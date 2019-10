Lancé il y a une dizaine de jour, le OnePlus 7T est déjà en promotion : on trouve la version 256 Go à 549 euros sur Rakuten. Une très bonne affaire lorsque l'on prend en compte le prix de son prédécesseur sur la boutique officielle du constructeur, fixé à partir de 559 euros.

Le OnePlus 7T est une belle évolution de son prédécesseur. Le design est quasi identique, mais sa fiche technique est bien plus intéressante, d’autant plus avec un prix inférieur au modèle précédent. On trouve notamment un écran AMOLED proposant dorénavant un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ou encore un tout nouveau module triple capteur pour la photo. Pour information, le OnePlus 7 classique est actuellement vendu à 559 euros pour le modèle 128 Go sur la boutique officielle, et 609 euros pour la version 256 Go. Bref, le OnePlus 7T 256 Go est dans tous les cas moins cher avec ce bon plan. Notez que cette version au stockage étendu, n’est pas disponible directement en France habituellement.

Le OnePlus 7T en bref

Son nouvel écran « Fluid AMOLED » 90 Hz

La puissance du Snapdragon 855 au quotidien

La polyvalence de son module triple capteur photo

L’autonomie et la charge rapide toujours au top

La version 256 Go du OnePlus 7T est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Rakuten, contre 699 euros habituellement. Vous recevrez également 27,50 euros offerts sur votre prochaine en rejoignant gratuitement le Club R.

Retrouvez le OnePlus 7T (256 Go) à 549 euros

Expédition depuis le Royaume-Uni sous 6 à 12 jours ouvrés, avec un adaptateur pour les prises électriques françaises. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme permet en effet de faciliter le remboursement de la commande en cas de litige.

Le OnePlus 7T en détail

Le OnePlus 7T est le successeur du OnePlus 7. Si le design reste quasi inchangé, ce nouveau smartphone représente tout de même une belle évolution. Tout d’abord, il s’équipe du nouveau Snapdragon 855, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive alors que son prédécesseur proposait un minimum de 6 Go de RAM. Cette configuration est tout simplement l’une des plus puissantes de la sphère Android actuellement. Elle permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide, tout en libérant son plein potentiel avec les jeux les plus gourmands.

Pour accompagner cette hausse de performances, le OnePlus 7T intègre désormais une belle dalle « Fluid AMOLED » de 6,55 pouces, au ratio 20:9 et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier élément est d’ailleurs le plus important, il offre une fluidité exemplaire de ce qui se passe à l’écran, idéal pour les vidéos et les jeux par exemple. Ensuite, sa partie photo s’est également améliorée en comparaison de l’ancien modèle. Il embarque en effet 3 capteurs au lieu de 2. La triplette 48 + 12 + 16 mégapixels capture de très beaux clichés, quelle que soit la situation. Ce n’est pas encore au niveau des smartphones les plus haut de gamme du marché, mais force est de constater que OnePlus a fait de gros efforts. De plus, son mode macro est particulièrement convaincant.

Plus anecdotique, il augmente également la capacité de batterie, passant de 3 700 à 3 800 mAh. Un gain toutefois nécessaire pour tenir compte de la surconsommation énergétique d’un écran de 90 Hz. Le constructeur a d’ailleurs toujours été un exemple d’autonomie et le OnePlus 7T ne déroge évidemment pas à la règle. Par ailleurs, il propose la charge rapide « Dash Charge » jusqu’à 30 W, lui permettant de gagner 70 % en 30 minutes.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 7T ou de visionner la vidéo ci-dessus.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez le comparer à d’autres références du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme du moment.