Xiaomi Poco X5 Pro 5G : grosse puissance et gros capteur pour moins de 400 euros

Le Xiaomi Poco X5 Pro 5G a été présenté officiellement. Il met en avant une puce puissance, un écran Amoled et un capteur photo de 108 mégapixels pour un tarif sous la barre des 400 euros.

Xiaomi présente son Poco X5 Pro 5G. Un nouveau smartphone qui, fidèle à ses prédécesseurs, mise sur le rapport performances-prix pour séduire les masses. Passons donc en revue les points forts qu’il met en avant.

Au passage, pour découvrir notre avis détaillé sur cet appareil, vous pouvez d’ores et déjà consulter le test complet du Xiaomi Poco X5 Pro 5G.

Écran Amoled et capteur photo de 108 mégapixels

Côté design, il n’y a pas grand-chose à dire si ce n’est que le Poco X5 Pro reprend bien l’ADN de cette sous-marque de Xiaomi avec un bloc photo impressionnant à l’arrière. Trois caméras sont intégrées sur le flanc gauche, mais le rectangle noir s’étend jusqu’à l’extrémité droite pour afficher et mettre en valeur le logo Poco. Parmi les qualités à l’honneur, citons l’épaisseur de seulement 7,9 mm (pour 162,91 mm de hauteur et 76,03 mm de largeur). Le poids aussi est très modéré : 181 grammes.

À l’avant, le smartphone fait valoir son écran Amoled de 6,67 pouces protégé par un verre Gorilla Glass 5. La dalle profite d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Autre argument phare du Poco X5 Pro : son capteur photo principal de 108 mégapixels avec une taille de 1/1,52 pouce. La marque promet donc de plus beaux clichés de nuit grâce à la fameuse technique du pixel binning qui fusionne les pixels pour capter plus de lumière. Un mode 108 Mpx est évidemment à disposition des utilisatrices et des utilisateurs. Xiaomi souligne aussi un traitement algorithmique des images plus rapides que sur la précédente génération.

Du reste, pour la photo, notez aussi la préecne d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur dédié à la macro de 2 Mpx. En façade, la caméra selfie propose une définition de 16 Mpx.

Une puce puissante sous le capot

Pour faire honneur à sa lignée, le Poco X5 Pro se doit d’embarquer une puce relativement puissante pour sa gamme de prix. Pour accomplir cette mission, l’appareil se dote d’un Snapdragon 778G 5G accompagné d’une RAM LPDDR4X et d’un stockage interne UFS 2.2 (extensible jusqu’à 1 To).

Le constructeur affirme que ce SoC offre le bon équilibre entre puissance et bonne efficacité énergétique. Pour ce dernier point, il faudra aussi s’appuyer sur une batterie de 5000 mAh rechargeable rapidement avec le chargeur de 67 W fourni.

Réseau 5G, NFC et prise jack 3,5 mm sont au rendez-vous. Pour la partie logicielle, c’est l’interface MIUI 14 qui est aux manettes.

Prix et date de sortie du Xiaomi Poco X5 Pro 5G

Le Xiaomi Poco X5 Pro 5G est d’ores et déjà disponible à la vente en France en trois coloris (noir, jaune ou bleu). Deux configurations existent :

349 euros pour le modèle de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

pour le modèle de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ; 399 euros pour la version 8/256 Go.

Les sites mi.com et po.co proposent d’ailleurs une offre de lancement sur le Poco X5 Pro 5G à 8/256 Go puisque en le commandant vous recevrez une montre connectée Poco Watch d’une valeur de 89,99 euros en cadeau.

