Fnac allège fortement le prix de la version 512 Go du MacBook Air M2 de 13 pouces

Il y a une super offre en ce moment chez la Fnac si vous cherchez Ă vous Ă©quiper d’un MacBook Air. Le modèle M2 de 13 pouces avec 512 Go de stockage est actuellement disponible avec près de 20 % de rĂ©duction. Le prix peut mĂŞme encore plus baisser si vous revendez un ancien appareil.

Apple MacBook Air M2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le MacBook Air M2, version 2022 avec un Ă©cran de 13 pouces, est une super petite machine pour le tĂ©lĂ©travail qui peut ĂŞtre utilisĂ© depuis quasi partout, parce qu’il est petit, lĂ©ger et surtout très endurant. Alors oui, c’est un petit investissement, mais vous pouvez l’optimiser avec une rĂ©duction de minimum 250 euros pour la version 512 Go.

Pourquoi il faut considĂ©rer le MacBook Air M2 13″ de 2022 ?

Parce qu’il est très agrĂ©able Ă prendre en main et intuitif

La puce M2 fait un travail monstre pour assurer côté perfs

Il fonctionne dans un silence absolu, un plaisir pour les oreilles

Au lieu de 1 429 euros, l’Apple MacBook Air 13″ de 2022 (avec 512 Go de SSD) est actuellement en promotion Ă 1 179 euros chez la Fnac.

Petite astuce supplĂ©mentaire : si vous avez un Mac Ă faire reprendre, quel qu’il soit, vous ĂŞtes assurĂ© que Fnac vous le rachète minimum 185 euros. Ce qui fait qu’hypothĂ©tiquement, vous pouvez avoir le MacBook Air M2 2022 dans sa version 512 Go pour moins de 1 000 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le MacBook Air M2 13″ 2022. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une finesse et une légèreté qui forcent le respect

On reproche souvent aux MacBook d’ĂŞtre des machines qui coĂ»tent un bras et, gĂ©nĂ©ralement, les utilisateurs de Windows ne comprennent pas qu’on puisse lâcher un SMIC dans un seul appareil. Pourtant, il faut dire qu’Apple fait bien les choses avec le MacBook Air, mĂŞme cette version M2 de 2022 qui est une petite dinguerie en termes d’ergonomie.

Cet ordinateur portable mesure 304,1 x 215 x 1,1 mm seulement, rendez-vous compte, Ă peine plus d’un millimètre d’Ă©paisseur, pour 1 240 g. Avec en plus une autonomie qui peut largement vous tenir une journĂ©e complète si vous travaillez dessus Ă plein temps. En tout cas au dĂ©but puisque comme toute batterie, celle-ci a tendance Ă perdre en capacitĂ© avec le temps qui passe.

Une puce M2 en pleine action qui laisse pantois

Le principal argument de ce modèle repose sur la puce M2 d’Apple. Bien qu’elle ne rĂ©volutionne pas les performances comme l’avait fait la puce M1 Ă son Ă©poque, elle apporte un gain notable en efficacitĂ©. Avec jusqu’à 18 % de meilleures performances CPU et 35 % de gains cĂ´tĂ© GPU, le MacBook Air M2 est fluide en toute circonstance. Cependant, en l’absence de système de refroidissement actif, les performances peuvent diminuer en cas de forte chaleur ou d’utilisation prolongĂ©e.

ComparĂ© Ă des concurrents tels que les ZenBook S 13 Ă©quipĂ©s de Ryzen 6800U ou les Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 avec Intel Core i7, le MacBook Air M2 ne se distingue plus autant qu’Ă l’Ă©poque du M1. Alors oui, on pourrait râler sur les 8 Go de RAM, qui sont le strict minimum acceptable de nos jours, ou mĂŞme sur les 512 Go de mĂ©moire sur SSD, Ă raison. Heureusement que la puce M2 est lĂ pour relever le niveau. Donc, ce MacBook Air M2 de 13″ est quand mĂŞme Ă rĂ©server Ă celles et ceux qui cherchent un ordinateur polyvalent.

Pour en savoir plus sur le MacBook Air M2 de 13″, il est passĂ© entre les mains de notre expert qui l’a testĂ© en long, en large et en travers et qui vous propose son avis le plus complet.

Retrouvez la crème de la crème des PC portables dans notre guide d’achat si vous cherchez un nouvel ordinateur de qualitĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.