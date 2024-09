La Fnac pense aux sportifs avec son pack écouteurs sans fil + ceinture running à -46 %

Coureurs du dimanche ou pousseur de fonte confirmé, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir se passer d’une bonne playlist motivante lors des exercices physiques. Pour ces personnes, il existe des écouteurs sans fil pensés spécialement à un usage sportif comme les Jabra Elite 4 Active, actuellement en promotion chez la Fnac. On peut les retrouver avec une ceinture running dans ce pack à 69,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Les Jabra Elite 4 Active // Source : Frandroid

La concurrence sur le marché des écouteurs sans fil est rude, aussi certains constructeurs font le choix de se démarquer en proposant des true wireless orientés sport. Cette stratégie, Jabra l’a adoptée avec sa gamme Elite Active, des écouteurs sans fil qui combinent performances, confort et robustesse. Actuellement, ce pack comprenant les Elite 4 Active est en promotion à -46 %. On y trouve aussi une ceinture de running pour ranger ses clés, son smartphone et une bouteille d’eau.

Les Jabra Elite 4 Active en quelques mots

Des écouteurs légers et confortables

La certification IP57

Une restitution sonore chaleureuse

Une réduction de bruit correcte

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le pack Jabra comprenant les Elite 4 Active et une ceinture de running est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez la Fnac.

Des écouteurs sans fil qui peinent à surprendre

Avec ses Elite 4 Active, Jabra comptait diversifier son milieu de gamme, il faut donc faire une croix sur certaines fonctions premium comme le Bluetooth multipoint ou la spatialisation sonore. Le design de ces intra-auriculaires donne déjà le ton : on reste sur du classique. Un manque de fantaisie qu’on pardonne facilement puisque les Jabra Elite 4 Active sont avant tout légers avec un poids de 5 grammes chacun et confortables grâce aux embouts en silicone de différentes tailles fournis dans le packaging pour que chacun y trouve son compte.

Confortables, mais aussi ergonomiques. Le constructeur danois opte pour des boutons physiques, plus intuitifs que les contrôles tactiles de certains modèles. Un excellent maintien à l’entrée du conduit auditif et une certification IP57 viennent compléter l’aspect sportif, grâce à cette dernière, les Jabra Elite 4 Active résistent à la pluie, la transpiration et même aux longueurs dans la piscine à partir du moment où ils ne sont pas immergés à plus d’un mètre de profondeur. Pour l’autonomie, il faut compter sur une durée de sept heures par charge avec l’ANC et à trois charges supplémentaires fournies par le boîtier.

De la bonne réduction de bruit active à moins de 80 €

Les Jabra Elite 4 Active sont dotés de transducteurs dynamiques de 6 mm et sont compatibles avec les codecs Bluetooth AAC et aptX pour une transmission audio moins compressée. La signature sonore révèle que les graves et les médiums sont bien mis en valeur, les aigus sont plus en retrait, hormis autour des 9 000 Hz où un pic se fait sentir. Si cette signature ne convient pas, le constructeur danois a pensé à ajouter un égaliseur à cinq bandes dans son application Jabra Sound+ ainsi que six profils d’égalisation configurés par défaut.

Enfin, les Jabra Elite 4 Active sont dotés de deux microphones chacun, autant pour passer des appels clairs dans un environnement calme que pour la réduction de bruit active. Cette ANC n’est pas aussi perfectionnée que celle des écouteurs haut de gamme du même constructeur étant donné que moins de micros sont mis à contribution, mais elle fait un boulot correct et permet de profiter de sa musique sans être trop dérangé par les perturbations sonores. Un mode transparence est également disponible pour suivre les conversations sans avoir à enlever ses écouteurs.

