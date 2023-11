La Nintendo Switch OLED continue son déstockage du Black Friday pendant le Cyber Monday

Bonne nouvelle, si vous envisagiez de faire l'acquisition de la Nintendo Switch OLED, c’est le moment ! Pendant le Black Friday, la console hybride tombe à 259 euros, au lieu de 349 euros à sa sortie.

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connait un succès fulgurant et ne cesse de conquérir le cœur des joueurs et des joueuses. Sa version OLED suit la tendance, et si ce modèle vous intéresse, sachez qu’en ce moment, elle se négocie bien moins chère à l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday.

La Nintendo Switch OLED propose

Un joli design modernisé

Un écran OLED avec des bordures affinées

Un port Ethernet sur le dock

Au départ à 349,99 euros, la Nintendo Switch OLED se négocie à un prix bien plus bas pendant le Black Friday : la console chute à 259 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50.

On la trouve aussi à 279 euros chez Rakuten avec le code promo CYBER10. Il y a même l’édition collector de la console pour Zelda TOTK à 309 euros avec encore le code promo CYBER10.

Un écran OLED qui va sublimer vos parties de jeux

Comme son nom l’indique, la Nintendo Switch fait place à un écran OLED et abandonne le LCD de la première console. Une véritable aubaine pour profiter des contrastes infinis, et de couleurs plus vives que l’on a déjà l’habitude d’apprécier sur smartphone.

En passant d’une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pour la première génération, l’immersion en jeu est meilleure, notamment grâce à la disparition des grosses bordures qui entouraient l’écran auparavant.

Quelques changements, hormis au niveau du processeur

Le dock a été modifié, avec un look blanc et ses bords arrondis, il possède à l’arrière un port Ethernet. Pratique pour pouvoir profiter d’une meilleure connexion pour vos parties en ligne. Et pour ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table, vous serez plus que ravis d’apprendre que cette version embarque une béquille bien plus solide qu’autrefois. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go.

Pas de changement au niveau du processeur. Cette console est animée par la même puce Tegra X1+ du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Malheureusement cette console hybride n’offre pas une définition en 4K, on reste finalement sur du 1080p, et sur du 720p sur la console en elle-même.

Plus de détails dans notre test de la console Nintendo Switch OLED.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

