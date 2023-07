Les AirPods 3 sont à moins de 170 € durant le Prime Day

Si vous avez un iPhone et que vous voulez des écouteurs sans fil, je crois que la question elle est vite répondue : des AirPods. Un investissement conséquent, mais l'expérience est là. Heureusement, vous n'allez pas forcément vous ruiner durant le Prime Day, puisque les AirPods de 3e génération profitent d'une réduction de près de 20 %.

Quoi de mieux que des écouteurs sans fil lorsqu’on se balade ? Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un iPhone, le choix du modèle est assez clair : des AirPods. C’est le modèle vendu par Apple et optimisé pour ses produits. Jusqu’au 12 juillet, les AirPods de 3e génération profitent d’une réduction de 20 %, puisque leur prix passe de 209 à 169 euros seulement.

Les AirPods 3, c’est quoi ?

Les écouteurs référence d’Apple

Les plus optimisés pour les iPhone, iPad et Mac

Une bonne qualité audio

Une grande autonomie

À leur lancement en 2021, les AirPods de troisième génération étaient vendus à 209 euros. À l’occasion du Prime Day organisé par Amazon, leur prix chute de 19 %, puisqu’ils sont vendus à 169 euros jusqu’au 12 juillet.

Les AirPods 3 : une référence des écouteurs sans fil

Tout d’abord, il faut s’avoir qu’au contraire des AirPods Pro, les AirPods 3 ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Ils ont un format dit ouvert et une tige plus courte que les AirPods 2 : plus discrets donc. L’isolation passive est moins bonne, mais le confort reste de mise et beaucoup n’aiment pas les modèles intra-auriculaires.

Sur le volet audio, les codecs Bluetooth sont assez basiques : de l’AAC et du SBC. Même en format ouvert, ces écouteurs proposent une qualité audio excellente, mettant en avant les graves, ce qui manque souvent à ce genre d’écouteurs. Pour autant, ils n’invisibilisent pas les aigus, qui, eux aussi, se font entendre. La connexion Bluetooth est très rapide, d’autant plus sur les produits Apple. On a droit à des boutons tactiles pour mettre la musique en pause, décrocher un appel, changer de piste, etc. Cependant, aucune application pour utiliser un égaliseur ou personnaliser les commandes.

Audio spatial et autonomie

Autre force des AirPods 3 : l’audio spatial. Sur différents services de streaming audio comme Apple Music, on peut profiter des morceaux en Dolby Atmos. En fait, les écouteurs arrivent à détecter les mouvements de la tête, ce qui permet d’avoir l’impression d’écouter les chanteurs ou les musiciens comme s’ils étaient devant soi. Lorsqu’on tourne la tête, la provenance du son reste la même : elle ne nous suit pas.

Il n’y a pas que ça qui fait le charme de ces écouteurs Apple : leur autonomie est, elle aussi, très bonne. Plus de 7h30 durant notre test, uniquement pour les écouteurs. Avec le boîtier, on monte à bien plus. La recharge est elle aussi très bonne : cinq minutes suffisent à récupérer une heure d’écoute. Une heure de charge permet de remplir complètement les batteries des écouteurs.

Pour en savoir plus sur ces écouteurs, nous vous invitons à lire notre test des AirPods 3.

