Avant-première du Black Friday : le grand déstockage des TV 4K et des vidéoprojecteurs a déjà démarré, voici les meilleures offres !

Des offres qui crèvent l’écran et pas votre porte-monnaie ! Alors que le Black Friday est prévu le 29 novembre, certains commerçants lancent déjà des tas de promotions sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs. Voici les meilleures offres !

Le Black Friday débute dans quelques semaines, mais les commerçants rivalisent déjà de promotions sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs. Même les modèles les plus récents n’y échappent, la sélection ci-dessous n’est pas avare sur le millésime 2024. Voici les meilleures offres de l’avant-première du Black Friday dans ce domaine.

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs de l’avant-première du Black Friday

Cette sélection est amenée à changer régulièrement selon les promotions disponibles. Si celle-ci ne vous satisfait pas entièrement, vous pouvez jeter un œil à notre guide d’achat sur les meilleurs TV 4K testés par notre rédaction ou celui sur les meilleurs vidéoprojecteurs à courte focale.

Sony XR-55A80L

Il a beau être présenté comme un TV 4K d’entrée de gamme dans le catalogue de Sony, le A80L de 55 pouces présente une fiche technique solide. La qualité d’affichage est au rendez-vous avec sa dalle White-OLED conçue par LG Display et la technologie Acoustic Surface Audio+ donne l’impression que le son sort de l’écran. Surtout, le XR-55A80L est à un prix plus honnête avec 500 euros de réduction.

Les points forts du Sony XR-55A80L

Une dalle White-OLED en 4K 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X

Au lieu de 1 999 euros, le Sony XR-55A80L est aujourd’hui disponible en promotion à 1 490 euros sur Boulanger.

La version de 65 pouces est elle aussi en promotion à 1 990 euros au lieu de 2 190 euros chez le même marchand.

Hisense 65U8NQ

Touche-à -tout du monde de l’électroménager, Hisense ne pouvait pas ne pas s’attaquer au marché des TV 4K. La série U8NQ représente le haut de gamme du fabricant. Avec son rétroéclairage Mini-LED assorti d’un panneau QLED, ce TV atteint un très haut pic de luminosité et une qualité d’affichage tout à fait satisfaisante. À moins de 1 000 euros, c’est une affaire.

Les points forts du Hisense 65U8NQ

Un beau contraste et une très forte luminosité

Du gaming jusqu’en 4K 144 Hz

Une interface Vidaa assez proche de Google TV

Au lieu de 1 299 euros, le Hisense 65U8NQ est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

LG 50QNED86T

On connaît LG pour ses TV OLED haut de gamme mais le constructeur sud-coréen propose également des modèles plus accessibles avec un affichage QNED, comme ce 50QNED86T. Cette alliance de la QLED et de la technologie NanoCell permet d’optimiser le rendu des couleurs. À ce prix, on apprécie surtout la possibilité de jouer en 4K 120 FPS.

Les points forts du LG 50QNED86T

Un écran NanoCell Plus avec panneau QLED

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 Hz

L’interface WebOS 24 avec 5 ans de MAJ

Au lieu de 799 euros, le LG 50QNED86T est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

TCL 55C75B

Commercialisé cet été, le TCL 55C75B profite d’une des dernières technologies en matière d’affichage QLED, la QLED Pro. Pour l’instant présente sur certains TV TCL et Thomson, la QLED Pro est censée améliorer la pureté des couleurs. Ce TV en promotion peut ainsi restituer dans les 95 % de couleurs de la gamme DCI-P3, vraiment pas mal pour un TV à moins de 550 euros.

Les points forts du TCL 55C75B

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Le gaming jusqu’Ã 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Un système audio Onkyo en 2.1 de 45 W RMS

Au lieu de 749 euros, le TCL 55C75B est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur la Fnac.

Samsung TQ43Q67D

Si vous avez besoin d’un nouveau TV 4K sans vous ruiner, certains modèles d’entrée de gamme comme ce Samsung TQ43Q67D tout à fait recommandable. Contrairement aux autres modèles ci-dessus, ce n’est pas le plus adapté pour du gaming mais il a le mérite de proposer une belle image ainsi qu’un design fin et esthétique.

Les points forts du Samsung TQ43Q67D

Un TV 4K QLED de 43 pouces

Support des traitements HDR10 et de Q-Symphony

Interface Tizen 8.0 avec 5 ans de MAJ

Au lieu de 599 euros, le Samsung TQ43Q67D est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Boulanger.

Philips NeoPix 200

Depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de vidéoprojecteurs. Ces appareils ont l’avantage d’être plus mobiles et d’afficher l’image sur une plus grande surface, mais les modèles d’entrée de gamme comme ce Philips NeoPix 200 doivent généralement composer avec une moins bonne définition et une luminosité plus faible. À 150 euros, ce vidéoprojecteur reste un bon deal.

Les points forts du Philips NeoPix 200

Une image en Full HD jusque sur 80 pouces

Avec mise au point manuelle et correction trapézoïdale

Fonctionne sur Android TV

Au lieu de 249 euros, le Philips NeoPix 200 est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros sur Boulanger.

