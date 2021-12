Toute la gamme Galaxy S21 devient moins chère grâce à ce code promo de Noël

Voilà bientôt un an que la gamme Galaxy S21 est sortie, et ces trois smartphones premium restent très recommandables d'autant plus pendant cette période. En effet, à l'occasion des fêtes de Noël, Cdiscount fait baisser le prix des S21, S21+ et S21 Ultra grâce à un code promo vous faisant économiser plus de 100 euros en plus d'un prix déjà réduit de base.

Les rumeurs continuent de foisonner pour les prochains fleurons de la marque sud-coréenne, et ils augurent de belles choses. En attendant leur arrivée prévue en 2022, les Samsung Galaxy S21 font partie des meilleurs smartphones de cette année et restent très recommandables grâce à leur beau design et leurs belles performances. À l’approche de Noël, le prix des S21, S21 Plus et S21 Ultra est de nouveau en baisse chez Cdiscount grâce à un code promo.

La gamme Galaxy S21 en promotion

Cdiscount offre 110 euros de remise immédiate avec le code « ANDROID110 » pour tout achat d’un produit de la gamme S valable jusqu’au 23/12/2021 à 23h59 et dans la limite des stocks.

Samsung Galaxy S21 : le plus abordable sans trop de concessions

Comme son nom l’indique, le S21 est la version de base de la gamme et la plus abordable. Il embarque un dos en plastique, une petite concession pour ne pas faire grimper la facture, mais malgré cela, ses finitions n’en sont pas moins élégantes. Il est très agréable en main, notamment grâce à son poids de seulement 169 grammes et son format compact. On retrouve une dalle Super AMOLED de 6,2 pouces et un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz offrant une navigation fluide.

Pour fonctionner efficacement, il intègre le puissant Exynos 2100, compatible 5G couplé à 8 Go de RAM. De ce fait, le smartphone est capable de faire tourner les applications gourmandes et les jeux 3D sans encombre. Côté photo, il n’est pas en reste non plus avec son triple capteur photo doté d’une grande polyvalence. Côté autonomie, le S21 peut tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21

Un design soigné malgré un dos en plastique

Un bel écran AMOLED + 120 Hz

Un module photo de qualité

Le Samsung Galaxy S21 est très recommandable, et encore plus en ce moment, puisque son prix passe à 639 euros grâce au code « ANDROID110 » au lieu de 859 euros à son lancement.

Samsung Galaxy S21 Plus : une conception plus premium

Pour la version Plus de son S21, Samsung opte pour des finitions plus premium en y ajoutant un dos en verre mat qui fait son effet. Outre cette différence de fabrication, il embarque lui aussi une dalle Super AMOLED Full HD +, mais cette fois avec une diagonale de 6,7 pouces (protégé par du Gorilla Glass 7) où l’on retrouve le mode 120 Hz adaptatif. Le Galaxy S21 Plus est propulsé par la puce Exynos 2100, compatible 5G et couplé à 8 Go de RAM. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888, même si ce dernier est un peu devant dans les benchmarks. Mais grâce à sa gravure en 5 nanomètres, cette puce propose des performances de très haut niveau et fait tourner les applications gourmandes et les jeux 3D en toute fluidité.

Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI. Côté photo, la qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Il reprend la même polyvalence que le S21 avec son triple capteur photo. Puis vous n’aurez pas à vous préoccuper de l’autonomie, il est capable de tenir toute la journée avec sa batterie, même avec une utilisation assez active (120 Hz). La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment de la partie.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21 Plus

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

La bonne qualité et la polyvalence de l’appareil photo

Un Exynos 990 presque aussi puissant qu’un Snapdragon 888

Lancé à 949 euros, le Samsung Galaxy S21 Plus est en ce moment à 899 euros chez Cdiscount, mais en utilisant le code « ANDROID110 » il tombe à 789 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra : sans doute le meilleur smartphone de l’année 2021

Parmi ces trois smartphones, le S21 Ultra n’est autre que le plus haut de gamme et clairement ce qui se fait de mieux chez le géant sud-coréen. Sorti il y a déjà onze mois, aujourd’hui encore il ne cesse de surprendre et de confirmer sa place parmi les meilleurs smartphones de 2021. Il faut dire que sa conception respire le haut de gamme, ne serait-ce que son écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et d’un mode 120 Hz adaptatif.Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone et devient en quelque sorte la continuité de la gamme Note.

L’un des points forts de ce modèle Ultra est son module photo. Les possibilités sont nombreuses, la qualité est tout simplement excellente et c’est d’ailleurs l‘un des coups de coeur de notre rédacteur-chef adjoint qui explique pourquoi dans cet article. On retrouve le même SoC Exynos 2100 gravé en 5 nm que ses petits frères, mais avec 12 Go de RAM au lieu de 8. Cette configuration est l’assurance d’avoir un smartphone performant pendant très longtemps. La partie logicielle est toujours soignée qui d’ailleurs fait place à la nouvelle version de One UI basée sous Android 12. Le S21 Ultra est plus endurant que ses camarades grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh pour être paré à toutes les éventualités. Enfin il est compatible avec la charge rapide et la charge sans fil.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21 Ultra

Le grand écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Exynos 2100 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros en temps normal, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui disponible à 1 099 euros et grâce au code « ANDROID110 » il se trouve à 989 euros.

