Samsung : les 15 meilleures offres à saisir avant la fin des soldes 

Pour la dernière semaine des soldes, on trouve encore des offres intéressantes sur les produits Samsung : Galaxy S24 Ultra, téléviseur Oled, même sur les dernières références de la marque… Découvrez celles qui valent réellement le coup.

Le premier temps de cette édition 2025 des soldes d’hiver met de nouveau à l’honneur les produits Samsung. Cette période est idéale pour vous permettre de faire des économies sur les smartphones, les téléviseurs, tablettes, les écouteurs et autres appareils de la firme sud-coréenne. Voici notre sélection :

Les meilleures offres Samsung à l’occasion des soldes d’hiver

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Sorti en 2023, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic représentait ce qui se faisait de mieux chez les montres connectées Android. Le temps passe, et elle reste une bonne référence qui voit son prix passer de 419 euros à 199 euros lors des soldes.

Pourquoi on recommande la Samsung Galaxy Watch 6 Classic ?

Pour sa lunette rotative très pratique

Son écran lumineux de bonne qualité

Ses fonctions très complètes

Lancée au départ à 419 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm, Bluetooth) s’affiche pendant les soldes à seulement 199 euros chez Cdiscount. Le coloris noir profite aussi de cette promotion.

Samsung TQ55S85D

Le TV Samsung TQ55S85D est un modèle OLED qui coche bien des cases, entre ses fonctionnalités gaming et ses nombreuses compatibilités. Son prix fait aussi partie de ses atouts.

Les atouts du Samsung TQ55S85D

Une dalle OLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible 4K, HDR, HDR10+ et HLG

Des ports HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Auparavant vendu à 2 299 euros, le TV OLED Samsung TQ55S85D est désormais proposé à 999 euros chez Carrefour. Les détenteurs de la carte Carrefour pourront en plus y voir créditée la somme de 200 euros.

Samsung Galaxy S24 Ultra

La gamme des Galaxy S25 est bientôt disponible sur les étals des e-commerçants, c’est-à-dire que c’est le meilleur moment de s’offrir un Galaxy S24 Ultra ! Le futur ex-roi des smartphones n’a pas encore dit son dernier mot, on craque encore pour l’un des meilleurs écrans du marché, sa puce Snapdragon à la puissance décoiffante et son autonomie olympique ! D’autant plus que durant la dernière démarque des soldes d’hiver, il passe sous la barre des 1 000 euros.

Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy S24 Ultra

Son écran AMOLED LTPO rafraîchi à 120 Hz

One UI qui reste l’une des meilleures interfaces du marché

La puissance du Snapdragon 8 Gen 3

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 959 euros sur Ubaldi.

Samsung Galaxy S25 (256 Go)

Les nouveaux Galaxy S25 allient finesse et performances de pointe avec un design affiné. Disponible en précommande, il est possible d’obtenir la version 256 Go au même prix que la version 128 Go.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S25

Un design affiné avec un bel écran Full HD+ AMOLED 120 Hz

L’interface OneUI 7 blindée à l’IA

La puce Snapdragon 8 Elite

Disponible en précommande, le Samsung Galaxy S25 dans sa version 256 Go se trouve en promotion à 899 euros au lieu de 959 euros sur Amazon. Soit le même prix que la version 128 Go.

La version Plus du Galaxy S25 est aussi en promotion à 1 169 euros au lieu de 1 289 euros (256 Go). Quant au Galaxy S25 U

Samsung Galaxy Ring

Présentée à l’été 2024, la Samsung Galaxy Ring est une bague connectée destinée au suivi de la santé et de l’activité physique. Un petit bijou pratique et très fiable que l’on trouve enfin avec une importante promotion grâce aux soldes.

La Samsung Galaxy Ring, c’est quoi ?

Une bague légère et agréable à porter

De nombreuses données de santé

Un excellent suivi de l’activité

Lancée à 449 euros, la Samsung Galaxy Ring est aujourd’hui disponible en promotion chez Boulanger.

Samsung Galaxy Book 4 Pro

Facile à transporter, un processeur puissant et une bonne autonomie, voilà les arguments qu’avance le Galaxy Book 4 Pro de Samsung. Et, si la firme sud-coréenne a déjà lancé sa nouvelle génération, cet ancien modèle encore très performant ne manque pas d’intérêt avec son bel écran Amoled.

Un ultrabook léger équipé d’un écran Amoled en 3K à 120 Hz

Le combo Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie musclée couplée à la charge rapide

Vendu à 1 999 euros au lancement, le Samsung Galaxy Book 4 Pro se négocie actuellement à 1 099 euros sur Amazon, soit 40 % de remise immédiate. Il est aussi disponible en promotion à 1 299 euros sur le site officiel.

On trouve aussi le Samsung Galaxy Book 3 360 à 849 euros sur fnac.com.

Samsung TQ55Q72D

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin vous offrir un TV 4K QLED Samsung bien complet, et même idéal pour du gaming, alors votre patience va être récompensée. Le modèle TQ55Q72D est actuellement proposé à 699 euros au lieu de 799 euros chez Boulanger.

Ce qu’offre le TV Samsung TQ55Q72D

Une dalle 4K QLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120Hz

Auparavant affiché à 799 euros, le TV QLED Samsung TQ55Q72D est aujourd’hui proposé à 699 euros chez Boulanger.

Samsung TQ55S90C

L’un des meilleurs TV OLED de Samsung, aka le S90C, dans sa version de 55 pouces, est actuellement en forte promotion chez Ubaldi. En effet, l’e-commerçant le propose à 995 euros au lieu de 1 799 euros à son lancement pendant les soldes.

Le Samsung TQ55S90C, c’est quoi ?

Une dalle QD-OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Supporte les normes HDR10 et le Dolby Atmos

Les ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions

La partie Smart TV gérée par Tizen

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 995 euros chez Ubaldi.

Samsung Galaxy A25

Le Galaxy A25 5G offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Noté 7/10 par nos soins, ce téléphone est satisfaisant dans l’ensemble et devient plus recommandable lors des soldes d’hiver.

Que propose le Samsung Galaxy A25

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Au lieu de 319 euros à son lancement l’année dernière, le Samsung Galaxy A25 coûte aujourd’hui seulement 199 euros chez Bouygues Telecom grâce à une ODR de 50 euros. Pensez bien à choisir l’option « sans forfait ».

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 + clavier

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire, surtout maintenant qu’elle est en promotion dans un pack lors de soldes.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) en résumé

Des finitions soignées avec un S Pen inclut

Un nouveau processeur : l’Exynos 1280

Une tablette endurante

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024 avec un clavier est en ce moment proposée à 299 euros sur le site Boulanger.

SSD Samsung T9 (1 To)

Le Samsung T9 est le successeur du T7, une gamme de SSD portables enrobés dans une coque robuste. Ce qui vous permet de stocker toutes vos données et même de l’utiliser pour des enregistrements live de vidéos en 8K ou en 12K, tout ça pour moins de 150 euros grâce aux soldes.

Pourquoi craquer pour le Samsung T9 ?

Parce qu’il ne consomme que très peu d’énergie

Parce que la technologie TurboWrite maintient les vitesses d’écriture à haut niveau

Parce qu’il est léger et ne pèse que 122 g

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, le SSD Samsung T9 avec 1 To de stockage se vend aujourd’hui à 149 euros sur le site Boulanger. On le trouve également au même prix chez la Fnac.

Samsung OLED TQ55S92D 2024

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison.

Ce qu’on apprécie du Samsung S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio est compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Si on parle du modèle 55″ du Samsung S92D, il passe de 1 590 euros à 1 190 euros chez Boulanger. Quant au modèle 65″, vous le retrouvez à 1 690 euros au lieu de 2 190 euros, à vous de voir.

Samsung The Frame TQ55LS03D

Avec ses allures de tableau, la gamme Samsung The Frame fait réellement partie des TV les plus originaux du marché. Si vous souhaitez en profiter, sa version 2024 est aujourd’hui plus abordable à l’occasion des soldes.

Que propose le Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D ?

Un TV atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui disponible à 849 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy S24 FE

Avec son smartphone Galaxy S24 FE, Samsung s’adresse aux personnes ayant un budget plus restreint qui souhaitent tout de même s’offrir des produits suffisamment performants, malgré quelques concessions. Actuellement, cette référence coûte 150 euros de moins lors des soldes.

Les avantages du Galaxy S24 FE de Samsung

Un design haut de gamme

Les performances

One UI et l’intégration de l’IA

Lancé à 749 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est en ce moment proposé à 599 euros sur le site officiel et sur Amazon.

Samsung Galaxy A35

Il n’y a pas que la gamme des Galaxy S qui mérite toute l’attention chez Samsung, malgré les grandes qualités de ces modèles premium. Bien plus abordables, les Galaxy A valent, eux aussi, largement le détour puisqu’ils offrent toute l’expertise de la marque sud-coréenne tout en proposant d’excellents rapports qualité-prix. C’est le cas du Galaxy A35, qui voit son prix fortement chuter durant les soldes.

Les forces du Samsung Galaxy A35 5G

Une dalle FHD+ AMOLED de 6,6 pouces + 120 Hz

Une puce Exynos 1380 puissante

Un capteur principal solide

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 267 euros sur le site Ubaldi.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.