Soldes smartphone : il ne reste plus que la dernière démarque pour profiter du Galaxy S24 Ultra et de ces 20 autres offres

Il y a encore de nombreuses promotions côté smartphones pour la dernière semaine des soldes. On trouve des modèles haut de gamme, mais aussi plus abordables pour convenir à toutes les bourses. Les promotions sont nombreuses, mais nous avons regroupé pour vous celles qui méritent votre argent.

Et c’est reparti ! Les commerçants remettent le couvert avec les soldes d’hiver qui se déroulent du 8 janvier au 4 février. Si vous attendiez cette occasion pour renouveler votre ancien smartphone, vous avez clairement bien fait d’attendre. Les meilleures références du moment sont à prix cassé, et pour vous y retrouver parmi la multitude d’offres, nous avons sélectionné pour vous le meilleur de ce qui est proposé actuellement.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez jeter un œil à nos différents guides d'achat, dont celui sur les meilleurs smartphones testés par notre rédaction jusqu'à ce jour. Pour les parents, nous proposons aussi une sélection des smartphones à offrir pour son ado, et pour ceux qui font attention à leur consommation de produits électroniques, notre guide des meilleurs smartphones durables.

Samsung Galaxy S24 Ultra

La gamme des Galaxy S25 est bientôt disponible sur les étals des e-commerçants, c’est-à-dire que c’est le meilleur moment de s’offrir un Galaxy S24 Ultra ! Le futur ex-roi des smartphones n’a pas encore dit son dernier mot, on craque encore pour l’un des meilleurs écrans du marché, sa puce Snapdragon à la puissance décoiffante et son autonomie olympique ! D’autant plus que durant la dernière démarque des soldes d’hiver, il passe sous la barre des 1 000 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Son écran AMOLED LTPO rafraîchi à 120 Hz

One UI qui reste l’une des meilleures interfaces du marché

La puissance du Snapdragon 8 Gen 3

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 959 euros sur Ubaldi.

Huawei Pura 70 Ultra

Comme tous les smartphones Huawei, le récent Pura 70 Ultra a un défaut majeur : l’absence des services Google, qui le rend difficilement recommandable, surtout à un prix de départ de 1 499 euros. Mais quand il bénéficie d’une réduction de prix, comme lors de ces soldes d’hiver, la pilule est un peu plus facile à avaler, d’autant plus qu’il se révèle excellent en photo. Huawei le propose ainsi à 969 euros en ce moment.

Les points à retenir du Huawei Pura 70 Ultra

Une grande dalle OLED LTPO 120 Hz

Un excellent module photo polyvalent

Mais pas de services Google

Lancé à 1 499 euros, puis réduit à 1 049 euros, le Huawei Pura 70 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 969 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A80HIVER.

Achetez le Huawei Pura 70 Ultra à 969 euros sur le store A80HIVER

Apple iPhone 15

L’iPhone 15 n’est certes pas le modèle le plus récent d’Apple, mais plus d’un an après sa sortie, il reste un très bon smartphone que l’on conseille sans difficulté. C’est encore plus le cas quand son prix perd plus de 200 euros de son prix.

Les avantages de l’iPhone 15

Une dalle lumineuse de 6,1 pouces

Un capteur photo principal efficace

Un port USB-C, bien plus pratique

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 745 euros sur Amazon.

Toujours du côté de la marque à la pomme, l’Apple iPhone 15 Pro Max (512 Go) est lui aussi soldé à un prix rarement vu. Au lieu de 1 649 euros, il est disponible à 1 399 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

OnePlus 12

Le OnePlus 13 est déjà disponible sur les étals des e-commerçants mais ce n’est pas pour autant qu’il faut reléguer le OnePlus 12 dans l’ombre. Ce smartphone reste un excellent modèle, que ce soit grâce à son design, son écran, ses performances ou son appareil photo. Pendant les soldes, le OnePlus 12 est disponible à très bon prix.

Les points forts du OnePlus 12

Son design bien fini avec un grand écran 120 Hz adaptatif (LTPO)

Ses grosses performances, même en charge (100 W)

Mention spéciale pour le télébobjectif x3

Au lieu de 1 099 euros, le OnePlus 12 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 749,99 euros sur Amazon.

Realme GT 6T

Le Realme GT 6T est un smartphone du milieu de gamme avec plein de promesses sur le papier et qui constitue une bonne alternative aux Xiaomi, Samsung, Honor et compagnie. En ce moment, on peut le retrouver à -34 % pendant les soldes.

Les forces du Realme GT 6T

Un écran AMOLED 2K de bonne facture

Les performances d’un Snapdragon 7+ Gen 3

Une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W

Habituellement vendu à 549 euros, le Realme GT 6T (8+256 Go) est en ce moment remisé à 339,99 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi a tout récemment annoncé la sortie d’une nouvelle gamme de smartphones pas chers, les Redmi Note 14. Et pendant ces soldes d’hiver, la version la plus abordable des cinq avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au même prix que le modèle avec 6 Go de RAM, soit 203 euros au lieu de 233 euros sur le site officiel et sur Amazon.

Le Xiaomi Redmi Note 14 en résumé

Une dalle Amoled de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Mediatek Helio G99-Ultra

Un capteur principal de 108 Mpx et de l’IA pour la photo

Lancé à 233 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 (8 + 128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 203 euros sur le site officiel ainsi que sur Amazon ; c’est le même prix que la version 6 + 128 Go.

Nothing Phone (2a) Plus

Le Nothing Phone (2a) Plus est une évolution mineure du 2a, pourtant les améliorations sont notables : on profite d’un smartphone véloce, polyvalent et surtout doté d’un charme fou. Bonne nouvelle : il profite de 50 euros de réduction lors des soldes.

Les forces du Nothing Phone (2a) Plus

L’interface Glyph est originale et très pratique

Une puissance à la hauteur des meilleurs

Nothing OS et ses widgets sont étonnamment bons

Disponible à sa sortie à 449 euros, le Nothing Phone (2a) Plus est aujourd’hui remisé à 398,06 euros sur Amazon.

On peut aussi revenir aux bases avec le tout premier Nothing Phone, encore recommandable aujourd’hui. Au lieu de 499 euros à son lancement, il est aujourd’hui disponible à 187,30 euros sur le site de Bouygues Telecom si on le choisit sans forfait grâce à une ODR de 50 euros.

Google Pixel 7a

Qui dit smartphone Google, dit forcément haut du podium en termes de photographie. Et si entre temps le géant américain a lancé le Pixel 8a, son prédécesseur continue d’être à la hauteur même aujourd’hui. C’est un excellent appareil surtout lorsqu’il est proposé à un tarif très réduit à l’occasion des soldes.

Pourquoi opter pour le Google Pixel 7a ?

Car c’est un excellent photophone

Il propose un format compact agréable et un écran bien calibré

Et jusqu’à 5 ans de mises à jour

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a s‘affiche aujourd’hui à 263,97 euros seulement chez Cdiscount lors des soldes.

Google Pixel 9

Une pointure dans le milieu des photophones. Le Google Pixel 9 fait honneur à ses prédécesseurs avec un appareil photo toujours performant et une interface Pixel Experience toujours aussi chouette à utiliser. Dans sa dernière gamme de smartphones, Google a aussi modernisé à fond le design et donné une plus grande place à l’intelligence artificielle. La hausse du prix s’est en revanche bien faite sentir, mais il devient plus acceptable pendant les soldes.

Les points forts du Google Pixel 9

Un smartphone au joli design et au format idéal

Un volet photo toujours aussi maîtrisé

L’écran OLED, un de ses meilleurs atouts

Au lieu de 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion dans un pack avec une paire de Google Pixel Buds Pro à 651,99 euros sur Boulanger. Et ce grâce à 150 euros de remise et à un bonus rachat de 100 euros.

Plus premium encore, et plus grand, le Google Pixel 9 Pro XL (128 Go) est en promotion chez Bouygues Telecom. Au lieu de 1 199 euros, il est disponible à 799 euros si on le choisit sans forfait grâce à une ODR de 80 euros.

Vous voulez encore plus premium ? Très bien. Sachez que le Google Pixel 9 Pro Fold (256 Go) est lui aussi en solde. Au lieu de 1 899 euros, il est disponible en promotion à 1 349 euros sur le site de Bouygues Telecom si on le choisit sans forfait. Là aussi, il y a une ODR de 80 euros.

Motorola Razr 50

Les smartphones pliables sont de plus en plus nombreux sur le marché, et il est généralement nécessaire de dépenser plus de 1 000 euros pour s’en offrir un efficace. Heureusement, certaines marques pensent aux budgets plus restreints, à l’image de Motorola, qui a présenté son Razr 50 l’an dernier. S’il n’est pas parfait, il a le mérite d’avoir été lancé à moins de 900 euros, et pendant ces soldes d’hiver, vous pourrez le trouver à moins de 550 euros grâce à une ODR.

Les points forts du Motorola Razr 50

La charnière améliorée

Un grand écran externe

Le système de panneaux du logiciel

Lancé à 899 euros, le Motorola Razr 50 est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros chez RED by SFR si vous le choisissez avec un forfait de 10 Go sans engagement et cet ODR de 80 euros.

Xiaomi Poco X7

À peine lancés, déjà soldés. Les Poco X7 sont les tous derniers smartphones du milieu de gamme de Xiaomi, disponibles depuis ce 9 janvier. Nous les avons vus, et même pris en main, ces smartphones qui arborent un design classique avec des tranches plates. Pour le reste, la fiche technique un MediaTek Dimensity 7300-Ultra pour le SoC, une batterie de 5 110 mAh, une dalle AMOLED 120 Hz et une certification IP68.

Les points forts du Xiaomi Poco X7

Une certification IP68, rare à ce prix

Un MediaTek Dimensity 7300-Ultra dans le ventre

Une batterie de 5 110 mAh

Au lieu de 303 euros, le Xiaomi Poco X7 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 273 euros en boutique officielle. Les autres configurations sont également en promotion.

Sachez que le Xiaomi Poco X7 Pro (256 Go) est lui aussi en promotion. Au lieu de 373 euros, il est disponible en promotion à 343 euros en boutique officielle. Là aussi, les autres configurations sont en promotion.

Samsung Galaxy A16

Disponible depuis fin 2024, le Samsung Galaxy A16 profite déjà des soldes d’hiver pour s’afficher à prix réduit. Il reprend les points forts du Galaxy A15 comme le design réussi, l’écran bien calibré et One UI comme interface agréable. Il rajoute enfin un suivi logiciel de 6 ans, ce qui n’est pas commun pour un smartphone d’entrée de gamme. Un modèle à ne pas négliger, surtout si on a un budget serré !

Les points forts du Samsung Galaxy A16

Un suivi logiciel de 6 ans !

Une autonomie d’une journée et demie

One UI, l’une des meilleures interfaces !

Au lieu de 249 euros, le Samsung Galaxy A16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 221,99 euros sur Boulanger.

Sachez que la version 4G du Samsung Galaxy A15 est également en promotion si vous visez moins cher. Au lieu de 219,99 euros, on le retrouve à 179 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A25

Samsung ne s’illustre pas uniquement avec ses smartphones premium, les modèles d’entrée de gamme valent aussi le détour comme ce Galaxy A25 qui est déjà passé entre les mains de notre rédaction. Un peu daté dans son design, ce smartphone reste agréable à prendre en main et à utiliser avec son interface One UI toujours au top. La partie photo est maîtrisée pour cette tranche de prix mais il ne faut pas trop en attendre du côté des performances.

Les points forts du Samsung Galaxy A25

Un bel écran AMOLED à 120 Hz

Un appareil photo efficace

Un design qui s’inspire de la gamme Galaxy S

Au lieu de 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur la boutique Bouygues Telecom après 50 euros d’ODR.

Xiaomi Redmi 14C

Sur le marché des smartphones, Xiaomi est surtout apprécié sur le segment de l’entrée de gamme et le Redmi 14C est l’un de ses derniers modèles. C’est un smartphone simple pour un usage simple. Ne vous fiez pas à son design soigné, ses performances sont à la traîne et l’appareil photo ne fait pas de miracle, sans compter les bloatwares qui sont légion. Mais à moins de 100 euros, il fait l’affaire.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Frandroid

Les points forts du Xiaomi Redmi 14C

Un design original et une finition soignée

Un capteur principal de 50 Mpx correct en plein jour

Une batterie de 5 160 mAh pour une journée et demie d’autonomie

Au lieu de 161,90 euros, le Xiaomi Redmi 14C (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 103,99 euros sur Cdiscount.

