Ce MSI Crosshair 15 avec une RTX 4050 est à un super prix durant les soldes

Les PC portables gaming avec une récente RTX 4000 ont été introduits sur le marché en début d'année, mais ces configurations sont souvent onéreuses, elles frôlent souvent les 2000 euros avec un GPU puissant. Bravo à vous si vous avez été patient jusqu'ici parce que ce MSI Crosshair 15 avec une RTX 4050 descend à un prix inédit, passant d'un prix barré de 1069,99 euros à 799 euros sur Amazon !

En concevant ses RTX 4000, Nvidia est parvenu à crever un plafond en termes de puissance et d’efficience énergétique. En effet, ses cartes graphiques dernière génération se montrent plus performantes que les RTX 3000 tout en consommant moins d’énergie, en clair, les laptops dotés de ces composants seront des foudres de guerre. Si les prix sont souvent exorbitants, il n’y a que les Prime Day d’Amazon qui peuvent mettre les prix de ces machines à genoux, comme ce MSI Crosshair 15 avec une RTX 4050 qui affiche une promotion de 25 %.

Le MSI Crosshair 15 C12VE-437XFR en quelques points

Une carte graphique RTX 4050 et un Core i5 12e génération

Un écran en FHD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go extensible avec un deuxième emplacement

Au lieu d’un prix barré de 1069,99 euros, le MSI Crosshair 15 équipé d’une RTX 4050 est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon. Cette puissance ne vous suffit pas ? Les configurations supérieures sont aussi en promotion durant les Prime Day. Le MSI Crosshair 15 doté d’une RTX 4060 est disponible en promotion à 1069 euros au lieu de son prix barré de 1399,99 euros tandis que celui équipé d’une RTX 4070 voit son prix chuter de 1859,70 euros à 1399 euros !

Un écran à 144 Hz pour des jeux plus immersifs

Dans les gammes de laptops gaming du catalogue MSI, les Katana et les Crosshair sont les plus populaires (car les plus abordables), mais ce sont ces derniers qui sont un poil plus aboutis. On remarque de menues différences au niveau du design, le rétroéclairage du clavier arbore des tons jaune, vert et bleu. Le reste est classique, nous avons un châssis de 2,3 kg avec une connectique correcte : trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1 et le traditionnel port jack 3.5 mm.

L’écran est quant à lui bien calibré pour un usage gaming. Il s’agit d’une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), avec des angles de vision parfaits pour le jeu et une bonne colorimétrie. Le taux de rafraîchissement s’élève ici à 144 Hz, ce qui est déjà très bien pour jouer à n’importe quel type de jeu, mais sachez que la configuration avec une RTX 4070 peut atteindre un pic de 240 Hz. Notez également que ce MSI est fourni sans OS, mais que ceux avec une RTX 4060 et 4070 ont déjà Windows 11 installé dessus.

L’entrée de l’ultra haut de gamme dans ce châssis

Si on devait comparer avec la précédente génération de carte graphique, la RTX 4050 se situerait entre la RTX 3060 et la RTX 3070 en termes de performances. En clair, c’est suffisant pour jouer à n’importe quel jeu AAA en 1080p, mais l’utilisation de certaines features comme le ray-tracing ne se fera pas sans sacrifices de FPS. Avec la RTX 4050, on retrouve un processeur Intel Core i5-12450H dont la fréquence peut atteindre les 4.4 GHz en mode turbo boost avec 8 Go de RAM DDR5.

À l’instar de tous les PC portables gaming, l’autonomie n’est pas un critère sur lequel il faut accorder de l’importance. Sur ce MSI Crosshair 15, la batterie de 53,5 Wh est capable de tenir en moyenne quatre heures. Pour le stockage, un SSD NVMe de 512 Go est déjà installé à l’intérieur du châssis, mais vous avez un deuxième emplacement de libre, vous avez ainsi la possibilité de vous constituer une belle ludothèque et de profiter de temps de chargement quasi instantanés durant vos sessions de jeu vidéo.

