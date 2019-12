Si vous cherchez un PC portable compact, agréable à l’œil, et qui assure côté performance, le VivoBook 15 pouces de chez ASUS est peut-être ce qu’il vous faut. Armé d’un Ryzen 7 3e génération et d’une Radeon RX Vega 10, il est parfait pour vous assister au quotidien, et tombe à 599 euros en Black Friday.

Les Ultrabook, comme les Chromebook, constituent une catégorie de PC portables aussi efficaces qu’abordables, surtout en période de soldes. Preuve en est avec ce VivoBook S512DA-EJ315T, une machine de 15,6 pouces propulsée du matériel de chez AMD, qui bénéficie d’une baisse de près de 170 euros chez Cdiscount. De quoi le récupérer à 599 euros au lieu de 729 euros en temps normal.

L’ASUS VivoBook 15,6 pouces en bref

Charnière Ergolift pour un meilleure refroidissement

Ecran 15 pouces NanoEdge

Encombrement minimum

A l’occasion du Black Friday, vous pourrez découvrir ce VivoBook de chez ASUS à 599 euros au lieu de 799 euros en temps normal.

Retrouvez L’ASUS VivoBook 15,6 pouces à 599 euros chez Cdiscount

L’ASUS VivoBook 15,6 pouces en détail

Si vous avez besoin, ou envie, d’un PC capable de vous suivre partout afin de vous assister dans vos tâches du quotidien (bureautique, navigation, etc), ce VivoBook de chez ASUS est peut-être la machine qu’il vous faut. Léger, avec à peine 1,6 kg sur la balance, il est aussi assez fin (à peine 2 mm) pour pouvoir le déplacer aisément. Et avec son format de 15,6 pouces et son écran FHD occupant 88% de la surface, il reste extrêmement confortable à utiliser.

Il faut dire qu’ASUS à bien fait les choses en équipant cette machine de sa charnière Ergolift. Elle permet notamment de surélever légèrement le corps de l’ordinateur afin de créer une inclinaison (jusqu’à 2 degrés) du clavier pour une position de frappe plus agréable. Cela permet aussi d’assurer un meilleur refroidissement de l’ordinateur, ce qui n’est jamais négligeable.

Equipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7300U cadencé à 2,2 GHz (3,8 GHz en mode turbo), ce portable peut aussi compter sur 8 Go de RAM en DDR4, dont 4 Go amovibles au cas où vous souhaiteriez donner un peu plus de puissance à votre machine. Il dispose aussi d’une Radeon RX Vega 10, ce qui vous permettra de jouer un peu, si le jeu n’est pas trop gourmand. En résumé, la configuration de ce VivoBook est extrêmement polyvalente, notamment grâce à son processeur, tout en restant abordable. Vous pourrez ainsi le découvrir à 599 euros au lieu de 799 euros en temps normal, et en allant faire un tour chez Cdiscount.

