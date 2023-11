La Xiaomi Pad 6 n’a jamais été aussi bon marché que pendant le Black Friday

Entre son écran 144 Hz, sa puce Snapdragon 870 et son format pratique à transporter, la tablette Xiaomi Pad 6 a tout pour plaire. Mieux encore, elle est en promotion à 259 euros seulement, contre 399 euros au départ.

La Xiaomi Pad 5 nous avait réellement convaincus, et la Pad 6 a réussi à faire aussi bien voir mieux. Elle propose un très bon rapport qualité prix avec un meilleur écran et de meilleures performances que le précédent modèle. Cette tablette Android propose une fiche technique intéressante pour un prix bien bas lors du Black Friday.

Quels sont les atouts de la Xiaomi Pad 6 ?

Un joli design et un écran à 144 Hz

De belles performances

Une bonne autonomie

Habituellement vendu à 399 euros, la Xiaomi Pad 6 revient à 259 euros seulement sur le site AliExpress en appliquant le code FR50.

Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 6 ?

Avec la Xiaomi Pad 6, on est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en métallique sobre. Avec ses tranches prononcées, elle tient bien en main malgré ses 490 g. Son écran de 11 pouces offre une belle définition 2,8K (WQHD+) et une résolution de 309 PPP. Pas d’Oled, mais on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Cerise sur le gâteau, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Dommage que cela ne se soit pas utile dans tous les jeux, mais vous aurez droit à une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

L’ardoise est animée par la puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Un choix judicieux qui a valu à la Xiaomi Pad 6 de faire encore mieux que le précédent modèle. Avec ce SoC, elle est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques à fond. Quant à son autonomie, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. En revanche, elle met 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Pad 6.

