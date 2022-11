TV, smartphones, casque audio : découvrez les meilleures offres du Black Friday de Rakuten

C’est au tour de Rakuten de se lancer dans la mêlée du Black Friday. Pour l’occasion, l’e-commerçant a dégainé tout un arsenal de promotions, entre réductions, Rakuten Points et coupons promotionnels à durée limitée.

Après une semaine de promotions, la Black Week cède sa place au Black Friday avec une nouvelle vague d’offres chez de nombreux marchands. Pour célébrer cette journée un peu spéciale, Rakuten a décidé de privilégier les lève-tôt avec des économies supplémentaires.

Eh oui, en plus des prix barrés, l’e-commerçant propose des coupons à valoir sur tout le site, comme les téléviseurs OLED LG C2. Voici les détails des coupons :

BLACK200 : 200 euros de remise supplémentaire dès 2 000 euros d’achat (jusqu’à midi ) ;

: 200 euros de remise supplémentaire dès 2 000 euros d’achat (jusqu’à ) ; BLACK100 : 100 euros de remise supplémentaire dès 999 euros d’achat (jusqu’à midi ) ;

: 100 euros de remise supplémentaire dès 999 euros d’achat (jusqu’à ) ; BLACK15 : 15 euros de remise supplémentaire dès 99 euros d’achat (jusqu’à minuit).

Les meilleures offres Rakuten du Black Friday :

L’iPhone 14 est à 864 euros

Fraîchement sorti en septembre dernier, l’iPhone 14 d’Apple s’affiche déjà avec une belle remise chez Rakuten. Ce smartphone doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces conserve les lignes emblématiques qui ont fait la notoriété de ses prédécesseurs. Et grâce à la nouvelle interface iOS 16, l’iPhone 14 promet un niveau de personnalisation encore plus poussé, y compris sur l’écran verrouillé.

Propulsé par une puce A15 Bionic, ce puissant smartphone est aussi très bien équipé sur le plan de la photographie avec son double capteur arrière de 12 mégapixels. Comparé à l’iPhone 13, ce nouveau modèle bénéficie d’un traitement de l’image amélioré pour réaliser de beaux clichés, même en basse luminosité ou de nuit. Les vidéos peuvent être tournées jusqu’en 4K et sont aussi plus nettes et plus stables grâce au nouveau mode Action.

Pour le Black Friday, Rakuten propose l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage à 864 euros au lieu de 1 019 euros. N’oubliez pas d’entrer le coupon BLACK15 pour atteindre ce prix — valable jusqu’à minuit.

En plus de ces remises, un remboursement de 86 euros en points Rakuten est offert.

Le téléviseur 4K LG OLED C2 à partir de 999 euros

Avec sa gamme C2, LG propose des téléviseurs OLED extrêmement solides qui misent principalement sur la qualité de leur affichage et leur expérience gaming. La partie affichage est assurée par un combo regroupant tout d’abord une dalle OLED LG Evo dont la force réside dans sa grande luminosité (ce point étant souvent la faiblesse principale des écrans OLED).

L’autre partie est assurée par le processeur Alpha9 de cinquième génération, en charge de l’optimisation de l’image, et qui fait ici des merveilles. En résulte une image de belle facture, aux couleurs fidèles et aux noirs profonds.

Les téléviseurs LG C2 ont été spécifiquement pensés pour le gaming et proposent donc tout un arsenal de fonctionnalités qui vont dans ce sens. Le constructeur a ainsi installé pas moins de 4 ports HDMI 2.1, qui permettent de tirer le meilleur parti des consoles de dernière génération (VRR, ALLM et jeu en 4K 120 Hz, faible input lag). Et si vous n’avez pas de console récente, ce n’est pas grave puisque ce TV est compatible avec le service de cloud gaming GeForce Now.

Noté 8/10 en nos colonnes, le LG OLED55C25LB bénéficie d’une réduction de 600 euros ainsi que d’un coupon de 100 euros si vous vous décidez avant midi. De quoi l’obtenir à 999 euros. Vous obtiendrez en plus 64,95 euros en points Rakuten.

Et si vous cherchez une dalle un poil plus grande, sachez que ce téléviseur est aussi disponible en version 65 pouces avec une réduction qui le fait tomber à 1 399 euros, soit une réduction de près de 30 %. 74,95 euros seront en sus crédités sur votre compte en point Rakuten.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 est à 304,99 euros

Le casque sans-fil WH-1000XM5 est l’un des derniers-nés de Sony. Sorti en mai dernier, ce modèle est l’une des meilleures références de la marque japonaise et a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Équipé de larges haut-parleurs dynamiques de 30 mm, ce casque Bluetooth est à la fois certifié Hi-Res et 360 Reality Audio pour un son à haute fidélité et immersif. Il propose en prime une réduction active du bruit particulièrement aboutie et fondée sur un processeur Sony V1, sur une puce HD QN1 et sur un total de 8 microphones. La fonction Auto NC Optimizer vient en complément pour ajuster automatiquement le niveau d’isolement.

Confortable, le Sony WH-1000XM5 est aussi très pratique à l’usage avec sa connectivité Bluetooth 5.2 multipoints, sa compatibilité avec les assistants vocaux, mais aussi avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Ce casque affiche en plus une belle autonomie, de 30 heures avec la réduction de bruit activée.

À l’occasion du Black Friday, Rakuten fait tomber le prix de ce casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 de 429 à 304,99 euros en cumulant la réduction et le coupon de 15 euros BLACK15, valable jusqu’à minuit. En plus, 15 euros de points Rakuten sont offerts à la commande.

La Xbox Series S est à 229,99 euros

Le Black Friday est le moment idéal pour s’équiper des nouveautés high tech, y compris d’une console de jeu next gen. Sachant que l’évènement touche à sa fin, c’est l’occasion de profiter d’une belle remise de 70 euros sur la toute dernière console de salon de Microsoft, la Xbox Series S.

Lancée en 2020 aux côtés de la Series X, elle adopte un fonctionnement 100 % digital, mais n’en oublie pas pour autant l’essentiel. Cette console de jeu s’avère compatible 4K HDR, supporte le ray tracing pour des effets de lumière sublimés et un haut niveau de réalisme, ainsi que le son Dolby Atmos. En prime, elle offre une large capacité de stockage SSD de 512 Go pour installer les jeux depuis le Xbox Game Pass notamment.

Pour le Black Friday, la Xbox Series S voit son prix chuter de 299,99 euros à 214,99 euros chez Rakuten grâce au coupon BLACK15 (jusqu’à minuit), avec en prime 11 euros de Rakuten Points offerts.