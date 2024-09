Les nouveaux écouteurs ANC pas chers de OnePlus notés 9/10 sont déjà en promo

OnePlus revient à la charge avec de nouveaux écouteurs, les Nord Buds 3 Pro. Ils proposent une multitude de fonctionnalités intéressantes et s’affichent d’ores et déjà à un prix plus attractif avec cette offre sur Amazon.

OnePlus Nord Buds 3 Pro // Source : Olivier Pastor pour Frandroid

OnePlus a récemment accueilli dans son catalogue une nouvelle référence audio, les Nord Buds 3 Pro. Des écouteurs sans fil entrée de gamme qui offrent de très belles prestations audio au vu de leur tarif. Très appréciés par la rédaction et notés 9/10 lors de notre test, nous les recommandons fortement, et encore plus maintenant qu’il profite d’une promotion.

En quoi les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont intéressants ?

De bonnes finitions, et un bon confort de port

La qualité sonore et les fonctions ANC

Le Bluetooth 5.4 efficace avec gestion du multipoints

Proposés au prix de 79 euros, les OnePlus Nord Buds 3 Pro se négocient actuellement à 65,50 euros sur Amazon.

Des écouteurs confortables et endurants

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro rappelle inévitablement celui des AirPods Pro 2 d’Apple, avec leurs embouts en silicone et leurs tiges. Les finitions sont d’ailleurs très correctes, et la sobriété est au rendez-vous. Une fois dans les oreilles, ils ne procurent aucune gêne, en revanche, en cas de pratique sportive, ils ont tendance à glisser.

Pour de longues sessions d’écoute, les Nords Buds 3 Pro sont capables de tenir 5 heures avec le volume poussé au maximum. Ils peuvent atteindre 40 heures d’autonomie au total à 50 % du volume grâce au boîtier. Mais attention, l’utilisation de L’ANC va faire baisser plus rapidement la batterie.

Des prestations audio impressionnantes pour le prix

OnePlus intègre sur sa nouvelle référence audio une fonction de réduction de bruit. Lors de notre test, elle s’est montrée plutôt une satisfaisante, bien qu’imparfaite, elle est largement au-dessus de celle proposée par les Elite 8 Gen 2 de Jabra. Par contre, les sons plus graves ou les conversations restent très présentes. Quant au mode Transparence, il s’en sort plutôt bien.

Terminons sur la partie qui nous a le plus séduits lors de notre test : les performances audio. Si la marque met en avant un égaliseur qui permet de sculpter légèrement le rendu sonore, celui de base est très équilibré : les fréquences les plus graves sont certes un peu en avant, les aigus sont présents, les médiums ne s’imposent pas sur les autres fréquences, et tout cet ensemble sonne de manière agréable, quel que soit le volume.

Envie d’en apprendre davantage ? Voici notre test complet sur les OnePlus Nord Buds 3 Pro.

On trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros. Si vous souhaitez comparer les Nord Buds 3 Pro de OnePlus, nous avons regroupé les meilleurs écouteurs sans fils pas chers du moment pour vous aider dans votre choix.

