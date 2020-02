Samsung Galaxy S20 et Galaxy Z Flip : comment suivre la conférence en direct

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, ainsi que son nouvel appareil à écran pliable, le Galaxy Z Flip. Voici comment suivre la conférence en direct.

C’est ce mardi que Samsung présentera officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, mais aussi son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip.

Pour rappel, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra devraient succéder à la gamme Galaxy S10 de l’an dernier. On attend logiquement des processeurs dernier cri avec l’Exynos 990 en Europe, mais également de nouveaux modules photo avec des capteurs allant jusqu’à 108 mégapixels, ainsi qu’un nouveau design, avec un écran percé en son centre pour la caméra selfie. Néanmoins, de nombreuses inconnues persistent comme le prix, les caractéristiques précises ou la date de sortie de ces nouveaux appareils. Samsung devrait également profiter de l’annonce pour dévoiler d’autres appareils comme le Galaxy Z Flip pliable et les écouteurs Galaxy Buds Plus.

Comment regarder la conférence Samsung en direct

Le constructeur coréen organisera pour l’occasion une conférence de presse à San Francisco. Celle-ci débutera le mardi 11 février à partir de 20h, heure de France métropolitaine. Comme d’habitude, la conférence pourra être suivie en direct sur Facebook, avec toutes les annonces en anglais, mais aussi sur YouTube. Nous intégrerons le lecteur de la vidéo dès qu’elle sera disponible.

Vous pourrez également suivre la conférence directement sur Frandroid dans un article dédié, mis à jour en direct au fur et à mesure des annonces.

Sachez également qu’Omar sera présent en direct de San Francisco pour prendre en main les différents produits dès qu’ils seront annoncés. Des articles à retrouver par la suite sur Frandroid et en vidéo sur notre chaîne YouTube.