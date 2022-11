Black Friday : il est possible de se faire plaisir avec moins de 100 € de budget

Vous faites attention à votre budget et voulez profiter de petit prix ? Retrouvez toutes les offres à moins de 100 euros dans cette sélection spéciale Black Friday.

Pas envie de trouer le portefeuille à l’approche des fêtes ? Nous avons rassemblé pour vous les meilleures affaires tech du Black Friday à prix abordable, toujours pour moins de 100 euros. L’occasion de s’inspirer pour les cadeaux de Noël… Écouteurs sans fil, écran, enceinte, balance et bracelets connectés… il y en a pour tous les goûts !

JBL Flip Essential 2

La JBL Flip Essential est une excellente option si vous recherchez une petite enceinte nomade et sans fil. Pratique à transporter avec son format cylindrique, elle pèse seulement 500 grammes. JBL excelle d’ailleurs dans le domaine, de même que sur la gestion des basses, toujours bien présentes même sur ce petit gabarit. Ce modèle est en outre résistant aux éclaboussures (IPX7) et vous permettra de profiter de 10 heures d’écoute musicale. Bon plan garanti pour vos oreilles.

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

Balance Withings Body+

Si vous avez envie de suivre votre santé, votre forme ou plus simplement votre poids, la Body+ de Withings est une bonne option. Elle vous donnera tout un tas d’informations, telles que le poids (bien sûr), la masse graisseuse, la masse osseuse, musculaire… ou encore l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour. Vous pouvez renseigner jusqu’à 8 profils, et retrouver toutes vos données sur l’application compagnon.

Habituellement vendue 100 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon et Boulanger. L’offre est aussi valable sur le site Darty et Fnac.

Jabra Elite 3 Active

Les Elite 3 Active font partie des meilleurs modèles d’écouteurs proposés par Jabra. Ils sont parfaits pour faire du sport, car ils sont confortables, mais aussi résistants aux jets d’eau et à la poussière (IP55). Ils disposent de la réduction de bruit active, ainsi que d’un mode « bruit ambiant » qui va amplifier les sons environnants : très pratique pour les sportifs qui ont besoin d’entendre ce qui se passe autour d’eux. Ils profitent d’une vingtaine d’heures d’autonomie.

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 3 Active sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Boulanger.

Si vous voulez économiser un peu, sachez que les Jabra Elite 3 classiques sont également en promotion pour le Black Friday. Vous les trouverez ainsi à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger ainsi que la Fnac.

HyperX Cloud Alpha

Gamer ou gameuse dans l’âme ? Le Cloud Alpha d’HyperX est une référence dans l’univers des casques gaming. Il existe maintenant une version wireless, mais il s’agit ici de la version filaire du casque. Ce casque circum-aural est particulièrement confortable grâce à ses oreillettes à mousses à mémoire de forme, même pendant de longues heures de jeu.

Ce modèle est idéal pour le jeu, surtout en équipe : il est doté d’un micro amovible à suppression de bruit (certifié par Discord et TeamSpeak), pratique pour communiquer avec sa team. Il pourra aussi vous être utile pour vos visios !

D’abord proposé à 99,99 euros, le casque filaire HyperX Cloud Alpha est désormais affiché à 49,99 euros chez Darty et Amazon. Pour 50 euros en moins, il s’agit d’une très bonne affaire.

Manette Xbox Series

La manette des Xbox Series est un classique à avoir absolument, que vous possédiez une Xbox Series X, S ou un PC sur lequel vous jouez. Sa prise en main et idéale, et sa taille a été réduite. Il s’agit d’une manette sans fil, mais vous pouvez également choisir de jouer en filaire. Son autonomie est par ailleurs tout à fait satisfaisante. En plus du port USB-C, ce modèle dispose d’une prise Jack 3,5 mm pour y brancher des écouteurs ou un casque.

Au lieu des 59,99 euros habituels, la manette sans fil Xbox est maintenant disponible en promotion à seulement 39,99 euros sur le store italien du site Microsoft. On la trouve également à 41,99 euros sur le store allemand.

Elle est aussi disponible à 49,99 euros chez la Fnac.

Écran PC Acer CBA242YABIR

Pourquoi ne pas s’offrir un nouvel écran ? Si vous cherchez un petit prix, vous l’avez trouvé. Acer propose un écran de 24 pouces à un prix mini. En effet, durant le Black Friday, on trouve l’écran Acer CBA242YABIR à 99 euros au lieu de 129 euros habituellement, soit une réduction de 30 euros disponible sur Cdiscount pendant quelques jours. Il s’agit d’un écran LCD très classique, idéal pour la bureautique, avec un affichage en Full HD rafraîchi à 75 Hz. Il sera parfait pour une installation de télétravail classique.

Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7

Le Smart Band 7 succède au Smart Band 6. Il possède une petite dalle rectangulaire de 1,62 pouce avec la technologie OLED, ce qui lui offre d’excellents contrastes. Son bracelet en silicone tout simple est très confortable. Le Xiaomi Smart Band 7 profite également d’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi que la saturation en oxygène dans le sang. Il n’est pas doté d’une puce GPS mais pourra tout de même suivre vos activités sportives.

Lancé à 69 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est maintenant disponible à 49 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

