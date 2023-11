Ce laptop Dell avec Intel Core et écran de 120 Hz chute sous les 350 € grâce au Cyber Monday

Pour les retardataires n'ayant pas eu le temps de profiter des bonnes affaires du Black Friday, il y a toujours le Cyber Monday pour profiter d'un délai supplémentaire de 24 heures et se faire plaisir. Parmi les deals de ce Cyber Monday, nous avons le Dell Inspiron 15 3520, un laptop bureautique avec une configuration simple en ce moment disponible à 349 euros au lieu de 449 euros chez Amazon.

Que ce soit pour un collégien ou une personne qui ne soit pas douée en informatique mais qui a quand même besoin d’un laptop pour certaines tâches administratives, il est inutile de se tourner vers les configurations à 1 000 euros. Certains ordinateurs portables ne coûtent pas plus de 500 euros mais sont suffisamment performants pour les usages du quotidien. C’est le cas de ce Dell Inspiron 15 3520 qui est moins cher de 100 euros chez Amazon, on peut dire merci au Cyber Monday !

Le Dell Inspiron 15 3520 en quelques points

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 120 Hz

Un Intel Core i3 de 12e génération avec 8 Go de RAM

La recharge rapide ExpressCharge

Au lieu de 449 euros habituellement, le Dell Inspiron 15 3520 est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Amazon.

Un laptop simple, mais avec un écran ultra-fluide

Avec sa gamme Inspiron, Dell propose un catalogue de laptops d’entrée de gamme pour les utilisations basiques comme naviguer sur Internet, consulter ses mails ou regarder des vidéos. Avec son châssis sobre couleur Carbon Black, ce Dell Inspiron 15 3520 n’est pas ce qu’on appellerait un canon de beauté, mais il a non seulement des dimensions qui le rendent aisément transportable (16 mm d’épaisseur et 1,6 kg) mais aussi une connectique bien fournie avec trois ports USB-A, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack 3.5 mm. C’est seulement dommage de ne pas y retrouver de port USB-C.

La configuration de l’écran de 15,6 pouces est elle aussi basique, à un détail près. Le constructeur américain a opté pour une dalle WVA (temps de réponse plus rapide qu’une dalle IPS, angles de vision moins ouverts) en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec un traitement anti-reflets pour le rendre lisible en plein soleil. Cette dalle se démarque avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend la navigation et le visionnage de vidéos ultra-fluides et agréables à contempler.

Dédié essentiellement à la bureautique

Pour tourner efficacement, le Dell Inspiron 15 3520 embarque un Intel Core i3-1215U, un processeur d’entrée de gamme de l’avant-dernière génération de CPU Intel, gravé en 7 nm, doté de six cœurs et capable d’une fréquence maximale de 4,4 GHz en mode turbo. Il est associé dans cette configuration à 8 Go de RAM DDR4 et embarque une puce graphique UHD Intel. Il ne s’agit pas là de la configuration la plus performante, mais elle suffit amplement pour un usage basique et pour des tâches bureautiques.

Cette configuration est complétée par un SSD de 512 Go pour assurer le stockage des logiciels et des fichiers, et pour faciliter la première prise en main, Windows 11 est pré-installé. Enfin, une batterie de 41 Wh lui donne assez d’énergie pour tenir une journée entière, mais le plus intéressant réside surtout dans sa technologie ExpressCharge. Grâce à cette dernière, le Dell Inspiron 15 3520 peut récupérer 80 % de son autonomie en seulement une heure de recharge.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.