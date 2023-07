Oppo Reno 8 Pro : ce smartphone premium abordable perd 440 euros durant les soldes

Oppo n'est pas le constructeur le plus connu sur le marché des smartphones, mais il a le mérite de proposer des produits à un très bon rapport qualité-prix, à l'instar de Xiaomi. Preuve en est avec l'Oppo Reno 8 Pro, un flagship killer paru l'année dernière et arborant un design soigné pour un prix de départ de 799 euros. Durant ces soldes d'été, il est possible de l'acquérir pour moitié moins cher, à 359 euros chez Boulanger.

Parmi les trois gammes de smartphones dans le catalogue d’Oppo, les Reno sont ceux affichant le meilleur rapport qualité-prix. Ils reprennent les caractéristiques des Find X, mais font en sorte d’afficher un tarif plus contenu. L’Oppo Reno 8 Pro est l’un des derniers modèles en date que nous avons eu l’occasion de tester l’année dernière, malgré quelques lacunes pour un smartphone dit « Pro », il n’en reste pas moins intéressant, surtout avec cette ristourne de 55 % chez Boulanger durant ces soldes d’été.

Rappelons que même si tous les signes pointent vers une sortie d’Oppo du marché français, les smartphones de la marque continueront de fonctionner normalement.

L’Oppo Reno 8 Pro en bref

Un design avec un dos magnifique

Un écran Amoled en FHD+ certifié HDR10+

Une charge rapide à 80 W

Au lieu de 799 euros lors de son lancement, l’Oppo Reno 8 Pro est maintenant disponible en promotion à 359 euros chez Boulanger.

Un smartphone qui a bon dos

Avec ce Reno 8 Pro, Oppo mise beaucoup sur les apparences, il n’y a qu’à regarder son dos pour comprendre. Celui-ci est dépourvu de bloc photo à proprement parler, mais d’une surface nivelée, le constructeur chinois parle d’un design monocoque et d’un dos en verre forgé, ce même dos est orné d’un rendu glossy faisant beaucoup d’effet, mais qui prend immédiatement les traces de doigt. La prise en main est agréable, malgré ses matériaux, le smartphone ne glisse pas des mains. Il n’oublie pas non plus d’être résistant aux éléments avec sa certification IP54.

Sur l’autre face, l’Oppo Reno 8 Pro arbore une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est également certifié HDR10+ afin de vous donner une image plus lumineuse, contrastée et détaillée. Notre test le confirme, cet écran est très bien calibré pour ce qui est de la luminosité et de la colorimétrie. Pour l’autonomie, l’Oppo Reno 8 Pro est capable de tenir une journée et demie, mais le plus satisfaisant reste la recharge de 80 W capable de refaire le plein en 30 minutes environ.

Convaincant malgré quelques lacunes

L’Oppo Reno 8 Pro tourne avec un SoC MediaTek Dimensity 8100-Max associé à 8 Go de RAM extensible virtuellement jusqu’à 11 Go. Pour le multitâche et l’utilisation basique, ce smartphone se débrouille bien, mais pour ce qui est du gaming avec des jeux en 3D, il n’échappera pas à quelques ralentissements, ce qui est dommage puisque la concurrence fait mieux sur ce terrain. De même pour la partie logicielle, ColorOS basé sur Android 12 est très agréable à utiliser, mais ne bénéficie ici que de deux ans de suivi logiciel (un an maintenant).

Pour sa partie photo, l’Oppo Reno 8 Pro embarque trois capteurs arrière : un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 112° et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,2). Pour un smartphone à 800 euros, c’est léger… Le capteur principal se débrouille quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies, mais l’ultra grand-angle manque de rigueur au niveau de la netteté, et le capteur macro et le mode nuit sont carrément décevants.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Oppo Reno 8 Pro.

