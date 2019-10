Disponible depuis environ un mois, l'Apple iPhone 11 profite d'ores et déjà d'une baisse de prix sur Rue du Commerce. On trouve le modèle 64 Go dans tous les coloris (rouge, jaune, blanc, mauve, et noir) avec 60 euros de réduction. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

C’est une belle évolution de l’iPhone XR qui profite des nouveautés introduites dans l’iPhone 11 Pro, avec plus de puissance et une caméra ultra grand angle à l’arrière. Son écran IPS LCD de 6,1 pouces est grand et lumineux, il intègre d’ailleurs Face ID directement dans l’encoche pour l’authentification sécurisée et Apple Pay. L’iPhone 11 possède la capacité de charge rapide et de charge sans fil, mais il faudra acheter des accessoires supplémentaires pour en profiter.

L’iPhone 11 en bref

Ses coloris à la sauce 5C

Ses performances élevées grâce la puce A13 Bionic

Son autonomie améliorée par rapport aux précédents iPhone

Son double capteur photo, avec le mode ultra grand-angle satisfaisant

Commercialisé à 809 depuis son lancement, l’Apple iPhone 11 est aujourd’hui disponible à 749 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de 60 euros sur le prix d’origine. Notez que c’est un produit prévu pour le marché français et vendu depuis les entrepôts français de Rue du Commerce.

