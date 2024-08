Moins de 200 € pour cette trottinette électrique Ninebot, c’est le super deal du jour

Si vous hésitiez encore à investir dans une trottinette électrique, Carrefour vous facilite la tâche en proposant la Ninebot KickScooter E2 E à seulement 199 euros au lieu de 329 euros au lancement.

Ninebot Segway KickScooter E2 E // Source : site officiel

La Ninebot Segway KickScooter E2 E est l’un des modèles les plus abordables du constructeur. Cette trottinette électrique va à l’essentiel : pas de grandes performances, ni de grosse batterie, mais elle suffit pour les trajets courts et les petits budgets. Si cet engin vous intéresse, sachez qu’en ce moment, il coûte 130 euros de moins.

Que propose la Segway KickScooter E2 E ?

Une trottinette légère, facile à plier et à transporter

Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h

Une autonomie correcte pour les petits trajets

Vendue à 329 euros au lancement, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 E est actuellement en promotion à seulement 199 euros chez Carrefour.

Soignée et légère

Pour un modèle d’entrée de gamme, la Ninebot Kickscooter E2 E affiche une allure soignée, où les câbles se font assez discrets. La qualité de fabrication se ressent avec des matériaux d’excellente qualité. Ce modèle marque des points pour son poids contenu (14,2 kg), qui la rend facile à transporter au cours des déplacements intermodaux. Son système de pliage facilite lui aussi la vie, contrairement à sa concurrente, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go, dépourvue de cette fonction essentielle.

À noter qu’elle possède une certification IPX4 pour résister aux éclaboussures d’eau et de ne pas craindre les trajets pluvieux. Quant à la charge maximale, elle ne dépasse pas les 90 kg.

Parfaite pour les petits trajets en ville

Avec un moteur d’une puissance nominale de 250 W et d’une puissance maximale de 450 W, la trottinette de Ninebot est limitée à une vitesse de 20 km/h. Certes, c’est peu comparé aux 25 km/h revendiqués par le modèle Plus, mais cette allure reste tout à fait suffisante pour la ville, et vous êtes assuré de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. Elle est tout de même capable de grimper les pentes inclinées jusqu’à 12 %. Attention toutefois : face à une montée, l’engin va être à la peine et manquer de puissance.

Niveau confort de conduite, ses pneus mesurent 8,1 pouces et absorbent correctement les chocs. Il faudra cependant éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées. La trottinette est aussi munie de deux freins indépendants : l’un électronique à l’avant et l’autre à tambour à l’arrière. Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 25 km. C’est un petit chiffre, mais que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffit à ce type de besoins. Veillez bien à regarder si votre batterie est pleine avant chaque trajet. D’ailleurs, il y a un point à prendre également en considération, la charge est très lente puisqu’il faut 7 h 30 pour récupérer totalement de l’énergie.

