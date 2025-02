Promos PS5 : la version Slim de la PlayStation 5 revient avec 100 € de remise immédiate

La PlayStation 5 est maintenant disponible depuis plus de quatre ans et la pénurie du début est bien dernière nous. Le modèle « Slim » a débarqué fin 2023 pour remplacer le modèle de base, et même un modèle « Pro » est apparu pour ajouter plus de puissance. Dans cet article, retrouvez toutes les offres actuellement disponibles pour les PS5 de Sony.

Lancée en fin d’année 2020, la PlayStation 5 est toujours une machine très convoitée. Au départ fixé à 499 euros, le prix de la PS5 a augmenté pendant l’été 2022 à 549 euros (pour le modèle Standard, et 449 euros pour la Digital Edition). D’ailleurs, Sony a entre-temps lancé une version Slim de sa console en fin d’année 2023, qui a tout simplement remplacé les anciens modèles. Les prix sont les mêmes que précédemment cité, mais les promotions sont très récurrentes et nous vous les partageons ici. Mais, ce n’est pas tout, puisque la firme nippone a récemment levé le voile sur la PS5 Pro, ce qui permet d’ailleurs à la console d’être souvent moins chère qu’à l’accoutumée.

Les meilleures offres pour la PS5

En ce moment, la meilleure offre pour la PS5 Slim Standard se trouve chez AliExpress, qui grâce au code promo FRSS40 la vend pour 449 euros au lieu de 549 euros. Il s’agit d’une version japonaise de la console, mais livrée avec un adaptateur EU. De plus, l’envoi se fait depuis un entrepôt français du marchand.

On trouve aussi la PS5 Pro à 789 euros, cette fois-ci avec le code promo FRSS60.

Où trouver les PS5 Slim en stock ?

PlayStation 5 Slim Standard au meilleur prix Il n’y a pas que le design de la PS5 qui s’est aminci, son prix aussi ! En ce moment, le modèle Slim avec lecteur de disque est disponible avec une réduction de 95 euros.

La PlayStation 5 Slim est vendu au prix de 549 euros et la version Digital Edition (sans lecteur Blu-ray) à 449 euros. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des autres marchands qui proposent la PS5 en stock, voire même en promotion.

La PS5, une console vraiment next-gen

La PlayStation 5 est la dernière console de Sony, proposant un design bien différent par rapport à la génération précédente, avec des coques interchangeables, ainsi qu’une toute nouvelle manette. Fini la DualShock, place maintenant à la DualSense. Ce contrôleur épouse mieux la forme des mains, garde des sticks analogiques alignés et apporte surtout des fonctionnalités inédites, comme les gâchettes adaptatives ou encore les vibrations haptiques, qui représentent un réel game changer pour favoriser l’immersion dans un jeu. L’autonomie n’est pas améliorée, mais la manette se recharge beaucoup plus vite qu’avant grâce à son port USB-C.

La manette DualSense de la PS5 // Source : Frandroid – Arnaud GELINEAU

Au niveau de la fiche technique, on retrouve une puissance de 10 TeraFLOPs grâce à l’architecture RDNA 2 d’AMD, avec la possibilité de faire tourner des jeux jusqu’en 8K selon ce qui est affiché sur la boîte de la console. Quoi qu’il en soit, la plupart des jeux du moment tournent en 4K à 30 ou 60 FPS, voire 120 selon les titres et si vous avez un téléviseur compatible. Ce n’était pas disponible au lancement, mais la PS5 s’est depuis mise à jour pour améliorer la qualité visuelle en autorisant dorénavant le VRR (Variable Refresh Rate).

Effectivement, tout a été repensé pour la console de Sony, jusqu’à l’interface, complètement différente de celle de la PS4. On aperçoit un nouveau design épuré, de nouvelles fonctionnalités communautaires et surtout l’intégration du PlayStation Store. Le PS+ y tient une place toute particulière, puisque l’abonnement s’est mué en sorte de Game Pass sur différents niveaux (Essential/Extra/Premium). Il permet de profiter de toute une ludothèque de jeux, de la PS1 jusqu’à la PS5, en passant même par la PSP, ainsi que la possibilité de jouer en streaming, selon les titres.

Notez d’ailleurs que les modèles Slim apportent plus de stockages qu’avant, puisque le SSD magique de la PS5 fait maintenant 1 To, et non pas 825 Go. Le port d’extension de mémoire est toujours aussi facilement accessible pour rajouter un SSD format M.2 au choix, du moment qu’il est compatible et affiche un débit de transfert plus de 5 500 Mo/s (ce qui est recommandé par Sony).

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet sur la PlayStation 5 Slim.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Afin d’en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.