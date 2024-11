Tout l’univers de Samsung est en promotion lors de l’avant-première du Black Friday : le TOP 13 des offres

Pour le Black Friday 2024, une foule de produits estampillés Samsung sont en promotion sur plusieurs sites marchands : Samsung Galaxy A35, Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Tab A9+… Si vous souhaitiez vous équiper, c’est le bon moment !

Un Samsung Galaxy S24 ? Un TV Oled ? Et pourquoi pas un chargeur 25W ? Il y a de très nombreuses offres sur les produits du constructeur coréen Samsung lors du pré-Black Friday. De nombreux e-commerçants cassent le prix des produits phares de la marque, et nous avons sélectionnés uniquement celles qui valent le coup dans cet article.

Les meilleures offres Samsung durant l’avant-première du Black Friday

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

C’est lors du Samsung Galaxy Unpacked 2024, qui a eu lieu en juillet dernier, que la marque sud-coréenne a dévoilé sa nouvelle Samsung Galaxy Watch 7. Si cette dernière ne manque pas d’atouts, elle a tout de même obtenu une moins bonne note lors de notre test que sa prédécesseure, la Samsung Galaxy Watch 6.

Qu’est-ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic ?

Les finitions soignées

L’écran de bonne qualité

Les fonctions sport et santé complètes

Au lieu de 373 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm), vendue avec un chargeur officiel de la marque, est actuellement en promotion à seulement 173 euros sur Amazon grâce au code promo GALAXYW6 qui permet d’économiser 100 euros, ainsi qu’à l’ODR qui permet d’économiser 100 euros supplémentaires.

Cette offre n’est disponible que pour les membres Amazon Prime.

Samsung T5 Evo 2 To

Pour toujours avoir vos données mobiles à portée de main, rien ne vaut un SSD externe facile à transporter comme le Samsung T5 Evo 2 To. Un mini SSD que vous pouvez retrouver en promo pour le Black Friday.

Black Friday Samsung T5 Evo 2 To // Source : Frandroid

Ce qu’il faut retenir sur le Samsung T5 Evo

Il mesure seulement 40 x 95 x 17 mm pour seulement 102 grammes

Il peut atteindre une vitesse de lecture de 460 Mo/s

Résiste à des chutes de 2 mètres maximum

Alors qu’il est normalement vendu 199,99 euros, le Samsung T5 Evo version 2 To est affiché en ce moment à 129,99 euros chez Darty.

Samsung Galaxy Tab A9+

Parmi les nombreuses gammes de tablettes de Samsung, il est possible de dénicher des références peu chères qui promettent un bon rapport qualité-prix. C’est le cas de la Galaxy Tab A9+ qui chute sous les 180 euros.

En quoi la Samsung Galaxy Tab A9+ est-elle intéressante ?

Une dalle de 11 pouces qui monte jusqu’à 90 Hz

La présence de quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

La connectivité 5G et la compatibilité avec Samsung DeX

D’abord à 299,99 euros, la Samsung Galaxy Tab A9+ (128 Go) s’affiche en ce moment à 179,99 euros sur le site Cdiscount.

Pack Samsung Galaxy A35

Vous pouvez en ce moment mettre la main sur un smartphone Samsung Galaxy A35, doté d’une fiche technique assez pointue, et sur le récent bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3, très pratique pour les sportifs, en déboursant moins de 340 euros.

Les avantages de pack Samsung

Un smartphone fluide et puissant

Un bracelet connecté avec une foule de fonctionnalités

Un petit prix

Initialement affiché 399,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy A35 et un Samsung Galaxy Fit 3 est aujourd’hui proposé à 339,99 euros chez Boulanger. C’est déjà 10 euros de moins qu’au lancement du pré-Black Friday lundi. Pour 10 euros de plus, vous pouvez avoir le même pack, avec un chargeur 30W en plus.

Samsung Galaxy A55

Le Samsung Galaxy A55, apprécié pour la qualité de son écran et son autonomie exemplaire, bénéficie actuellement d’une belle réduction pour le Black Friday en avance. Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est peut-être le bon moment pour se laisser tenter.

Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy A55

Écran de qualité et en 120 HZ

Deux jours d’autonomie

Expérience logicielle proche des Galaxy S

De base à 499 euros, le Samsung Galaxy A55 est en ce moment remisé à 299 euros sur Cdiscount.

Samsung B-Series HW-B660D 2024

Vous aurez beau acheter le téléviseur le plus grand, le plus cher ou le plus à la pointe de la technologie, il y a un point sur lequel ça va forcément pécher un peu : le son. C’est pourquoi il faut très souvent accompagner votre TV par une barre de son, comme la Samsung B-Series HW-B660D qui est à peine vendu à 200 euros.

Les points forts de la Samsung B-Series HW-B660D

Compatible DTS Virtual:X et Dolby 5.1 pour un son 3D

Caisson de basse 6,5″ sans-fil inclus avec mode Bass Boost

Mode Gaming avec adaptation automatique du son au contenu

Lorsqu’elle n’est pas en promotion chez Darty, la Samsung B-Series HW-B660D coûte normalement 329,99 euros. God bless le Black Friday avec cette réduction de 39 % qui la fait passer à 199,99 €. L’offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Samsung TQ65QN95D

Lorsqu’il est question de TV OLED, on pense forcément à LG, mais il faut savoir que son grand rival Samsung a également sa part sur ce marché. On peut penser que ce dernier ne peut dominer LG sur son propre terrain, et pourtant, le géant sud-coréen propose de très bonnes références comme ce modèle TQ65QN95D qui est en forte promotion aujourd’hui.

Le Samsung TQ65QN95D en quelques mots

Une dalle 4K de 65 pouces avec affichage Qled

Qualité d’image et couleurs

4 entrées HDMI 2.1 avec support 144 Hz

Interface claire et fluide

Au lieu d’un prix barré à 1 990 euros, puis réduite à 1 890 euros, le Samsung TQ65QN95D peut vous revenir à 1 490 euros grâce à une ODR de 400 euros, sur le site Boulanger.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

La Galaxy Watch 5 Pro est une smartwatch sous Wear OS endurante, avec un écosystème complet d’applications, de nombreuses mesures de santé et un design soigné avec un écran lumineux et détaillé.

Les avantages du Samsung Watch 5 Pro

Une montre robuste avec un écran Oled de qualité

Avec de nombreuses mesures de santé

Une autonomie de plus de 2 jours

Au lieu de 469 euros au lancement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est désormais proposée à seulement 166 euros sur le site Cdiscount. Elle était à 159 euros précédemment, mais l’offre à très vite était en rupture.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Léger, mais surtout assez endurant pour tenir au moins une journée de travail, le Galaxy Book 2 Pro est un bon investissement pour qui veut changer de PC Portable.

Que contient ce Samsung Galaxy Book 2 Pro ?

Un laptop léger et fin, avec un écran Oled de 13 pouces

Combo Ultra 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une très bonne autonomie

Avec un prix barré à 1 649 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 2 Pro se négocie aujourd’hui à 899 euros sur le site Darty et le site de la Fnac.

Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 65 Pet de chez Samsung qui passe à moins de 280 euros.

Pourquoi choisir le Samsung Jet 65 Pet ?

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 399 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 65 Pet se trouve maintenant à 279 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Samsung Galaxy S24 + Galaxy Watch 7

En anticipant le Black Friday, la boutique Red by SFR prend les devants en proposant le Samsung Galaxy S24 avec la Galaxy Watch 7 à un prix bien plus intéressant. Deux références qui vont de pair, et que l’on recommande chaudement.

Qu’est-ce qui plait dans ce pack Samsung ?

Un smartphone au petit gabarit avec un écran très lumineux

Ses 7 ans de mises à jour

La Galaxy Watch 7, une montre WearOS avec un bon suivi

Au lieu d’un prix barré à 1 238 euros, le Samsung Galaxy S24 avec la Galaxy Watch 7 s’affiche aujourd’hui à 869 euros sur le site Red by SFR. grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 17 novembre.

TV Samsung 65Q70C

Que ce soit pour matter vos films et vos séries ou jouer aux jeux vidéo, le TV QLED Samsung 65Q70C de 2024 est un modèle idéal pour celles et ceux qui recherchent un grand téléviseur bien complet. Malgré sa fiche technique solide, on le trouve actuellement à moins de 750 euros.

Les forces de ce Samsung 65Q70C

Une dalle QLED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10+

Quatre ports HDMI 2.1

Vendu aux alentours de 999 euros, le TV QLED Samsung 65Q70D 2024 est affiché à 749,99 euros sur le site Cdiscount.

Samsung Chargeur 25W USB C

Les chargeurs n’étant plus inclus dans les boîtes de certains smartphones, il est préférable d’en posséder déjà un chez soi. Le chargeur rapide de 25 W signé Samsung est par exemple très recommandable dans ce contexte, et encore plus aujourd’hui puisqu’il coûte moins de 10 euros.

Le chargeur de Samsung propose…

Une puissance de charge 25W

Avec charge adaptative

Une interface USB-C

D’abord affiché à 39,90 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) est désormais vendu à 9,99 euros sur le site d’Amazon.

