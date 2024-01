Le Renault Scénic électrique à 300 euros par mois : bonne ou mauvaise affaire ?

À peine après avoir dévoilé les prix, Renault annonce son nouveau Scénic à partir de 307 euros par mois. Compte tenu des chiffres annoncés par le constructeur (170 ch, autonomie de 430 km...), cette offre de financement mérite un petit coup d'œil. Voici notre avis.

L’année 2024 sera marquée par plusieurs grosses nouveautés du côté de chez Renault, avec notamment la R5 E-Tech qui devrait officiellement être présentée d’ici quelques semaines, normalement à la fin du moins de février, en marge du prochain Salon de Genève.

L’autre grosse nouveauté pour Renault cette année, ce sera le lancement commercial du Scénic E-Tech. Le Scénic tel que nous le connaissions, c’est-à-dire sous la forme d’un monospace pas très sexy, s’est métamorphosé en un SUV 100 % électrique avec des chiffres qui pourraient bien donner quelques sueurs froides à un certain Tesla Model Y.

Renault a récemment annoncé les prix de son modèle, et dans le même temps, le véhicule est aussi disponible avec différentes offres de financement en fonction de la finition. Une solution de financement a particulièrement retenu notre attention : le Renault Scénic E-Tech de 170 ch à partir de 307 euros par mois.

Évidemment, face aux offres ultra-subventionnées du leasing social que nous voyons récemment, ça peut paraître élevé, mais dans un monde plus « normal », ces mensualités nous paraissent plutôt intéressantes. Décryptage.

Le Renault Scénic E-Tech proposé à 307 euros par mois

Deux versions sont disponibles, la première embarquant un moteur de 125 kW, soit 170 chevaux et 280 Nm de couple, pour une vitesse maximale de 150 km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 9,3 secondes. Cette déclinaison d’entrée de gamme s’équipe de la batterie d’une capacité de 60 kWh. C’est cette version qui nous intéresse dans cette offre de financement.

L’autre version développe 220 ch, dispose d’une batterie de 87 kWh et les mensualités débutent à partir de 401 euros par mois.

Notre Scénic de 60 kWh reçoit une batterie dotée de la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt) lui permet d’afficher une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. La version la plus performante est annoncée à 620 kilomètres.

En termes de finitions, c’est assez simple chez Renault, il n’y en a que deux : evolution et techno. Celle qui nous intéresse est la première, et sa dotation d’équipements est plutôt intéressante. Voici quelques-uns des équipements disponibles de série que nous avons trouvés pertinents :

Climatisation automatique bi-zone

Caméra de recul

Pompe à chaleur

Régulateur de vitesse adaptatif

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Renault Scénic E-Tech ?

Pour le Renault Scénic E-Tech à partir de 307 euros par mois, il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Le véhicule est soumis au bonus écologique puisqu’il est fabriqué en Europe. Le premier loyer de 10 000 euros réclamé par Renault peut donc être soustrait de 5 000 euros, soit le montant du bonus écologique pour l’instant.

Pour l’instant, car aucun décret n’a statué du montant du bonus à l’heure où nous écrivons ces lignes. Celui-ci pourrait être abaissé à 4 000 euros, ce qui pourrait apporter quelques modifications à cette offre. Toutefois, la marque est partie du principe que le bonus était encore de 5 000 euros pour constituer son financement.

Combien vous coûtera la LLD du Renault Scénic E-Tech ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Renault Scénic E-Tech vous coûtera 16 052 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 34 990 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros déduit. Rappelons que pour cette année 2024, il n’y a plus de conditions fiscales pour l’obtention de ce bonus, il sera du même montant, du moment que la voiture ne dépasse pas le seuil des 47 000 euros, hors option.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 45,8 % du prix de la voiture. C’est beaucoup plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture. La demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Nous ne cesserons de vous le répéter, mais attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Payer 307 euros par mois pour un SUV électrique avec plus de 400 km d’autonomie, la charge rapide, des équipements de série intéressants comme la pompe à chaleur et des technologies au goût du jour avec Google Automotive directement intégré, effectivement, nous ne pouvons pas appeler ça une mauvaise affaire, bien au contraire.

Mais nous tenons toutefois à nuancer nos propos pour une seule et bonne raison, et elle est financière. En effet, sur les trois ans de location, comme énoncé plus haut, vous paierez 45,8 % du prix de la voiture. Ce chiffre-là, nous le retrouvons globalement sur des offres de financement s’étalant du 48, voire 60 mois quand la valeur résiduelle est élevée.

À notre sens, ce n’est pas la mensualité qui est élevée, c’est le montant du premier apport, certes largement comblé par le bonus écologique, mais qui vous demandera toutefois de sortir 5 000 euros pour bénéficier de cette offre, tout en sachant que la voiture, à la fin, ne sera pas à vous. À nos yeux, ça fait cher le ticket d’entrée.

Rappelons que la LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement. Dans le cadre de la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement, même si, en termes d’entretien, les voitures électriques en demandent moins par rapport à leurs homologues thermiques.

Fait intéressant sur cette offre, qui est valable jusqu’au 31/01/2024, Renault propose le contrat Sérénité comprenant l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance sur 37 mois/30 000 km (au premier des deux termes atteint) inclus dans le loyer pour un euro par mois. L’offre inclut également l’achat d’une borne de recharge dans la limite de 800 euros hors taxes.