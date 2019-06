Lancé à 709 euros en France, le OnePlus 7 Pro (6/128 Go) se montre à tarif réduit chez Gearbest. Le dernier fleuron de OnePlus est affiché à 576 euros et oui, c’est une version internationale.

Le OnePlus 7 Pro n’a même pas un mois, mais il est déjà possible de se le procurer pour 576 euros chez Gearbest. C’est une réduction de plus de 130 euros par rapport à son prix de lancement en France : 709 euros pour la version de base 6 Go / 128 Go. Une très jolie ristourne sur le modèle international, compatible avec toutes les fréquences françaises.

Le OnePlus 7 Pro est le véritable nouveau fleuron de OnePlus pour ce premier semestre 2019. Il amène de très nombreuses nouveautés et la plus visible est cet excellent écran OLED de 6,67 pouces d’une fréquence de 90 Hz. Un taux de rafraîchissement qui offre des animations fluides comme jamais. La dalle a de plus le mérite de n’être découpée par aucune encoche et elle est joliment incurvée sur les côtés. Pour se débarrasser du notch, OnePlus a adopté un système de caméra avant « pop-up » qui ne sort de son logement qu’en cas de besoin.

La firme a également fourni des efforts sur la partie photo avec un triple capteur. Il permet d’obtenir un zoom et des clichés grand-angle tandis que le capteur de principal se compose de 48 mégapixels. Si OnePlus a un peu déçu sur la qualité dans un premier temps, les mises à jour successives ont grandement amélioré les choses. DxO Mark crédite d’ailleurs le terminal d’un joli score de 118 en photo, en ligne avec les autres flagships du marché.

Fidèle à ses traditions, OnePlus intègre de la charge rapide et le meilleur processeur du moment : le Snapdragon 855. Il est accompagné sur cette version par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa batterie de 4000 mAh lui offre enfin une autonomie tout à fait satisfaisante. Toutes ces technologies et la taille de son écran ont toutefois un inconvénient : l’appareil est vraiment imposant.

Pourquoi recommande-t-on le OnePlus 7 Pro ?

Son écran OLED 90 Hz, so smooth ;

Complet en photo ;

Quelles perfs !

Le OnePlus 7 Pro est disponible à 576 euros chez Gearbest dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’au lundi 17 juin. Comptez une quinzaine de jours pour la livraison.

Retrouvez le OnePlus 7 Pro 6/128Go à 576 euros