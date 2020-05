L’excellent iPhone 11 passe à 685 euros sur Rakuten

Les produits Apple sont rarement à prix réduit, donc quand ça arrive, l'offre vaut souvent le coup. Habituellement à 809 euros, le très bon iPhone 11 est disponible à 685 euros sur Rakuten.

Sorti en septembre dernier, l’iPhone 11 est un smartphone qui a tout pour plaire aux fans de la pomme, mais à 809 euros, compliqué pour certains de craquer. Heureusement, des promotions commencent à apparaître et il est proposé à 685 euros chez Rakuten. À ce prix-là, il est compliqué de ne pas conseiller à tout aficionado d’Apple de se pencher sur cette offre, ce malgré la sortie de l’iPhone SE 2020 à 200 euros de moins.

L’iPhone 11 d’Apple est disponible chez Rakuten pour 685 euros au lieu de 809 euros dans son coloris noir avec 64 Go de stockage interne.

Cette offre paraît imbattable, oui, mais voilà, il y a un mois, Apple sortait l’iPhone SE 2020 à 489 euros. 200 euros séparent ces smartphones qui partagent quelques caractéristiques comme la surpuissante puce A13 Bionic qui propose des performances imbattables dans le monde des smartphones. Mais à côté de cela, quelques améliorations sur l’iPhone 11 font de lui un concurrent plus que féroce.

Tout d’abord sur le design, là où le SE propose un design d’iPhone 8, cet iPhone 11 reste dans la lignée instaurée depuis l’iPhone X avec un écran avec des bordures bien plus fines et cette encoche. Ce qui signifie qu’on quitte TouchID, pour retrouver FaceID dans le but d’avoir ce design bien plus moderne que celui du SE qui faisait déjà vieillissant en 2017.

L’iPhone 11 embarque 4 Go de mémoire vive contre 3 pour le SE. L’optimisation d’iOS a toujours rendu la RAM comme quelque chose d’assez « secondaire », mais dans une époque où l’on utilise de plus en plus d’applications qui sont de plus en plus gourmandes, avoir le plus de mémoire vive possible n’est pas négligeable.

Là où l’iPhone SE possède une batterie de 1821 mAh, l’iPhone 11 monte à 3110 pour une autonomie qui nous avait grandement séduit durant notre test. Les deux appareils sont compatibles avec la charge sans-fil, mais sont aussi tous les deux vendus avec le lent, très lent, chargeur filaire…

La dernière grande différence entre ces deux smartphones est le second capteur présent sur l’iPhone 11. Celui-ci est un ultra grand-angle de 12 MP, s’ajoutant au capteur grand-angle de 12 MP présent sur l’iPhone SE 2020 également. On peut regretter que le second capteur n’est pas un capteur permettant un zoom optique, on n’est cependant séduit par l’intégration de celui-ci et la versatilité qu’il offre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de l’iPhone 11 d’Apple.

