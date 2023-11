iPad, Galaxy Tab ou Kobo : le Black Friday fait chuter les prix des meilleures tablettes et liseuses

Le Black Friday est là, et avec lui, une belle fournée de promos ! Que vous ayez besoin d'une tablette (iPad par exemple) ou d'une liseuse électronique, nous sommes là pour vous présenter les promotions les plus intéressantes du moment.

Envie d’une petite tablette tactile ? Ou bien d’une liseuse électronique pour bouquiner au coin du feu ? Le Black Friday constitue une belle occasion de profiter d’offres alléchantes, notamment sur des produits phares tels que les iPad d’Apple, les Xiaomi Pad, les Galaxy Tab ou encore les Kindle. Les promos se succèdent, nous sommes heureusement là pour faire le tri et vous proposer les deals les plus intéressants. C’est parti !

Les meilleures offres tablettes du Black Friday

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Un superbe écran AMOLED de 14,6 pouces pouvant monter à 120Hz

La puissance du Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy boosté avec OneUI

Une bonne journée d’autonomie

Disponible dans sa version 256 Go (version Gris Anthracite) à un prix de lancement à 1199 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE est actuellement remisée à 789 euros sur Rakuten en utilisant le code BLACK40 lors de la commande.

Xiaomi Pad 6

Comme sur les smartphones, Xiaomi n’est pas à la traine en matière de tablettes tactiles. La marque chinoise s’est placée sur l’entrée et le milieu de gamme. La Pad 6 est une bonne tablette Android pas chère. Tout commence par un écran de 11 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, et surtout, un taux de rafraichissement de 144 Hz, une rareté. La puce Snapdragon 870 et les 6 Go de RAM permettront de faire tourner Android de façon fluide. Pour l’autonomie, comptez environ 15 à 20 heures.

Au lieu de 400 euros, la Xiaomi Pad 6 passe à 349 euros chez Boulanger.

La Xiaomi Pad 6 en bref :

Écran tactile de 11 pouces

Puissance de 40 W

Batterie de 8840 mAh

Google Pixel Tablet

Google a sorti sa propre tablette cette année, pensée principalement comme « hub » d’une maison connectée. La Pixel Tablet possède une très jolie dalle de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Aux commandes, vous trouverez la puce Google Tensor Core G2. Le point différenciant de ce modèle est sans aucun doute son dock. En effet, la Pixel Tablet est livrée avec un dock de recharge qui sert également d’enceinte. Niveau interface, vous pourrez profiter de la Pixel Experience (Android 13).

La tablette de Google s’affiche à 549 euros chez Boulanger au lieu des 679 euros habituels.

La Google Pixel Tablet en bref :

Bel écran 11 pouces

Un bon son grâce au dock

Puce Google Tensor G2

Pack Lenovo Tab P11 2e gen + Clavier + Coque

Encore une belle option qui s’offre à vous. Ce pack est bien pratique puisqu’il inclut la tablette Lenovo Tab P11, le clavier officiel et une coque de protection. Vous avez ainsi tout ce qu’il faut clé en main, ce qui sera notamment bien pratique pour les étudiants. Côté écran, Lenovo a intégré une dalle de 11,5 pouces en 2000 x 1200 pixels, en 120 Hz. A l’animation se trouve la puce Mediatek Helio G99.

D’ordinaire, ce pack est proposé à 349 euros : en ce moment, il profite de 14 % de réduction et tombe à moins de 300 euros.

Le pack Lenovo Tab P11 2e gen + Clavier + Coque en bref :

Facile à installer

Puissance de 40 W

Connectivité complète

Kindle Paperwhite

La Kindle Paperwhite est un modèle équilibré de liseuse électronique, vendu par Amazon. Avec ses 16 Go de stockage, elle pourra accueillir des milliers de livres. Vous pourrez même lire dans votre bain puisqu’elle est résistante à l’eau (certifiée IPX8). Son grand écran de 6,8 pouces en 300pp vous offrira une belle clarté de lecture, et le soir, vous pourrez activer le mode nuit pour reposer vos yeux. Quant à l’autonomie, vous n’aurez pas à vous en préoccuper puisque la liseuse tient des semaines entières sans avoir besoin d’être rechargée.

La Kindle Paperwhite profite de 22 % de réduction durant la Black Friday Week, et tombe à 124 euros.

La Kindle Paperwhite en bref :

Écran 6,8 pouces avec mode Nuit chaud

16 Go de stockage

Autonomie jusqu’à 10 semaines

Pack Lenovo M10 3e Gen + Folio

SI vous recherchez une tablette petit format, la Lenovo M10 est à considérer. Elle dispose d’un petit écran 10,1″ avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Il s’agit d’une tablette à tout petit prix, avec un modeste processeur et 4 Go de RAM, tournant sous Android. Boulanger la libre avec son étui folio, bien pratique pour le transport. En tant que petite tablette d’appoint, elle fera très bien l’affaire.

À seulement 149 euros, la Lenovo M10 profite de 30 euros de réduction chez Boulanger.

Le pack Lenovo M10 3e Gen + Folio en bref :

Écran LCD 10,1 pouces

Stockage 64 Go

Processeur Unisoc T610

Kobo Nia

Vous cherchez une petite liseuse à moins de 100 euros, pour bouquiner un peu partout ? La Kobo Nia est là ! Avec 8 Go de stockage, vous pourrez transporter des centaines de livres avec vous. L’écran traité anti reflet sera bien lisible dans toutes les situations. Très compacte, cette liseuse se glissera dans n’importe quel sac et offrira plusieurs semaines de lecture avant d’avoir besoin d’être rechargée.

À 94 euros au lieu de 109 euros, la Kobo Nia profite d’un tout petit prix en ce moment chez Darty.

La Kobo Nia en bref :

Écran 6 » anti-reflet

Comfortlight pour la nuit

Jusqu’à 6000 livres (8 Go)

Pack Samsung Galaxy Tab A8

La Galaxy Tab A8 est une tablette d’entrée de gamme chez Samsung. Rien d’extravagant ici : une dalle de 10,5 pouces (1920 x 1200 pixels), 64 Go de stockage, un capteur photo de 8 Mpx, 4 Go de mémoire vive, WiFi 5, Bluetooth 5.0, le tout sous Android 11. Si vous cherchez une tablette d’appoint, à emmener en vacances pour regarder quelques séries par exemple, elle sera parfaite. Elle est de plus proposée par Boulanger dans un pack contenant le Book Cover, cet étui folio qui protège l’écran.

Au lieu de 289 euros, elle est vendue à 199 euros avec son étui.

La Galaxy Tab A8 en bref :

Une petite tablette fiable et bien finie

Android 11

Batterie 7040 mAh pour plus de 17 heures d’autonomie

