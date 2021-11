La meilleure manette pour faire du cloud gaming sur smartphone est à -31 %

Le marché des manettes spécifiquement conçues pour les smartphones commence doucement, mais sûrement son essor. C'est notamment grâce à la très bonne Razer Kishi qui profite en ce moment du Cyber Monday pour baisser de prix.

Avec l’essor du Cloud Gaming sur mobile, il apparaît de plus en plus évident pour les joueurs nomades de posséder une manette digne de se nom pour le smartphone. Razer l’a bien compris et a sorti sa Razer Kishi, une manette Android (ou iOS) dans laquelle on insère un smartphone afin de le transformer en véritable console portable. Si le prix était assez élevé pour ce type d’appareil à sa sortie, c’est moins le cas pour le Cyber Monday.

Les caractéristiques du Razer Kishi

Format pensé pour le transport

Le confort d’une vraie manette entre les mains

Un port de charge USB-C

Habituellement disponible à 89,99 euros, la manette Android Razer Kishi est disponible à 69,99 euros sur Amazon.

La version spéciale Xbox xCloud (seuls les boutons changent) est aussi en promotion et proposée à 75,99 euros au lieu de 109,99.

Une manette Android qui a tout d’une vraie

La Razer Kishi dispose d’une conception originale pensée pour le transport et l’ergonomie. Le bloc manette de sépare en deux afin de laisser la place suffisante pour y incruster un smartphone. Le port USB-C (ou Lightning dans la version iOS) vient s’enclencher dans le port correspondant afin d’établir la connexion 100% Plug&Play. L’avantage est de ne pas avoir besoin de batterie ni de Bluetooth. Les contrôles sont quant à eux quasi similaires à ce que l’on peut trouver sur une manette Xbox classique avec les boutons A,X,Y,B, les deux sticks asymétriques cliquables et surtout les gâchettes analogiques arrière, bien utile pour les jeux de course ou les FPS. La croix directionnelle est aussi de la partie.

Pensée pour le jeu mobile, l’émulation et surtout le Cloud Gaming

Par son concept, la Razer Kishi est prédisposée à transformer votre smartphone en véritable console de jeu. Sur Android et iOS, la prise en charge du layout Xbox est entièrement prise en charge. Si de plus en plus de jeux mobile sont compatibles avec une manette, c’est surtout du côté de l’émulation de jeux et surtout du Cloud Gaming que la manette tire son utilité. Pour ce dernier, on peut compter sur Stadia, Geforce Now mais surtout sur le Cloud Gaming du Xbox Gamepass, de quoi faire une Xbox portable de premier choix.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons notre test complet de la manette Razer Kishi.

Les meilleures manettes PC à choisir en 2021

