêche ce modèle de 2023 d’utiliser la 5G et d’offrir les services Google (Play Store, Drive, Gmail, etc.)

La version chinoise de ce smartphone est donc proposée sous le système d’exploitation HarmonyOS. Mais rassurez-vous, cette version européenne du Huawei P60 Pro est malgré tout vendue sous une version allégée d’Android avec l’interface EMUI 13.1.

Deux variantes et deux coloris

Si cela ne vous effraie pas, le smartphone est donc disponible en France dès maintenant et en deux versions :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1200 euros ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1400 euros.

Le modèle est vendu en deux coloris : une version au dos blanc nacré appelée « perle rococo » et une version noire plus classique.

