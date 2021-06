Le Samsung Galaxy Z Flip coûte aujourd’hui moins cher qu’un S21 sur Rakuten

Arrivé tout récemment, le Samsung Galaxy S21 est un smartphone plus performant que le Galaxy Z Flip, mais ce dernier restait plus cher par la technologie embarquée pour son écran pliable. Sauf aujourd'hui, où il se négocie sur Rakuten à « seulement » 637 euros au lieu de 1 500.

Si vous ne voulez pas d’un smartphone traditionnel, on ne peut que vous conseiller le Samsung Galaxy Z Flip. C’est un appareil atypique qui a la particularité de se replier sur lui-même, comme les téléphones à clapet de l’époque, dans le but de prendre moins de place dans la poche. Son prix est aujourd’hui excellent et devient même plus abordable que les derniers flagships du géant coréen.

Le Samsung Galaxy Z Flip, c’est …

Un design joli et compact

Les bonnes performances du Snapdragon 855+

Un écran AMOLED de qualité, qui plus est pliable

Au lieu de 1 500 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip est aujourd’hui disponible à 637 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez au minium 63,70 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Tout savoir sur le smartphone pliable de Samsung

Le Galaxy Z Flip s’apparente plus à un Motorola RAZR 2019 qu’un Galaxy Z Fold 2, car il ne se déplie pas pour offrir un écran aussi grand qu’une tablette tactile, mais se replie en deux pour faire la moitié de la taille d’un smartphone classique. L’usage n’est donc pas du tout le même et rappelle fortement les téléphones à clapet, notamment pour décrocher lors d’un appel.

Outre la sensation de nostalgie des années 90-2000, ce Z flip offre de nombreuses possibilités grâce à sa charnière à position libre. On peut par exemple le poser avec l’écran incliné à 120 degrés pour regarder une vidéo en streaming ou encore passer un appel vidéo. L’interface One UI est évidemment adaptée à ce format et propose même quelques nouveautés logicielles très pratiques, comme l’intégration native du bouton Google Duo dans l’application « Téléphone ».

Une fois déplié, le Galaxy Z Flip est assez allongé en raison d’un écran AMOLED de 6,7 pouces proposant un ratio de 22:9. Samsung oblige, la dalle est de bonne facture et la trace de la pliure au milieu se veut assez discrète. En tout cas, on l’oublie très facilement. Il y a également un second petit écran de 1,06 pouce au niveau du clapet pour avoir un aperçu des notifications et accéder à quelques paramètres rapides, au besoin.

En ce qui concerne la fiche technique du smartphone, elle est solide avec un puissant Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire vive, un efficace double capteur photo 12 + 12 mégapixels (avec objectif ultra grand-angle), une caméra frontale de 10 mégapixels pour des selfies corrects et une batterie de 3 300 mAh. Seul ce dernier élément vient fragiliser le tout, où l’autonomie ne dépassera pas plus d’une journée. On se réconforte toutefois avec la compatibilité charge rapide et sans-fil du smartphone pliable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip.

Les smartphones plus classiques

Les références de smartphones pliables sont encore peu nombreuses sur le marché, mais si vous voulez découvrir le top des meilleurs smartphones du moment, voici notre guide dédié.