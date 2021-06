Le modèle 12 + 256 Go du OnePlus 9 est 200 € moins cher sur Cdiscount

Débarqué chez nous il y a seulement quelques semaines, le OnePlus 9 constitue un excellent smartphone pour qui cherche le top à prix contenu. Ce dernier est d'ailleurs encore moins cher chez Cdiscount dans sa version 12 + 256 Go en passant de 819 à 619 euros.

La marque OnePlus continue d’asseoir son influence du côté des smartphones premium abordables et le OnePlus 9 n’est pas là pour bousculer les codes. C’est en revanche un très bon smartphone auquel nous avons attribué la note de 8/10 et qui se retrouve aujourd’hui en promotion avec une réduction de 200 euros sur son prix d’origine pour un rapport qualité-prix encore meilleur qu’à sa sortie.

Les caractéristiques du OnePlus 9

Un écran AMOLED 120 Hz

Un puissant SoC Snapdragon 888

Une bonne autonomie et une charge rapide de 65 W

Au lieu de 819 euros à son lancement, la version 12 + 256 Go du OnePlus 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 619 euros sur Cdiscount.

L’offre est issue depuis vendeur tiers de la Market Place, mais le produit est directement envoyé depuis les entrepôts régionaux français de Cdiscount.

Le OnePlus de la force tranquille

Le OnePlus 9 ne constitue pas une véritable révolution, mais plutôt une consolidation du savoir-faire de OnePlus dans l’approche du smartphone Premium. On retrouve une dalle OLED de 6,55 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité optimale. On retrouve également le déverrouillage via empreinte digitale situé sous l’écran.

Un processeur Qualcomm au top

Via son héritage de flagship killer, le OnePlus 9 se devait d’intégrer ce qui se faisait de mieux en termes de performance, surtout vu la concurrence grandissante dans ce domaine. Il intègre donc une puce Snapdragon 888 épaulée par 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage de type UFS 3.1. Les performances sont donc largement au rendez-vous avec une fluidité sans faille que ce soit dans la gestion du multitâche ou dans les jeux, même les plus exigeants en 3D. Clairement, la réputation des modèles canoniques de la marque chinoise n’est pas mise à mal par ce dernier.

Un appareil photo nettement amélioré

OnePlus 9 profite du partenariat avec Hasselblad et offre une très bonne qualité à la fois sur le capteur principal et sur l’ultra grand-angle, ce dernier étant de 48 mégapixels. Les clichés sont nets, la colorimétrie est maîtrisée et il se débrouille de fort belle manière en vidéo, même en mode 4K à 60 images par seconde. En revanche pas de capteur téléphoto, il faut se contenter d’un zoom numérique classique.

La charge ultra rapide pour ne plus être en rade de batterie

Côté autonomie, le OnePlus 9 fait dans le classique avec une batterie de 4500 mAh. Cette dernière permet au smartphone de tenir une bonne journée, mais pas plus. En revanche la signature de OnePlus est toujours présente à savoir la fameuse Warp Charge, cette fois-ci de 65 W, qui permet de passer de 0 à 100% de batterie en à peine 30 minutes, ce qui est tout bonnement impressionnant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus 9.

