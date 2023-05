Xiaomi Poco F5 : de la puissance à pas cher

Xiaomi revient sur le devant de la scène avec deux nouveaux modèles de sa marque Poco : les Poco F5 et Poco F5 Pro. Au programme, surtout beaucoup de puissance, pour un prix qui se veut contenu.

Le fabricant chinois Xiaomi ne quitte pas la France, contrairement à ce que pourrait faire Oppo. Au contraire, deux nouveaux smartphones Xiaomi font leur apparition sur le marché : les Poco F5 et Poco F5 Pro. Nous avons d’ailleurs pu prendre en main le F5 Pro et livrer nos premières impressions.

Un Poco F5 bien équipé avec 12 Go de RAM

C’est essentiellement sur la partie hardware que le Poco F5 se distingue de ses autres concurrents. Tout cela se concentre d’ailleurs sur le SoC embarqué : il s’agit du Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, gravé en 4 nm et qui est notamment composé de huit cœurs cadencés à 2,91 GHz pour la partie CPU. Sur la RAM, ce sont 8 ou 12 Go qui épaulent tout cela, en LPDDR5. Le stockage n’est pas en reste avec 256 Gg en UFS 3.1.

Pour refroidir le tout, on a droit à une chambre à vapeur nommée LiquiCool Technology 2.0. Un élément qu’on trouve principalement sur les smartphones hauts de gamme : c’est une bonne nouvelle d’en trouver sur un modèle milieu de gamme.

Un écran et une charge au top pour le Poco F5

L’écran proposé sur le Poco F5 n’est rien de moins qu’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec une définition FHD+ (2400 par 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité de cet écran peut atteindre 100 cd/m² et Poco annonce couvrir le DCI-P3. Pour protéger tout cela, on a droit à du verre Corning Gorilla Glass 5. Bref, c’est tout ce qu’on demande sur le papier à un écran de smartphone à moins de 500 euros en 2023.

Pour éclairer cet écran, le Poco F5 dispose d’une batterie de 5000 mAh. Elle peut se recharger à l’aide de l’adaptateur secteur fourni à une puissance maximale de 67 W. Selon le constructeur, cela permettrait de charger complètement la batterie en 46 minutes. Le tout rentre dans un châssis de 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 181 g : quant aux bordures de l’écran, elles sont de 2,22 mm pour un rapport corps/écran de 93,4 %.

Un capteur macro de trop

Poco n’est pas réputé pour la partie photo de ses smartphones, mais a de quoi se défendre avec ces capteurs photo :

Un capteur principal de 64 Mpx, f/1.79 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 MPx, f/2.2 ;

Un capteur macro de 2 Mpx, f/2.4 ;

Un capteur selfie de 16 Mpx, f/2.45.

Si pour le moment, nous n’avons pas eu le Poco F5 entre nos mains, on peut penser que le capteur macro soit de trop. Une faible définition n’annonce rien de bon, d’autant plus que trop souvent, ce type de capteur se révèle inutile.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco F5

Le Poco F5 est disponible dès ce jour dans deux versions différentes, dans les coloris blanc, noir et bleu :

Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 429,90 euros

Une version avec 12 Go de RAM et 256 GO de stockage à 479,90 euros

Pour le lancement de ce modèle, Xiaomi offre pour tout achat une montre connectée Poco Watch. Aussi, la version la plus chère profite d’une réduction puisqu’elle est disponible à 429 euros.

