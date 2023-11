Ce smartphone Samsung à moins de 200 € est LE super deal du Black Friday

Si vous cherchez un smartphone pas cher, durable et avec d'excellents arguments techniques, le Galaxy A33 est largement à considérer. Surtout qu'il est possible de le trouver à 199 euros chez Cdiscount pendant la Black Friday Week.

Le marché des smartphones entrée/milieu de gamme est très favorable à Samsung qui propose plusieurs modèles de qualité avec souvent certaines caractéristiques des smartphones premium de la marque coréenne. C’est le cas du Galaxy A33 qui malgré la sortie de son successeur reste un modèle à considérer, surtout à moins de 200 euros pendant la Black Friday Week.

Le Samsung Galaxy A33 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,4 pouces

Quatre ans de mises à jour d’Android

Des photos de qualité pour ce type de smartphone

Habituellement vendu aux alentours de 250 euros, le Samsung Galaxy A33 est proposé à 199 euros sur Cdiscount pendant la Black Friday Week.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A33. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A34 au meilleur prix ?

Un smartphone sérieux et bien conçu

Le Samsung Galaxy A33 version 5G est certes un smartphone plus modeste que les modèles premium de la marque, mais cela ne veut pas dire qu’il lésine sur sa qualité de fabrication. Dans l’absolu, le constructeur coréen ne lui a pas tant donné de marques distinctives, mais il propose une coque bien solide en plastique qui donne confiance quant à sa capacité à résister à une chute malencontreuse. Ou même un verre d’eau renversé, puisque le smartphone est certifié IP67.

Une fiche technique solide pour un smartphone bon marché

Le A33 le droit à une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces en définition 2400 x 1080 pixels, soit un ratio de 20:9. Elle est de plus compatible avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Côté photo, le Samsung Galaxy A33 s’équipe de quatre capteurs à son dos : Un capteur principal de 48 mégapixels,un ultra grand-angle 123° de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Samsung s’en tire plutôt bien pour garantir que ces trois modes sortent sensiblement les mêmes photos. Dans ses entrailles on retrouve aussi un SoC maison Exynos 1280 ainsi que 6 Go de RAM, ce qui permet une fluidité certaine même si les jeux 3D les plus gourmands risques d’être peu à l’aise.

Enfin, la batterie Li-Po de 5000 mAh permet au A33 de tenir plus d’une journée très facilement et celle-ci est compatible avec la recharge rapide à 25 W. Attention cependant, le bloc n’est pas fourni avec un chargeur.

C’est sans doute la feature la plus intéressante de ce smartphone : il bénéficiera de quatre ans de mise à jour garantie. En démarrant avec One UI 4.1, soit Android 12, cela devrait théoriquement les emmener tous les deux jusqu’à Android 16.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du Samsung Galaxy A33.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.