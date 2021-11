389 €, c’est un prix inédit pour le OnePlus 9 à l’approche du Black Friday

Entre promotions et codes promo, certains marchands cumulent déjà les réductions alors que le Black Friday approche à grands pas. Aujourd'hui, c'est Aliexpress qui frappe un grand coup en faisant passer le prix du OnePlus 9 de 719 euros à 389 euros.

Plusieurs e-commerçants ont estimé qu’il était inutile d’attendre la date du Black Friday avant de proposer des promotions alléchantes. C’est grâce à cette avance que le OnePlus 9, un smartphone à la fiche technique premium, bénéficie aujourd’hui d’une réduction considérable grâce à une promotion doublée d’un code promo.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 9

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

La charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Habituellement vendu à 719 euros, puis réduit à 449 euros, le OnePlus 9 (128 Go) revient à 389 euros sur Aliexpress grâce au code promo SDFRN184. Le smartphone sera expédié depuis la France.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 9. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des petites concessions, mais un smartphone premium tout de même

Si sa fiche technique se situe naturellement un cran en dessous du modèle Pro, le OnePlus 9 a quand même bien des arguments à faire valoir. À commencer par sa dalle AMOLED de 6,55 pouces, disposant d’une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). La luminosité maximale et le rendu des couleurs seront d’une grande qualité. L’écran sera aussi rafraîchi à 120 Hz, ce qui est un gage de fluidité à toute épreuve. Malgré son format plat et l’absence de bords incurvés, le OnePlus 9 assure tout de même une bonne calibration.

Des performances qui n’ont rien à envier au Pro

Qui a dit qu’il était nécessaire d’être une version « Pro » pour embarquer une puce plus puissante ? En tout cas, le OnePlus 9 n’a pas à rougir par rapport à son autre version, puisqu’il intègre une puce Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Concrètement, cette configuration promet des performances irréprochables, que cela soit pour les usages standards comme la navigation web ou encore le lancement de jeux 3D très gourmands. L’expérience utilisateur sera également bien fluide, notamment grâce à l’interface OxygenOS, basée sur Android 11.

Un partenariat avec un géant de la photo

En ce qui concerne la partie photo, OnePlus a noué un partenariat avec Hasselblad, un fabricant suédois d’appareils photo qui pèse sur le marché. Et cette patte se ressent. Doté d’un capteur principal grand-angle de 48 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels, les clichés capturés seront d’une très bonne qualité, avec des couleurs bien retranscrites, même si on aurait apprécié un peu de plus de contraste. La gestion de la lumière et des couleurs pour les photos de nuit sera quant à elle bien maîtrisée. Toutefois, on regrettera peut-être l’absence d’un téléphoto pour plus de polyvalence, mais cette fonctionnalité est réservée au modèle Pro.

Un charge rapide qui sauve

Comme le 9 Pro, le OnePlus 9 embarque une batterie de 4 500 mAh, divisée en deux accumulateurs de 2 250 mAh chacun pour faciliter la charge rapide. Mais à cause de l’absence d’écran adaptatif, la consommation sera plus importante, ce qui a forcément aussi un impact sur l’autonomie. Heureusement, la charge rapide jusqu’à 65 W sera de la partie pour nous faire récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. On pourra aussi compter sur la charge sans fil jusqu’à 15 W.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 9.

Lire aussi

Smartphones OnePlus : bien comprendre la gamme pour mieux choisir

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.