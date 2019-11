La semaine dernière, le Huawei P30 profitait d'ores et déjà d'une remise de 40% sur son prix d'origine, induisant un rapport qualité/prix excellent. Aujourd'hui, Darty surenchérit jusqu'à 43% de réduction avec le code promo "CADEAU" afin d'obtenir le smartphone chinois pour encore moins cher, à savoir 459 euros.

La décote du Huawei P30 est impressionnante. Commercialisé à 799 euros il y a 6 mois seulement, le fleuron chinois est aujourd’hui remisé à plus de 43% de son prix d’origine. C’est un bon plan à ne pas louper pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un smartphone haut de gamme à prix très, très réduit. De plus, il sera prochainement mis à jour vers Android 10 avec EMUI 10.

Le Huawei P30 en bref

Son format relativement compact

Un écran OLED de toute beauté et bien calibré

Une autonomie supérieure à celle du Huawei P30 Pro

Ses excellentes performances en photo malgré l’absence du capteur ToF

Le Huawei P30 en détail

Si le Huawei P30 partage sensiblement le même design que la version Pro, quelques différences subsistent et font, mine de rien, la différence. Tout d’abord, la façade avant du smartphone ne propose pas les bordures incurvées sur les côtés, son écran OLED affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels est totalement plat. Ensuite, il est plus compact. Sa diagonale de 6,1 pouces favorise grandement la préhension du téléphone.

En supprimant le capteur ToF (Time of Flight), le P30 classique ne peut évidemment pas proposer un aussi bon mode portrait que son grand-frère, mais cela ne l’empêche pas du tout d’être un excellent photophone. Le savoir-faire de Huawei dans le domaine n’est d’ailleurs aujourd’hui plus à prouver. Le module triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels du Huawei P30 apporte sans surprise une bonne qualité d’images en toute circonstance, tout en proposant la polyvalence tant recherchée en 2019 (ultra grand-angle, zoom x3, etc.).

Croyez-le ou non, mais le P30 est d’ailleurs plus autonome que le modèle Pro malgré sa plus petite batterie de 3 650 mAh — contre 4 200 mAh. Lors de notre test personnalisé Viser, il a tenu 11 heures et 56 minutes avant de passer en dessous des 10% après une charge complète, ce qui représente une heure de plus que le P30 Pro. Bref, l’endurance est formidablement bien gérée au quotidien pour tenir plus de 2 jours. Il n’est en revanche pas compatible avec la charge sans fil.

La puissance est toutefois commune aux deux modèles de la gamme. Certes, le Kirin 980 est un peu en deçà du Snapdragon 855, mais les performances de la puce premium d’HiSilicon sont loin d’être décevantes au quotidien. Les jeux les plus gourmands du Play Store tourneront de manière optimale, même avec 6 Go de mémoire vive (contre 8 Go pour le P30 Pro).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P30.

