Après le Galaxy S9 ce matin, vendu à 399 euros, voici le Galaxy S9+ à 449 euros disponible en plusieurs coloris.

Samsung continue de déprécier son ancienne génération de Galaxy S, le S9+ est désormais vendu officiellement à 449 euros. On parle ici d’une version française du smartphone, vendue et expédiée par Cdiscount et bien entendu garantie par Samsung France.

La différence avec le S9 classique est évidemment sa taille d’écran, 6,2 pouces contre 5,8. On trouve également une autonomie un poil supérieure, ainsi qu’une seconde caméra à l’arrière. Il s’agit d’un télézoom équipé d’un objectif avec une focale différente, l’équivalent d’un zoom x2. Retrouvez son test complet à cette adresse.

Il est donc aujourd’hui à 449 euros dans plusieurs coloris chez Cdiscount, c’est une bonne affaire. Vous pouvez également acheter le S9 pour 50 euros de moins si vous avez envie d’un smartphone plus compact.

Ce qu’il faut retenir

Un bon équilibre : performances, photo et autonomie

Un excellent rapport qualité-prix

La mise à jour Android Q est prévue !

449 euros, cela se passe en ce moment sur Cdiscount.

Retrouvez le Galaxy S9+ à 449 euros sur Cdiscount

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !