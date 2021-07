OnePlus 9 et 9 Pro : il fallait attendre les soldes pour une baisse de prix sur le site officiel

OnePlus a lancé ses flagships il y a quelques mois et ces derniers profitent aujourd'hui des soldes d'été 2021 pour enfin baisser leur prix, de 80 euros chacun. De plus, des écouteurs OnePlus Bullets Type-C et un kit Stadia Premiere Edition White sont offerts.

Avec ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la firme chinoise au slogan « NEVER SETTLE » tente de corriger certains éléments que la communauté pointait du doigt, comme la partie photo qui est désormais propulsée par un partenariat prometteur avec Hasselblad. Ce n’est évidemment pas les seules améliorations de ces smartphones haut de gamme, lesquels coûtent d’ailleurs un peu plus cher que les précédents modèles. Bonne nouvelle ! Ils sont aujourd’hui en promotion sur le site officiel.

Les OnePlus 9 et 9 Pro en solde

Quel que soit votre choix, vous aurez également droit à deux cadeaux : des écouteurs OnePlus Bullets Type-C d’une valeur de 59 euros et un kit Stadia Premier Edition White d’une valeur de 99 euros.

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec une luminosité maximale excellente et une température des couleurs qui se rapproche de la perfection.

Côté performances, le OnePlus 9 se dote lui aussi du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, ce smartphone est capable de répondre à tous les usages en 2021, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface Oxygen OS basée sur Android 11. On retrouve également la même batterie de 4 500 mAh que sur le 9 Pro. L’autonomie est correcte, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. La charge sans fil jusqu’à 15 W est également de la partie.

Pour la photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Les points clés du OnePlus 9

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le surpuissant Snapdragon 888

La charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 719 euros, le OnePlus 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 639 euros sur le site officiel de la marque. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo MEGA123 avant de procéder au paiement.

Le OnePlus 9 Pro apporte quelques améliorations par rapport au modèle précédent. On l’a déjà dit, son écran est excellent, puisque AMOLED et QHD+ de 6,7 pouces à 120 Hz (adaptatif), sans oublier le support des spectres sRGB et Display P3, mais aussi le HDR10+. C’est un régal pour regarder toute sorte de contenus, et pendant longtemps avec sa batterie de 4 500 mAh. Cette dernière est bien gérée, mais on va surtout apprécier l’efficacité de sa recharge, puisque compatible charge rapide et sans fil. En filaire à 65 W, vous pourrez récupérer 80 % en 20 minutes, et 100 % en 30 minutes. En sans-fil à 50 W, c’est seulement 45 minutes pour recharger entièrement le OnePlus 9 Pro.

On retrouve ensuite les mêmes performances grâce au Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, mais le principal changement est la photo, notamment grâce au partenariat noué avec Hasseblad. Le module arrière doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un objectif téléphoto de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels est capable de prendre des clichés très détaillés, d’autant plus que la colorimétrie est cohérente entre les différents capteurs. Mention spéciale pour la mise au point très convaincante, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles.

Les points clés du OnePlus 9 Pro

Une meilleure qualité d’écran

La charge filaire 65 W et sans fil 50 W

La cohérence entre les différents capteurs

Au lieu de 919 euros, le OnePlus 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 839 euros sur le site officiel. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo MEGA123 avant de procéder au paiement.

