La meilleure enceinte de 2023, c’est la JBL Charge 5, et elle est à -35 % pour le Black Friday

Aujourd'hui, c'est le Black Friday et le principe ne change pas par rapport à la Black Week : faire de bonnes affaires dans tous les segments de la high-tech, que ce soit celui des smartphones, des TV, des écouteurs sans fil, des consoles de jeu vidéo, des ordinateurs portables, sans oublier les enceintes Bluetooth portables. En ce moment, la meilleure enceinte nomade de l'année, la JBL Charge 5, est disponible à 129,99 euros au lieu de 199,99 euros.

JBL est une référence incontournable sur le marché des enceintes nomades et la gamme des Charge accueille notamment la meilleure enceinte Bluetooth de cette année 2023. La JBL Charge 5 est une enceinte puissante, dynamique, endurante et ayant surtout récolté la note de 9/10 pendant notre test. Pendant le Black Friday, cette enceinte à succès atteint son prix le plus bas sur Amazon avec une promotion de 35 % !

Pourquoi on recommande la JBL Charge 5

Une enceinte solide certifiée IP67

Un son puissant avec une signature équilibrée

Une autonomie de plus de 20 heures

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la JBL Charge 5 est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la JBL Charge 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Charge 5 au meilleur prix ?

Une enceinte robuste et endurante

Après une Charge 4 imparfaite, JBL a revu sa copie mais n’a pas pour autant changé ce design emblématique. À l’instar des modèles précédents et de la gamme Flip, la JBL Charge 5 adopte une forme cylindrique avec un revêtement en mailles épaisses et une surface en caoutchouc sur ses extrémités. Elle résiste ainsi aux chocs et aux chutes, mais c’est sans compter sa certification IP67 qui la rend étanche à la poussière et à l’immersion jusqu’à un mètre de profondeur.

La JBL Charge 5 peut ainsi suivre son porteur partout, sur la plage ou sous la douche, et pendant longtemps. Le constructeur américain annonce une autonomie de 20 heures grâce à une batterie de 7 500 mAh qui nécessite environ 4 heures pour être rechargées via son port USB-C. Lors de notre test, nous avions même poussé cette durée jusqu’à 24 heures avec le volume réglé à 20 %, un niveau que nous jugions déjà élevé. Un score tout bonnement excellent !

Des performances qui lui ont valu la note de 9/10 !

La JBL Charge 5 est une enceinte à deux voies avec un unique haut-parleur composé de deux woofers et d’un tweeter. Avec cette configuration, elle est capable d’atteindre une puissance de 40 W RMS. Alors que JBL a l’habitude d’accentuer la signature sonore de ses appareils sur les basses, elle est ici parfaitement équilibrée, notamment grâce au tweeter qui fait un excellent travail. Les médiums sont quant à eux vifs et les voix sont claires. Toutefois, elle n’échappe pas au déséquilibre tonal à fort volume, à l’instar de nombreuses autres enceintes nomades.

Ce manque de précision à fort volume vient également d’un défaut de conception que JBL aurait pu éviter : le logo JBL recouvre une partie du haut-parleur et le revêtement est plus épais au niveau des radiateurs passifs. Mais rien de dramatique qui puisse vraiment entacher l’expérience, la JBL Charge 5 est une enceinte nomade particulièrement plaisante qui n’a aucun mal à se faire entendre en extérieur. D’aucuns pourraient toutefois regretter qu’elle ne soit pas dotée de micros. Enfin, il est possible d’avoir accès à un égaliseur sur l’application de JBL afin de personnaliser le rendu sonore.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Charge 5.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.