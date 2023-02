Le Google Pixel 6 a attendu la fin des soldes pour être à son prix le plus bas

Même si le Google Pixel 7 nous a largement convaincus en obtenant la note de 9/10 à notre test, le Pixel 6 a encore de bons restes. Il est d'ailleurs moins cher, surtout en ce moment avec les soldes : 429 euros au lieu de 649 euros à sa sortie.

Entre le Pixel 7 et le Pixel 6 de Google, il existe quelques différences, mais elles ne sont peut-être pas aussi importantes pour vous diriger vers le dernier fleuron de Google. Même après un an sa sortie, le Pixel 6 constitue encore aujourd’hui un très bon investissement. Si vous recherchez un excellent photophone proposant une expérience logicielle agréable au quotidien, et avec une bonne endurance, il coche toutes ses cases. Aujourd’hui, il a l’avantage de coûter 220 euros de moins pour la fin des soldes.

Pourquoi choisir le Pixel 6 ?

Le format compact et la fluidité au quotidien

Les photos excellentes à ce prix

Une très bonne autonomie

Lancé en octobre 2021 au prix de 649 euros, le Google Pixel 6 est maintenant vendu à 429 euros sur la boutique Red By SFR, soit une économie de 220 euros par rapport au prix de départ. Et, si vous souscrivez à un forfait 100 Go à 15,99/mois, le téléphone peut vous revenir à 389 euros grâce à l’ODR disponible jusqu’au 06/02.

Un smartphone qui plaira au plus grand nombre

À sa sortie, le Gooogle 6 a su se démarquer de la concurrence pour ses performances photos. On a droit à deux capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Même si le Pixel 7 apporte un zoom super résolution jusqu’à un facteur de X8 et quelques nouvelles fonctionnalités, les clichés capturés avec le Pixel 6 seront d’une grande qualité. Il offre des résultats riches en détails et en contrastes, y compris sous une luminosité plus faible. Le rendu des couleurs sera quant à lui très naturel.

Outre ses qualités en photo, le Google Pixel 6 offre de belles finitions et la barre qui traverse la largeur du téléphone est plutôt intelligente. Dommage qu’il soit un peu lourd. Côté affichage, il dispose d’un écran de 6,4 pouces, moins compact que le Pixel 7 (6,3 pouces) donc, mais qui se défend bien avec sa dalle Amoled Full HD+ rafraîchie à 90 Hz.

Toujours d’actualité, mais…

C’est avec le Pixel 6 et 6 Pro que la firme de Mountain View a commencé à proposer ses propres puces. Sous le capot, on y découvre le Google Tensor, une puce qui mise avant tout sur l’intelligence artificielle, et de proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google. Avec cette puce, il ne faudra pas compter sur le téléphone pour le gaming. Mais, sachez que la puce Tensor G2 introduit sur les Pixel 7 est peu ou prou une version légèrement plus puissance, mais n’apporte pas de réel gain. Le Pixel 6 s’en sortira donc dans la plupart des situations. Sur la partie logicielle, vous aurez la même expérience à peu de chose près.

Mais en choisissant le Pixel 6, il faut s’attendre une longévité moins importante que le Pixel 7. Ce dernier profite d’une année de suivi logicielle en plus, l’amenant jusqu’à Android 16, suivi de deux années de patchs de sécurité jusqu’en 2027, là où le Pixel 6 s’arrêtera à Android 15 et ne sera plus pris en charge 2026. Rien de rédhibitoire, mais il est bon de prendre ça en compte. Quant à l’autonomie, le Pixel 6 ne déçoit pas. Avec sa batterie de 4 614 mAh, l’ancien fleuron de Google a pu tutoyer les deux jours d’autonomie contre un jour et demi pour le Pixel 7 (contre 4355 mAh). Enfin, la charge rapide de 30W sera de la partie, et sera capable de faire passer le smartphone de 0 à 50% de batterie en 30 minutes seulement, en filaire ou en mode sans fil.

Envie d’en apprendre plus ? Voici notre test sur le Google Pixel 6.

