Quand un ex-pilier des smartphones milieu de gamme de Samsung est à -50 %

Fer de lance de Samsung pour le marché du milieu de gamme il y a deux ans, le A54 s’est vu depuis remplacé. Cependant, il reste un bon smartphone encore à jour pour pas trop cher, la preuve avec cette offre chez Cdiscount, qui le propose à 229 euros au lieu de 499 euros au lancement.

Remplacé l’année dernière par son petit frère le Galaxy A55, puis lui-même remplacé par le Galaxy A56 tout récemment, l’ancienne star du milieu de gamme de chez Samsung, le Galaxy A54, n’en reste pas moins encore un excellent smartphone qui a été 9/10 dans les colonnes de notre rédaction. Toujours efficace et encore mis à jour niveau OS, il représente aujourd’hui un excellent choix pour les budgets restreints. Aujourd’hui, son prix est même coupé en deux grâce à cette offre chez Cdiscount.

Les points forts du Galaxy A54

Un écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz

Encore des mises à jour pour quelques années

Une grosse autonomie

Au lieu de 499 euros lors de son lancement, mais maintenant plus habituellement vendu aux alentours des 300 euros, le Samsung Galaxy A54 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 229 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A54. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un milieu de gamme façonné comme un produit premium

Le Samsung Galaxy A54 a été conçu pour le marché du milieu de gamme, mais la firme sud-coréenne avait mis le paquet dans les entrailles du périphérique pour le faire passer pratiquement pour un smartphone haut de gamme, à l’époque. Il dispose en effet d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces Full HD+ avec une luminosité très poussée, sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz pour une fluidité au top du top.

Coté processeur, c’est la puce maison de Samsung, l’Exynos 1380, aidée par 8 Go de RAM, qui est intégrée dans ce A54 et ce n’est pas un foudre de guerre pour le gaming. En revanche, l’utilisation est fluide au quotidien et vous pourrez tout de même lancer quelques jeux 3D peu gourmands.

Pour le design, Samsung est resté dans son style en adoptant une approche similaire du Galaxy S23 avec un dos en verre plat qui confère au téléphone une prise en main optimale, tout en laissant quelques traces de doigts. Son poids de 202 grammes sera peut-être un bémol au début de l’utilisation, mais avec le temps, cela sera oublié tout comme son épaisseur qui mine de rien est assez importe avec 8,2 mm.

Un bon photophone, et des mises à jour logicielles encore présentes quelques années

La partie photographie est assurée par un capteur principal de 50 Mpx (F/1,8, PDAF, OIS); un module ultra-grand-angle de 12 Mpx, F/2.2, 123°, 1,12 µm ); ainsi qu’un appareil macro de 5 Mpx (f/2.4). Pour les selfies, c’est un capteur de 32 Mpx avec une config f/2.2, 26 mm, 1/2,8 pouce et 0,8 µm. Cela fait du Galaxy A54 un smartphone polyvalent en photo et la touche logiciel de Samsung fait le travail correctement. Il peut même tourner des vidéos en 4K (3840 x 2160 pixels) en 30 FPS, ou en 240 FPS HD pour le ralenti.

Enfin, sachez que le Galaxy A54 bénéficie encore de mises à jour régulières de son système OneUI, avec des correctifs de sécurité assurés pendant encore plusieurs années, offrant ainsi une pérennité et une fiabilité rassurante. La dernière version de l’interface de Samsung, OneUI 7, devrait également arriver sur le A54, avec des améliorations intéressantes, comme l’intégration des fonctionnalités Galaxy AI. Cela inclut des outils tels que la traduction en temps réel, des résumés de notes, ainsi que des options avancées de retouche photo qui permettent de donner un nouveau souffle à vos clichés.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A54.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A54 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones milieu de gamme du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.