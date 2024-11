Boulanger déstocke un grand nombre de produits Tech à la Black Friday Week : les 29 deals à saisir

Le Black Friday 2024 bat son plein et avec la Black Week, les e-commerçants se donnent à coeur de joie de vider leurs stocks. C’est le cas de Boulanger qui multiplie les offres pour l’occasion : retrouvez toutes celles qui valent le coup ici. 

√áa y est, le coup d‚Äôenvoi pour la Black Friday Week est lanc√©e et Boulanger s‚Äôempresse de l√Ęcher ses meilleurs prix d√®s le d√©but de l‚Äô√©v√©nement. Il y a beaucoup de promotions, mais nous avons r√©uni dans cet article uniquement celles qui valent votre argent. Petit indice : c‚Äôest le moment de changer de smartphone, de t√©l√©viseur, de barre de son ou de s‚Äô√©quiper avec un PC portable gaming.

Les meilleures offres chez Boulanger lors de la Black Friday Week

Google Pixel 9 Pro Fold

Le Pixel 9 Pro est le nouveau pliant de Google, qui est nettement plus abouti que la première version. Il représente une alternative crédible au Galaxy Z Fold de Samsung, et devient plus intéressant avec cette remise de 100 euros sur son prix de base.

Le Google Pixel 9 Pro Fold, c’est quoi ?

Un design affiné et ergonomique avec des écrans de haute qualité

Des performances photo très bonnes

Une int√©gration pouss√©e de l’IA et sept ans de mises √† jour

Avec un prix de lancement √† 1 899 euros, le Google Pixel 9 Pro Fold profite d’une l√©g√®re baisse lors de la Black Friday Week : on le trouve √† 1 799 euros chez Boulanger. Il est possible de l’obtenir moins cher gr√Ęce √† un bonus de rachat.

Le Hisense MiniLED 55U7NQ 2024

Avec le Hisense 55U7NQ dans votre salon, vous b√©n√©ficiez d‚Äôune image 4K sur une dalle QLED de 55 pouces utilisant la technologie des Mini LED. Elle a de bons arguments pour convaincre, notamment son prix, qui s’adoucit lors de la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir du TV Hisense 55U7NQ

Une fr√©quence de rafra√ģchissement max de 144 Hz

Il est compatible Dolby Vision et HDR10+

Profite d’un bon contraste et d’une colorimétrie affinée

Avec un prix barr√© √† 749 euros, le t√©l√©viseur Hisense 55U7NQ s’affiche en ce moment √† 649 euros sur boulanger.com.

Le Google Pixel 7a

√Člu meilleur photophone de milieu de gamme par nos soins au moment de sa sortie, le Pixel 7a reste encore aujourd‚Äôhui un excellent appareil. Surtout lorsqu‚Äôil est propos√© √† un tarif r√©duit durant la Black Friday Week : moins de 350 euros.

Pourquoi on apprécie le Google Pixel 7a ?

Un excellent photophone

Un format compact agréable

Un écran bien calibré

Jusqu’à 5 ans de mises à jour

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a est proposé en promotion à 349 euros chez Boulanger.

Le LG 65QNED91T 2024

Un TV de 65 pouces avec le rapport de contraste de l’OLED et la luminosité de la Mini-LED, c’est bien. Lorsqu’il est en promotion, c’est beaucoup mieux. Avec son affichage QNED, le LG 65QNED91T promet un affichage époustouflant et propose même une compatibilité avec le gaming en 4K 120 FPS. Le tout pour un prix plus doux lors de la Black Friday Week.

Une dalle Mini-LED de 65 pouces avec affichage QNED

Une interface Smart TV qui tourne avec WebOS 24

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu d’un prix barré de 1 490 euros, le LG 65QNED91T est maintenant disponible en promotion à 1 190 euros chez Boulanger.

La Sennheiser Ambeo Mini

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini fait partie de ces modèles qui ne font aucune concession sur la qualité audio. Elle nous fait profiter d’une expérience en Dolby Atmos saisissante, et ce n’est pas là son seul atout : elle est 350 euros moins chère.

Ce qu’on appr√©cie de la Sennheiser Ambeo Mini

Pour sa vaste scène surround personnalisable

Pour sa prise en charge des formats Dolby Atmos et DTS:X

Pour ses dialogues bien incarnés

Affichée à 799 euros, puis réduite à 699 euros, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est désormais vendue à 449 euros sur le site Boulanger.

La Lenovo Legion Go

Apr√®s Valve, Razer et Asus, c‚Äô√©tait au tour de Lenovo de sortir sa console portable, la Legion Go. S‚Äôinspirant largement de la Nintendo Switch, celle-ci se d√©marque par sa polyvalence et ses performances de haute vol√©e. Int√©ress√©s ? Aujourd’hui elle est √† moins 20 %.

Les avantages Lenovo Legion Go

Une alternative polyvalente au Steam Deck ou au ROG Ally

Des performances et une autonomie folles !

Possibilité de brancher un GPU externe avec son USB 4

Au lieu de 799,99 euros habituellement, la Lenovo Legion Go est actuellement en promotion à 649 euros chez Boulanger.

L’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 est la montre connectée qui a précédé la très bonne Series 10, lancée récemment. Mais malgré la sortie de sa successeure, la Series 9 vaut toujours le détour aujourd’hui, surtout à moins de 330 euros.

L’Apple Watch Series 9 propose…

Un écran lumineux de très bonne facture

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

L’interface fluide et les nombreuses applications disponibles

Le Double Tap !

Au lieu de 479 euros habituellement, l‚ÄôApple Watch Series 9 (45 mm ‚Äď GPS) se n√©gocie aujourd’hui √† 329 euros chez Boulanger.

Pack SSD Samsung T7 2 To

Le SSD portable Samsung T7 a beau ne plus √™tre une r√©f√©rence toute jeune, il demeure un mod√®le tout √† fait recommandable, gr√Ęce √† sa vitesse de transfert ultra-rapide, son format compact et ses multiples compatibilit√©s. En pleine Black Friday Week, il est possible de l’acqu√©rir pour moins de 140 euros, et avec son √©tui de transport s’il vous pla√ģt.

Les points forts de ce Samsung T7

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides

2 To pour un bon prix

Initialement affich√© √† 189,99 euros, le pack avec un SSD externe Samsung T7 2 To et un √©tui est aujourd’hui disponible en promotion √† 139,99 euros chez Boulanger.

Garmin Venu 3

Avec sa nouvelle Venu 3, Garmin veut proposer une montre connect√©e con√ßue autant pour les performances sportives que les usages du quotidien. Test√©e et approuv√©e par notre r√©daction (9/10), elle profite d’une belle remise durant la Black Week.

La Garmin Venu 3 en quelques mots

Un grand écran lisible et lumineux

Des capteurs précis et pertinents

Une autonomie de 14 jours

Au lieu de 499 euros habituellement, la Garmin Venu 3 (45 mm) se négocie désormais à 429 euros chez Boulanger.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen)

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a fait peau neuve : cette seconde g√©n√©ration poss√®de un moteur plus puissant, une autonomie plus grande et int√®gre des clignotants‚Ķ Plus performante et rassurante, aujourd’hui, elle devient plus int√©ressante apr√®s 150 euros de remise.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen), c’est quoi ?

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Lancée à 549 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est maintenant proposée à 399 euros sur le site Boulanger.

Xiaomi 13T

Les smartphones de Xiaomi contenant la lettre T se targuent d‚Äôoffrir des caract√©ristiques courantes sur des smartphones plus haut de gamme, mais avec un prix plus doux. C’est le cas par exemple du Xiaomi 13T qui tombe sous les 400 euros.

Les points forts du Xiaomi 13T

Un écran Amoled lumineux en QHD+ à 144 Hz

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La charge rapide 67 W

Petit plus : une certification IP68 (enfin !) + 4 ans de MaJ majeures

D’abord sortie √† 650,90 euros, le Xiaomi 13T est en ce moment propos√© √† 399 euros sur le site Boulanger.

Samsung Galaxy S24+

Parmi la derni√®re fourn√©e de smartphones haut de gamme du g√©ant sud-cor√©en Samsung, le Galaxy S24 Plus est un smartphone au design raffin√©, avec un magnifique √©cran qui flatte votre r√©tine et une excellente long√©vit√© logicielle ‚ÄĒ 7 ans de MAJ Android ‚ÄĒcoupl√©e √† une interface cool √† utiliser. La bonne nouvelle, c’est qu’il co√Ľte bien moins cher lors de la Black Week.

Les atouts du Samsung Galaxy S24+

Design et qualité de fabrication

Un magnifique écran et une bonne polyvalence photographique

7 ans de MAJ et One UI

Le Samsung Galaxy S24 Plus est sortie au prix de 1 169 euros, mais en ce moment, Boulanger le propose à 849 euros.

Google Pixel 8 Pro

S‚Äôil fallait d√©bourser plus de 1 000 euros pour s‚Äôoffrir le Google Pixel 8 Pro, avec l’arriv√©e de son successeur et de la Black Week, il devient bien plus accessible. Un smartphone au design soign√©, des performances photos excellentes, et une interface toujours aussi fournie et int√©ressante.

Les forces du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises à jour OS

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) voit son prix fortement baisser lors de la Black Week et se trouve désormais à 599 euros chez Boulanger.

PC Gamer SKILLKORP P17R2050

Boulanger propose un PC portable de sa propre marque, d√©velopp√© avec l’aide de l’expert en gaming Asus, pour proposer une machine digne de ce nom. Cet ordinateur, c’est le Skillkorp P17R2050, une machine qui tombe sous les 700 euros.

Ce qu’il faut retenir du PC Gamer SKILLKORP P17R2050

La présence de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050

Le processeur AMD Ryzen 5 7535HS, tout indiqué pour le gaming

La fr√©quence de rafra√ģchissement de 144 Hz, un plaisir visuel

Alors qu’il est normalement vendu 799 euros, le Skillkorp P17R2050 est propos√© √† 699 euros pendant la Black Friday Week. Une bonne opportunit√© pour s’√©quiper d’un bon petit PC gamer.

LG OLED55C4

Avec ses mod√®les C4 de 2024, LG a op√©r√© une belle mont√©e en gamme sur les t√©l√©viseurs connect√©s. Meilleur taux de rafra√ģchissement, luminosit√© am√©lior√©e‚Ķ Il a de s√©rieux arguments pour finir dans votre salon, surtout maintenant qu’il perd 800 euros de son prix.

Ce qu’on aime du LG OLED55C4

Une dalle OLED evo en 4K rafra√ģchie √† 144 Hz

Une luminosit√© accrue gr√Ęce √† Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

WebOS 24 pour la partie Smart TV

Si jamais vous cherchez un nouveau t√©l√©viseur, sachez que le LG OLED55C4 passe de 1990 euros √† 1190 euros. Si vous n’avez pas la place, il y a un mod√®le plus petit, le LG OLED48C4, qui est aussi en promotion et qui passe de 1290 euros √† 990 euros.

JBL Bar 800

La barre de son JBL Bar 800 se distingue par ses enceintes amovibles qui permettent de profiter d’une meilleure spatialisation du son. Si ce syst√®me vous tente, sachez que pendant la Black Week, il co√Ľte 250 euros de moins.

Les points à retenir de la JBL Bar 800

Des enceintes amovibles pratiques

Une barre de son configurée en 5.1.2

Compatible Dolby Atmos

Initialement affichée à 899 euros, la barre de son JBL Bar 800 est désormais proposée à 649 euros chez Boulanger.

Les offres du Black Friday en avance toujours disponibles

Ninebot E2 Plus E : idéale pour de petits trajets

Si l’envie d’acheter une trottinette √©lectrique, vous trottait dans la t√™te, eh bien, c’est l’occasion : le Black Friday d√©bute d√©j√† et Boulanger fait une belle offre sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II qui se trouve encore plus abordable avec cette r√©duction de 50 euros.

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

De bonnes suspensions et des pneus alvéolés

Au lieu de 299 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II se vend moins cher chez Boulanger au prix de 249 euros.

Dyson AM09

Dyson est r√©put√© pour ses aspirateurs, mais il compte aussi des appareils qui jouent √† la fois le r√īle d’un ventilateur, mais aussi un chauffage. C’est le cas du mod√®le AM09 qui se montre tr√®s pratique dans cette p√©riode hivernale.

Un design compact

Angle de diffusion à 70 degrés

Plusieurs programmes automatiques

De base à 429 euros, le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est actuellement est remisé à 299 euros chez Boulanger.

JBL Charge 4

Même si la JBL Charge 4 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade partout avec eux. Elle a de nombreux atouts, comme son prix qui baisse fortement.

Une enceinte nomade, robuste et étanche

Une bonne puissance sonore

Une bonne autonomie et le Bluetooth multipoint

Disponible √† 169 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Charge 4 se n√©gocie aujourd’hui √† 99 euros chez Boulanger.

Sony Theatre Bar 8 2024 : une expérience audio plus immersive

Si vous souhaitez que vos soirées TV soient plus immersives, acheter une barre de son reste la meilleure des options. La Sony Bravia Theatre Bar 8 peut-être un bon choix : non seulement pour ses compatibilités Dolby Atmos et DTS:X et ses nombreuses fonctionnalités.

Une barre de son compatible Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio

11 haut-parleurs intégrés

La technologie 360 Spatial Sound Mapping

Lancée à 990 euros, la barre de son Sony Theatre Bar 8 2024 est disponible en promotion à 690 euros chez Boulanger.

Pack Philips Hue Découverte

Si vous souhaitez débuter une installation domotique avec des lumières connectées, le pack découverte signé Philips Hue contient tout le nécessaire pour illuminer votre intérieur. Et ce kit devient encore plus intéressant après 45 % de réduction.

Un kit complet et facile à installer

Deux ampoules Hue E27 + une télécommande + un pont de connexion + prise connectée

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Compatible avec Siri, Alexa, Google Assistant

De base à 199,99 euros, le pack Philips Hue avec 2 ampoules connectées White & Color Ambiance + pont de connexion + télécommande + prise est en ce moment proposé à 109,99 euros chez Boulanger.

MSI Sword 16

Avec sa RTX 4070 et son processeur Intel Core i7 14650HX, le laptop gaming MSI Sword 16 accompagnera les joueuses et joueurs exigeants qui ne veulent faire aucun compromis sur la puissance et la réactivité.

Une RTX 4070 avec un Intel Core i7 14650HX

Un √©cran IPS-LCD en FHD+ rafra√ģchi √† 144 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go et 32 Go de RAM

Avec un prix √©lev√© √† 2 099 euros, le laptop gaming MSI Sword 16 (HX B14VGKG-606FR) b√©n√©ficie de 29 % de r√©duction et s’affiche d√©sormais √† 1 499 euros chez Boulanger.

LG S90TY

Si vous souhaitez donner une autre dimension √† vos soir√©es bingewatching, alors acheter une barre de son prenant en charge le Dolby Atmos et le DTS:X, des formats qui permettent de profiter d’un son surround bien immersif, reste la meilleure solution. C’est justement ce que propose la barre de son LG S90TY, qui perd 33 % de son prix.

Une barre de son 5.1.3 avec un caisson de basses

Compatible Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio

Plusieurs fonctionnalités intelligentes

Auparavant affich√©e √† 899 euros, la barre de son LG S90TY est aujourd’hui disponible en promotion √† 599 euros chez Boulanger.

TCL 55C89B

Vous avez bien fait d’attendre les promos de fin d’ann√©e et le Black Friday pour changer de t√©l√©viseur, ou en acheter un nouveau. Avec cette r√©duction inattendue, mais n√©anmoins bienvenue, vous retrouvez le TCL Mini LED 55C89B √† 799 euros tout rond, alors qu’il √©tait vendu 1399 euros au moment de sa sortie.

L’utilisation de Google TV, l’OS le plus simple et sympa √† utiliser

Compatible HDR et Dolby Atmos, pour un son et une image au poil

Fr√©quence de rafra√ģchissement de 100 Hz

Initialement vendu 1399 euros, le t√©l√©viseur connect√© TCL Mini LED 55C89B est abordable, gr√Ęce au Black Friday, √† 799 euros chez Boulanger.

MSI MAG 341CQP

Le MSI MAG 341CQP QD-OLED s’adresse aux passionnés de jeux vidéo en proposant une dalle d’excellente facture. Si son prix de départ le rend inaccessible pour beaucoup, aujourd’hui, il devient plus abordable pendant le Black Friday.

Une dalle QD-Oled incurvée de 34 pouces

Une expérience HDR bluffante

Un taux de rafra√ģchissement de 175 Hz et d‚Äôun temps de r√©ponse rapide de 0,03 ms

Au départ à 1 299 euros à son lancement, le MSI MAG 341CQP QD-OLED est à présent disponible à 699 euros sur le site Boulanger.

Samsung TQ65QN95D

Lorsqu‚Äôil est question de TV OLED, on pense forc√©ment √† LG, mais il faut savoir que son grand rival Samsung a √©galement sa part sur ce march√©. On peut penser que ce dernier ne peut dominer LG sur son propre terrain, et pourtant, le g√©ant sud-cor√©en propose de tr√®s bonnes r√©f√©rences comme ce mod√®le TQ65QN95D qui est en forte promotion aujourd’hui.

Une dalle 4K de 65 pouces avec affichage Qled

Qualité d’image et couleurs

4 entrées HDMI 2.1 avec support 144 Hz

Interface claire et fluide

Au lieu d’un prix barr√© √† 1 990 euros, puis r√©duite √† 1 890 euros, le Samsung TQ65QN95D peut vous revenir √† 1 490 euros gr√Ęce √† une ODR de 400 euros, sur le site Boulanger.

Lenovo LOQ Tower 17IRR9

Pour les gamers et les gameuses qui préfèrent les PC fixes aux solutions portables, voici le Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Une tour qui propose une configuration solide sous Intel couplée à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX, le tout pour moins de 900 euros.

Un bo√ģtier compact au look soign√©

Une carte graphique RTX 4060 avec un Intel Core i5-14400F

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Achetez le PC Fixe Lenovo LOQ Tower 17IRR9 vous co√Ľtera 899 euros chez Boulanger, au lieu de 1 299 euros habituellement.

DJI Osmo Action 4

Vous h√©sitiez √† vous procurer une GoPro ? Arr√™tez tout et regardez plut√īt du c√īt√© de DJI avec cette Osmo Action 4 qui tout aussi efficace et en √©tant bien moins ch√®re aujourd‚Äôhui.

Une action cam avec écran à l’avant et à l’arrière

Filme jusqu’en 4K à 120 fps en 10 bits

Une excellente stabilisation en vidéo

Etanche jusqu’à 18 mètres

Sortie au prix de 429 euros, la DJI Osmo Action 4 est aujourd‚Äôhui disponible en promotion √† 229 euros chez Boulanger, mais gr√Ęce √† un bonus de reprise de 30 euros, elle peut vous revenir √† 199 euros.

L’iPhone 13 (128 Go)

La fa√ßon la plus √©conomique d‚Äôobtenir un iPhone est de se tourner vers les g√©n√©rations pr√©c√©dentes, et l‚ÄôiPhone 13 est le bon candidat. Aujourd‚Äôhui pour le Black Friday en avance, il revient √† seulement 569 euros contre 909 euros √† sa sortie. Il reste tr√®s recommandable, gr√Ęce √† son excellente dur√©e de vie et un suivi logiciel exemplaire.

Pour sa qualité de fabrication et son bel écran

Encore de belles prestations avec la puce A15 Bionic

Son autonomie convaincante

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, puis maintenant réduit à 619 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est actuellement proposé à 569 euros sur le site Boulanger.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commenc√© d√©but novembre pour la majorit√© des e-commer√ßants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui pr√©√®de le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’ann√©e √† prix r√©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

T√©l√©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la cat√©gorie ¬ę Bons Plans ¬Ľ et ainsi recevoir en temps r√©el les nouveaux articles li√©s au Black Friday

S‚Äôabonner √† notre newsletter pour √™tre s√Ľr de recevoir les offres en avant-premi√®re (pas plus d‚Äôun mail par jour, d√©sinscription en 1 clic, aucune diffusion √† des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistr√© ! Surveillez votre bo√ģte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donn√©es transmises par le biais de ce formulaire sont destin√©es √† Humanoid, soci√©t√© √©ditrice du site Frandroid en sa qualit√© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas c√©d√©es √† des tiers. Ces donn√©es sont trait√©es sous r√©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualit√©s et informations relatives aux contenus √©ditoriaux publi√©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer √† tout moment √† ces e-mails en cliquant sur les liens de d√©sinscriptions pr√©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’int√©gralit√© de notre politique de traitement de vos donn√©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’acc√®s, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilit√© et d’opposition pour motif l√©gitime aux donn√©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits d√©di√©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.