Avec son écran 90 Hz, sa caméra pop-up ou encore son Snapdragon 855, le OnePlus 7 Pro s’affiche clairement comme le modèle le plus premium de la gamme du constructeur chinois. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible à 579 euros sur Rakuten en utilisant le code promo ETE30. Recevez également 58 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Commercialisé à 709 euros depuis son lancement, le OnePlus 7 Pro (6+128 Go) s’affiche aujourd’hui à 579 euros après avoir appliqué le code promo ETE30 sur Rakuten, soit une économie de 130 euros sur son prix d’origine.

Sortir un modèle « Pro » est une grande première pour la marque. Si cela s’éloigne du logan « NEVER SETTLE », force est de constater que ce OnePlus 7 Pro possède de nombreux arguments intéressants. Tout d’abord, il intègre un écran de 6,67 pouces affichant une définition Quad HD+ qui a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Certes, la diagonale rend la manœuvre difficile pour utiliser le smartphone à une main, mais c’est un champion pour dévorer du contenu multimédia.

Vous avez d’ailleurs sûrement remarqué qu’aucune bulle ni encoche ne vient bouder le plaisir de cette dalle totalement borderless et incurvée sur les côtés ? Ce tour de magie est possible grâce à l’intégration d’une caméra pop-up qui apparaît mécaniquement et automatiquement. Faites en revanche attention à la poussière qui peut s’y loger facilement.

Évidemment, OnePlus opte encore une fois pour le SoC actuellement le plus puissant de la maison Qualcomm. De ce fait, on retrouve logiquement un Snapdragon 855, ici épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration offre une puissance impressionnante et délivra tout son potentiel sur les jeux gourmands du Play Store. Autant dire que l’expérience utilisateur est parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface Oxygen OS donc.

Il est également très autonome avec sa batterie de 4 000 mAh. Son endurance n’est pas aussi légendaire qu’auparavant, mais son système de charge rapide est toujours aussi efficace pour récupérer rapidement de la batterie en cas de pépin.

Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter notre test complet du OnePlus 7 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran 90 Hz à grande diagonale pour dévorer du contenu

Son Snapdragon 855 pour des performances de haute volée

Son autonomie exemplaire couplée à un système de charge rapide toujours aussi efficace

En utilisant le code promo ETE30 sur Rakuten, le modèle 6+128 Go du OnePlus 7 Pro passe à 579 euros au lieu de 709 euros. Recevez également 58 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Retrouvez le OnePlus 7 Pro à 579 euros

ETE30

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !