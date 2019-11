L'iPhone 11, dans sa version 256 Go est en promotion avec réduction de prix immédiate chez Amazon.

Le successeur de l’iPhone XR, l’ iPhone 11, est vendu initialement à 979 euros en version 256 Go, le voici à 909 euros chez Amazon France avec un produit expédié et vendu par Amazon.

Retrouvez l'iPhone 11 (256 Go) à 909 euro sur Amazon

L’iPhone 11 est doté d’un écran Liquid Retina de 6,1 pouces et de deux caméras à l’arrière. Apple a ajouté une foule de nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles destinées à la photo, à commencer par ce duo de capteur 12 mégapixels grand-angle et 12 mégapixels — ultra — grand angle.

Il y a également un nouveau mode Nuit, qui utilise le bracketing adaptatif, et un nouveau mode portrait qui fonctionne maintenant sur les animaux domestiques. La caméra avant dispose enfin d’un système d’identification de visage plus rapide et propose du slow-motion pour la première fois, dans le but de créer des « slofies ». Retrouvez notre test complet de l’iPhone 11.