Apple iOS 16.2 : la mise à jour arriverait en décembre, voici les nouveautés attendues

Avec la première version bêta d'iOS 16.2 sortie la semaine dernière à destination des développeurs, on découvre plusieurs nouveautés, mais toutes n'ont pas encore été dévoilées. Selon Mark Gurman, la version stable pourrait sortir mi-décembre, soit au même moment que le déploiement d'iPadOS 16.2.

iOS 16.1 est sorti il y a quelques jours et c’est déjà au tour de la bêta d’iOS 16.2 de faire son entrée. Le système d’exploitation des iPhone continue de s’enrichir et cette nouvelle version pourrait arriver mi-décembre, si l’on en croit la newsletter Power On de Bloomberg du journaliste Mark Gurman, expert d’Apple. iPad OS 16.2 est aussi arrivé dans une bêta avec quelques nouveautés déjà promises par Apple.

Les nouveautés d’iOS 16.2

Tout d’abord, la fonction « Live Activities », qui est arrivée en France avec iOS 16.1, s’élargit à l’application TV intégrée de l’iPhone pour certains sports. Une fonction qui peut aussi être utilisée via le « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Pour rappel, le Suivi en direct d’activités permet de suivre dynamiquement certains événements, comme des matchs de foot, via des notifications persistantes qui affichent le score en temps réel, par exemple.

La bêta ajoute une nouvelle option qui peut fournir des « mises à jour plus fréquentes » : lorsqu’elle est activée, Live Activities demandera des actualisations à des intervalles de temps plus courts pour afficher « plus d’informations en temps réel ». Un message trouvé dans le code du système d’exploitation par 9to5Mac indique ceci :

« Autoriser des mises à jour plus fréquentes vous permet de voir plus d’informations en temps réel, mais peut vider votre batterie plus rapidement ». Plusieurs applications utilisent déjà Live Activities et pourraient avoir recours à ce paramètre, qui serait rendu public avant la sortie officielle d’iOS 16.2 selon le média anglophone.

iOS 16.2 ajoute de plus un widget de sommeil à ajouter à l’écran de verrouillage. Il permet d’indiquer le temps passé au lit de façon numérique ou visuelle et la qualité du sommeil à l’aide d’un graphique en barre. Aussi, Apple a intégré une option pour s’adresser à lui lorsque la fonction Emergency SOS se déclenche par erreur ou encore une architecture plus fiable pour l’application Maison.

iPadOS 16.2 est aussi en préparation

Cette bêta signe aussi l’arrivée de Freeform, annoncée lors de la WWDC en juin dernier, une application d’Apple qui permet de dessiner, d’écrire et d’ajouter des contenus audiovisuels sur un tableau de manière collaborative. Une application sûrement attendue des utilisateurs d’iPad, puisqu’iPadOS 16.2 devrait arriver mi-décembre également, aux côtés de macOS Ventura 13.1 par la même occasion.

Apple en profite par ailleurs pour réintroduire la prise en charge de l’affichage externe sur iPadOS 16, qui avait été retardé. Les utilisateurs d’iPad compatibles pourront donc connecter leur tablette tactile à un écran externe tout en utilisant la fonction Stage Manager pour gérer plusieurs fenêtres en même temps.

Selon Mark Gurman, Apple pourrait lancer iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS Ventura 13.3 entre février et mars pour coïncider avec la sortie des prochains Mac. Quant à iOS 16.2, on peut s’attendre à ce que les utilisateurs inscrits au programme logiciel bêta d’Apple y aient accès prochainement, sans qu’on ait de date précise.

